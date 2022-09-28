В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов
В ГД внесли проект об отсрочке от частичной мобилизации для отцов троих детей до 18 лет
Здание Государственной Думы России . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, сообщается в тексте законопроекта, опубликованном в думской базе данных.
Инициаторами законопроекта стали, в том числе, члены фракции КПРФ Нина Останина и Андрей Алехин.
В пояснительной записке говорится, что ранее от мобилизации освобождались многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.
Теперь в соответствии с новой инициативой, многодетные семьи с тремя детьми до 18 лет смогут также получить отсрочку.
"На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения - до 23 лет", - говорится в документе.
Новый законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии.
"В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних", - подчеркивается в пояснительной записке.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.