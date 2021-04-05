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В Минобороны рассказали о противопоказаниях по весу для службы в армии
В Минобороны рассказали о противопоказаниях по весу для службы в армии
Недостаточное питание, обусловленное заболеванием, и ожирение могут стать противопоказанием или ограничением при отборе граждан на военную службу, сообщил... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:32
2021-04-05T00:32
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Недостаточное питание, обусловленное заболеванием, и ожирение могут стать противопоказанием или ограничением при отборе граждан на военную службу, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.При этом он отметил, что крепкое здоровье само по себе недостаточное условие, чтобы попасть служить в некоторые рода войск."К будущим военным лётчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным. Парень может быть крепок и силён, как говорится, косая сажень в плечах, но в летное училище его не возьмут. Это связано с эргономикой современной техники.Он просто не сможет в полном снаряжении находится в кабине самолета и выполнять задачи", - пояснил Дацко.В частности, сообщил он, сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска - до 175 см.Дацко отметил, что на смену такой проблеме как серьёзный недостаток веса, характерный для призывников конца XX - начала XXI века из-за социальных причин, пришла другая - ожирение."Сегодня призывников с сильным недостатком веса очень мало. Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фаст-фудом и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у многих молодых людей", - сказал Дацко.Он также сообщил, что за последнее время изменились критерии по отбору.При этом он отметил: туберкулёз настолько коварное заболевание, что даже после того как человек излечился, его перемещают в группу наблюдения на три года."До прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя", - отметил Дацко.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html
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россия, безопасность, общество

В Минобороны рассказали о противопоказаниях по весу для службы в армии

00:32 05.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыдача формы призывникам
Выдача формы призывникам - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Недостаточное питание, обусловленное заболеванием, и ожирение могут стать противопоказанием или ограничением при отборе граждан на военную службу, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.
"Кроме того, есть такое понятие в расписании болезней - недостаточное физическое развитие. Рост ниже 150 см и вес меньше 45 кг считается противопоказанием для прохождения службы в Вооружённых силах. Верхней границы нет, но при явно избыточном весе с большой долей вероятности будет поставлен диагноз "ожирение", а это уже ограничение в той или иной мере", - сообщил Дацко журналистам.
При этом он отметил, что крепкое здоровье само по себе недостаточное условие, чтобы попасть служить в некоторые рода войск.
"К будущим военным лётчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным. Парень может быть крепок и силён, как говорится, косая сажень в плечах, но в летное училище его не возьмут. Это связано с эргономикой современной техники.
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Он просто не сможет в полном снаряжении находится в кабине самолета и выполнять задачи", - пояснил Дацко.
В частности, сообщил он, сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска - до 175 см.
Дацко отметил, что на смену такой проблеме как серьёзный недостаток веса, характерный для призывников конца XX - начала XXI века из-за социальных причин, пришла другая - ожирение.
"Сегодня призывников с сильным недостатком веса очень мало. Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фаст-фудом и малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у многих молодых людей", - сказал Дацко.
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Он также сообщил, что за последнее время изменились критерии по отбору.
"В прошлом году был внесен большой блок изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе. Серьезно ужесточились требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения касаются болезней системы кровообращения, болезней нервной системы, туберкулеза", - сказал Дацко.
При этом он отметил: туберкулёз настолько коварное заболевание, что даже после того как человек излечился, его перемещают в группу наблюдения на три года.
"До прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя", - отметил Дацко.
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