https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820098974.html

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов - РИА Новости, 28.09.2022

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для многодетных отцов

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:55

2022-09-28T15:55

2022-09-28T15:55

общество

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

кпрф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации, сообщается в тексте законопроекта, опубликованном в думской базе данных.Инициаторами законопроекта стали, в том числе, члены фракции КПРФ Нина Останина и Андрей Алехин.В пояснительной записке говорится, что ранее от мобилизации освобождались многодетные семьи с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матери или отцы-одиночки, имеющие одного ребенка и более до 16 лет, семьи с тремя и более детьми, в случае беременности супруги, срок которой составляет не менее 22 недель.Теперь в соответствии с новой инициативой, многодетные семьи с тремя детьми до 18 лет смогут также получить отсрочку.Новый законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии."В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних", - подчеркивается в пояснительной записке.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/mintsifry-1819669181.html

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общество, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии, кпрф