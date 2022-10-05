https://ria.ru/20221005/aviakompanii-1821453685.html

В АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно улететь без пересадок

В АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно улететь без пересадок - РИА Новости, 05.10.2022

В АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно улететь без пересадок

Эксперты рассказали, на какие курорты летают российские авиакомпании и сколько стоят билеты, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:32

2022-10-05T11:32

2022-10-05T16:25

туризм

туризм

стамбул

хургада

аэрофлот

ютэйр

ассоциация туроператоров россии (атор)

оаэ

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, на какие курорты летают российские авиакомпании и сколько стоят билеты, сообщает АТОР.Рейсы Nordwind отправились и в Варадеро, и на Кайо-Коко в облет Норвегии, Великобритании и Исландии. Ранее перевозчик северным маршрутом напрямую полетел на венесуэльский остров Маргарита.Авиакомпания S7 заявила, что с 26 сентября начала летать из Москвы в Стамбул. Стоимость билетов сейчас стартует от 35,2 тысячи рублей на человека в одну сторону без багажа и от 38,5 тысячи — с чемоданом. Также планируются полеты в Стамбул из Новосибирска и из Иркутска — в Таиланд."Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ежедневные рейсы на курорты Красного моря заявлены и выполняются с 1 октября. Билеты есть в свободной продаже по стоимости от 29,6 тысячи рублей по обоим направлениям.Полетели и анонсированные "Аэрофлотом" с 1 октября ежедневные рейсы в Дубай. Билет в одну сторону в октябре можно купить от 38 тысяч рублей с человека.Кроме того, еще летом авиакомпания анонсировала, что с октября собирается на Сейшелы. Изначально говорилось, что полетная программа в Маэ стартует 2 октября. Позже ее начало перенесли на 8 октября. Стоимость билетов на октябрь начинается от 45,8 тысячи рублей в одну сторону.С 9 октября "Аэрофлот" обещает возобновить полеты на Шри-Ланку, в Коломбо, где один борт национального перевозчика ранее уже был задержан (правда, потом отпущен). Заявлены полеты в Бангкок и на Пхукет. С 2 ноября начинаются рейсы в индийский штат Гоа. Сохранятся в октябре рейсы в Стамбул, Дели, Мале, Баку и Ереван.Вторая авиакомпания группы "Аэрофлот" – "Россия" – развивает свою полетную программу из аэропорта Сочи.Зимой перевозчик будет летать из южного российского хаба также в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Билеты по обоим направлениям на ноябрь сейчас можно купить от 23,2 тысячи рублей на человека в одну сторону.На зимний сезон анонсированы рейсы из Сочи в Баку. В столицу Азербайджана полеты на ежедневной основе обещают выполнять с 31 октября. Билеты на первый рейс стоят от 11,8 тысячи рублей, что в полтора раза дешевле, чем на соседние даты с пересадкой в Москве.Рейс из Грозного в Дубай 2 октября запустила авиакомпания UTair. По словам директора аэропорта Альви Шахгириева, Чечня намерена согласовать с перевозчиком увеличение частотности рейсов до трех в неделю.Кроме того, в скором времени из Грозного планируется рейс в Тегеран. Точные даты начала полетной программы пока не называются. Также за рубеж из Грозного можно отправиться в Бишкек, Актау, Баку, Анталью и Стамбул.Авиакомпания Red Wings в зимнем сезоне будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из пяти городов. Блоки мест на этих рейсах берут туроператоры FUN&SUN и "Интурист".Полетную программу в Египет заявил PEGAS Touristik на крыльях авиакомпании "Икар".AZUR air намеревается с 27 октября начать летать на Мальдивы из Москвы – туроператоры активно выкупают блоки мест.Также компании рассчитывают на крыльях этого перевозчика начать с ноября полетную программу на Шри-Ланку из Москвы.Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсировала с 29 октября регулярный рейс в крупнейший город и столицу Лаоса – Вьентьян из Владивостока.В Бурятии же обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения между Улан-Удэ и Катманду (Непал).Самый богатый выбор сейчас, конечно, по странам СНГ. Авиакомпании и их пассажиры массово открывают для себя новые направления в соседних государствах.Из новостей прошедшей недели – прямой рейс из Санкт-Петербурга в киргизский город Тамчы на побережье озера Иссык-Куль, который с 30 сентября запустила авиакомпания Nordwind Airlines. В ближайшую субботу желающие застать конец курортного сезона могут улететь на известное озеро за 13,3 тысячи рублей.Самое важное, отмечают эксперты, к наступлению осенне-зимнего сезона маршрутная сеть российских перевозчиков стала более стабильной.

https://ria.ru/20221004/tailand-1821395360.html

https://ria.ru/20221004/pobeda-1821450966.html

https://ria.ru/20220908/maldivy-1815239322.html

https://ria.ru/20221004/kambodzha-1821437300.html

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Лана Баева

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