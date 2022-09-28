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В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов - РИА Новости, 28.09.2022
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В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов
КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:55
2022-09-28T15:55
общество
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
кпрф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, сообщается в тексте законопроекта, опубликованном в думской базе данных.Инициаторами законопроекта стали, в том числе, члены фракции КПРФ Нина Останина и Андрей Алехин.В пояснительной записке говорится, что ранее от мобилизации освобождались многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.Теперь в соответствии с новой инициативой, многодетные семьи с тремя детьми до 18 лет смогут также получить отсрочку.Новый законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии."В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних", - подчеркивается в пояснительной записке.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, кпрф
Общество, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, КПРФ
15:55 28.09.2022
 
В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов

В ГД внесли проект об отсрочке от частичной мобилизации для отцов троих детей до 18 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, сообщается в тексте законопроекта, опубликованном в думской базе данных.
Инициаторами законопроекта стали, в том числе, члены фракции КПРФ Нина Останина и Андрей Алехин.
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В пояснительной записке говорится, что ранее от мобилизации освобождались многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.
Теперь в соответствии с новой инициативой, многодетные семьи с тремя детьми до 18 лет смогут также получить отсрочку.
"На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения - до 23 лет", - говорится в документе.
Новый законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии.
"В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних", - подчеркивается в пояснительной записке.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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ОбществоРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииКПРФ
 
 
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