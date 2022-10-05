11:32 05.10.2022 (обновлено: 16:25 05.10.2022)
В АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно улететь без пересадок
АТОР: расписание международных рейсов стало стабильнее, туристов ждут вылеты на курорты
© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие курорты летают российские авиакомпании и сколько стоят билеты, сообщает АТОР.
Рейсы Nordwind отправились и в Варадеро, и на Кайо-Коко в облет Норвегии, Великобритании и Исландии. Ранее перевозчик северным маршрутом напрямую полетел на венесуэльский остров Маргарита.
"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ежедневные рейсы на курорты Красного моря заявлены и выполняются с 1 октября. Билеты есть в свободной продаже по стоимости от 29,6 тысячи рублей по обоим направлениям.
Полетели и анонсированные "Аэрофлотом" с 1 октября ежедневные рейсы в Дубай. Билет в одну сторону в октябре можно купить от 38 тысяч рублей с человека.
Кроме того, еще летом авиакомпания анонсировала, что с октября собирается на Сейшелы. Изначально говорилось, что полетная программа в Маэ стартует 2 октября. Позже ее начало перенесли на 8 октября. Стоимость билетов на октябрь начинается от 45,8 тысячи рублей в одну сторону.
С 9 октября "Аэрофлот" обещает возобновить полеты на Шри-Ланку, в Коломбо, где один борт национального перевозчика ранее уже был задержан (правда, потом отпущен). Заявлены полеты в Бангкок и на Пхукет. С 2 ноября начинаются рейсы в индийский штат Гоа. Сохранятся в октябре рейсы в Стамбул, Дели, Мале, Баку и Ереван.
Зимой перевозчик будет летать из южного российского хаба также в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Билеты по обоим направлениям на ноябрь сейчас можно купить от 23,2 тысячи рублей на человека в одну сторону.
На зимний сезон анонсированы рейсы из Сочи в Баку. В столицу Азербайджана полеты на ежедневной основе обещают выполнять с 31 октября. Билеты на первый рейс стоят от 11,8 тысячи рублей, что в полтора раза дешевле, чем на соседние даты с пересадкой в Москве.
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