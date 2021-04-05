https://ria.ru/20210405/armiya-1604214906.html

В Минобороны рассказали о противопоказаниях по весу для службы в армии

В Минобороны рассказали о противопоказаниях по весу для службы в армии

Недостаточное питание, обусловленное заболеванием, и ожирение могут стать противопоказанием или ограничением при отборе граждан на военную службу, сообщил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:32

2021-04-05T00:32

2021-04-05T00:32

россия

безопасность

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Недостаточное питание, обусловленное заболеванием, и ожирение могут стать противопоказанием или ограничением при отборе граждан на военную службу, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.При этом он отметил, что крепкое здоровье само по себе недостаточное условие, чтобы попасть служить в некоторые рода войск."К будущим военным лётчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным. Парень может быть крепок и силён, как говорится, косая сажень в плечах, но в летное училище его не возьмут. Это связано с эргономикой современной техники.Он просто не сможет в полном снаряжении находится в кабине самолета и выполнять задачи", - пояснил Дацко.В частности, сообщил он, сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска - до 175 см.Дацко отметил, что на смену такой проблеме как серьёзный недостаток веса, характерный для призывников конца XX - начала XXI века из-за социальных причин, пришла другая - ожирение."Сегодня призывников с сильным недостатком веса очень мало. Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фаст-фудом и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у многих молодых людей", - сказал Дацко.Он также сообщил, что за последнее время изменились критерии по отбору.При этом он отметил: туберкулёз настолько коварное заболевание, что даже после того как человек излечился, его перемещают в группу наблюдения на три года."До прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя", - отметил Дацко.

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html

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россия, безопасность, общество