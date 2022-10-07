https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html

Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов

Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов - РИА Новости, 07.10.2022

Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов

"Будто с чистого листа" — так прокомментировали туроператоры продажи путевок за рубеж на этой неделе. Расписание вылетов стабилизируется, исчез билетный... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:00

2022-10-07T15:36

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Светлана Баева. "Будто с чистого листа" — так прокомментировали туроператоры продажи путевок за рубеж на этой неделе. Расписание вылетов стабилизируется, исчез билетный ажиотаж, спрос на сезонные бронирования восстанавливается. О том, почему больше нет дорогих, но горящих туров в Турцию, в какие страны можно улететь напрямую, — в материале РИА Новости.Заметили восстановление спроса"Начиная с выходных 1-2 октября мы заметили восстановление спроса. Сейчас продажи туров по зарубежным направлениям даже выше, чем были 18-20 сентября, примерно на 20 процентов", — рассказывают в онлайн-турагентстве Travelata.Эксперты связывают это в том числе с отложенным спросом — в конце сентября из-за частичной мобилизации клиенты решили немного подождать с покупкой (не было до конца понятно, кто сможет выехать из страны).Кроме того, говорят в агентстве, по самым популярным направлениям цены на туры сейчас снизились на 20-30 процентов, что тоже привлекает покупателей."Мы это видим по снижению среднего чека на зарубежные направления. Если за 18-20 сентября он был на уровне 160 тысяч рублей, то на 1-4 октября — уже 118 тысяч", — объясняют эксперты.Их коллеги подтверждают подобную информацию. Так, АТОР провела опрос среди 390 агентств. По данным исследования, многие путешественники по-прежнему планируют заграничный отдых и бронируют туры.Как полагают эксперты, по мере приближения зимы и появления новых прямых рейсов в теплые страны продажи на выездных направлениях постепенно восстановятся до сезонного уровня.Глубина бронирований"В начале этой недели спрос уже восстановился на 80 процентов от среднесуточных объемов. Как вчера красиво сказал мой коллега: эту неделю начали как с чистого листа", — говорят в компании "Интурист". — Наибольшим спросом пользуются поездки в Турцию, где еще продолжается пляжный сезон до конца октября".Также в топе Египет, Абхазия, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланка."Спрос потихоньку начинает возвращаться, активнее бронируются, конечно, ближайшие даты вылета. Глубина бронирований пока небольшая, — подтверждают в компании "Русский Экспресс". — Наибольшим спросом пользуются туры в страны СНГ, а также путешествия по России, отдых в ОАЭ и Таиланде. Восстанавливается спрос на Мальдивы".Как уточняют в TEZ TOUR , основная масса запросов сейчас происходит преимущественно за три-четыре, максимум за пять дней до заезда: "Сложностей с продажами нет, ближайшие вылеты выполняются с полной загрузкой. С высокой долей вероятности данная тенденция сохранится в обозримом будущем".Наиболее востребованными направлениями в компании ожидаемо являются Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Россия. "Полетная программа в Египет представлена на базе чартерных рейсов авиакомпании iFly и уже продлена до мая 2023 года", — объясняют эксперты.При этом в FUN&SUN отмечают, что в целом глубина продаж достигает показателей апреля, по некоторым направлениям люди бронируют туры и на лето 2023 года. "Если говорить о топе направлений, то это зимние: Турция, Россия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Казахстан", — говорят в компании.Новые направленияПо словам экспертов "Интуриста", новые рейсы по популярным направлениям автоматически подтягиваются в систему бронирования и на них формируются пакетные туры. Так, компания работает над расширением продуктовой линейки по странам Юго-Восточной Азии."Увеличивается ассортимент по Малайзии, сюда мы уже запустили как традиционные пляжные туры, так и экскурсионные программы, которых скоро станет больше, — уточняют в компании. — Надеемся на появление прямой перевозки во Вьетнам, наши туристы такие путевки очень ждут. Если говорить о Карибском бассейне, то хитом этой осени у нас стала Венесуэла, куда есть прямые рейсы из Москвы. Планируем расширить ассортимент и добавить в туры в страны Африки и Латинской Америки".Еще один потенциальный хит — Куба. Туда рейсы отправились чуть позже, чем планировалось, но уже в начале этой недели Остров свободы принял первых российских туристов на чартерах.В FUN&SUN необычная новинка — горнолыжные туры в Казахстан, на курорт Чимбулак. "Он находится недалеко от Алма-Аты. Там можно легко поменять деньги на местную валюту, и у людей не будет проблем с языковым барьером, — говорят в компании. — Можно съездить на шопинг в местные торговые центры. Также у туристов, которые покупают наши путевки, будет ски-пасс на весь период поездки".Как говорят в компании, этой зимой у нас не столь широкий выбор, куда поехать покататься на лыжах, поэтому курорты Казахстана имеют все шансы выйти в топ.Без скидок — не значит дорогоСкидок ждать не нужно. "Такое явление, как "горячие туры в Турцию" на чартерной перевозке, присутствовали в нашем ассортименте буквально два дня на прошлой неделе, — говорят в "Интуристе". — Уже сегодня на ближайшие вылеты практически все продано, и цены возвращаются к обычным показателям".Лидерство по дешевизне — у Турции. "На даты с 25 по 31 октября можно купить турпакет за 87 тысяч рублей на двоих с питанием по системе "все включено", — рассказывают в АТОР.На втором месте в рейтинге — Египет: десятидневный отдых обойдется в 107 тысяч рублей на двоих. На третьем — ОАЭ (141 тысяча). На Мальдивы можно попасть за 160-170 тысяч рублей на двоих. Как уточняют в FUN&SUN, отдых на острове Маафуши будет стоить от 83 213 рублей на человека. Тип питания — Premium All Inclusive.В АТОР поясняют, что, если сравнивать предложения на начало и конец октября, заметнее всего подешевели путевки в Египет (на 26 процентов), Турцию (22 процента), Мальдивы (15 процентов) и Таиланд (десять процентов). А вот отдых в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, на Сейшелах и Шри-Ланке, наоборот, подорожал.Летим напрямуюОднако цены могут меняться, в том числе и снижаться на фоне растущей конкуренции. Хорошая новость — стабилизируется расписание вылетов за рубеж наших авиакомпаний. Генконсульство России на Пхукете сообщило, что "Аэрофлот" получил все разрешения таиландской стороны на выполнение рейсов на остров. Также в планах национального перевозчика и полеты в столицу королевства Бангкок, а еще — на популярный индийский курорт Гоа, в Коломбо на Шри-Ланку и на Сейшелы.AZUR air намеревается с 27 октября начать летать на Мальдивы из Москвы — туроператоры активно выкупают блоки мест.Увеличивается число рейсов в Египет, появляются новые вылеты в страны СНГ.Да и в дальнейшем маршрутная сеть авиакомпаний, скорее всего, расширится. Будет спрос — будет и выбор, а спрос на данный момент есть.

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https://ria.ru/20221006/venesuela-1821268147.html

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

https://ria.ru/20221006/otdykh-1821639284.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

египет

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мальдивы

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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