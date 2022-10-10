https://ria.ru/20221010/mnogodetnye-1822788850.html

Отсрочка для многодетных: кому положена при мобилизации

Многодетные отцы: подлежат ли мобилизации 2022, есть ли отсрочка

Отсрочка для многодетных: кому положена при мобилизации

В России многодетным отцам положена отсрочка от частичной мобилизации. При каком составе семьи мужчина не подлежит призыву, мобилизуют ли единственного... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:41

2022-10-10T13:41

2022-10-10T13:41

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В России многодетным отцам положена отсрочка от частичной мобилизации. При каком составе семьи мужчина не подлежит призыву, мобилизуют ли единственного кормильца жены и ребенка, какие возможны изменения в законодательстве в этом плане - в материале РИА Новости.Мобилизация многодетных семей 2022Во время проведения частичной мобилизации призыву на воинскую службу подлежат не все категории военнообязанных граждан. Законодательством определен круг лиц, которым положена отсрочка, бронь или освобождение от мобилизационных действий. К ним относятся и многодетные отцы (при соблюдении некоторых условий). Кроме того, в Государственную Думу внесены проекты от партий “Новые люди”, КПРФ и ЛДПР о поправках в действующее законодательство, в случае принятия которых количество россиян, претендующих на отсрочку от призыва, увеличится.Регулирующий законОсновной нормативный акт, который регулирует, устанавливает права и обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан в ходе частичной мобилизации - федеральный закон №31-ФЗ "О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации".Документ ссылается на следующие нормативные акты:Круг лиц, не подлежащих призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации, определяется пунктом 1 статьи 18 закона №31.Подлежат ли отцы мобилизации в РоссииДля того, чтобы получить отсрочку от призыва, необходимо соответствовать определенным критериям. На данный момент, в соответствии с законом №31, от частичной мобилизации освобождены мужчины:Условия для отсрочки в новых законопроектахЗаконопроекты №201632-8 (внесен членами фракции КПРФ), №203675-8 (инициирован парламентариями, избранными от партии “Новые люди”), а также № 206845-8 (предложен депутатами и сенаторами от ЛДПР) предусматривают расширение понятия многодетности. Если эти предложения примут, то в статью 18.1. закона о мобилизации будут внесены дополнения, в соответствии с которыми круг лиц, попадающих под определение многодетных, расширится.Помимо многодетных отцов отсрочка может коснуться тех, кто единолично содержит семью и имеет ребенка инвалида, единственных сыновей и дочерей одиноких родителей, а также сыновей и родных братьев тех военнослужащих, которые погибли (умерли) при прохождении военной службы или на военных сборах.Законопроекты, по мнению их инициаторов, направлены на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии.По данным в Системе обеспечения законодательной деятельности, проекты КПРФ, “Новых людей” и ЛДПР направлены для рассмотрения в комитеты Государственной Думы.С тремя детьми и большеНа заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство и освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме - до 23 лет.Отец-одиночкаИзменения могут коснуться и отцов-одиночек, которые воспитывают детей без матери. Предполагается освободить от частичной мобилизации не только тех, у кого дети до 16 лет, но и тех, у кого на иждивении состоит один и более детей до 18 лет.С двумя детьми и беременной женойТакже в список тех, кому положена отсрочка от мобилизации, предлагается включить мужчин, у которых уже есть два и более ребенка до 18 лет и жена находится на 22 неделе беременности и выше.Единственный кормилец в семьеНа данный момент законодательство не предусматривает отсрочку от мобилизации мужчинам, являющимся единственными кормильцами семьи, в которой жена находится в декрете по уходу за одним ребенком, но не ожидает второго. Предложенные депутатами изменения касаются тех военнообязанных, которые единолично содержат семьи и имеют детей-инвалидов.

https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html

https://ria.ru/20221005/bron-1821758477.html

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821657785.html

https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821737054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

частичная мобилизация в россии, россия, общество