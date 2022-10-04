Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821370995.html
В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации
В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации
В условиях частичной мобилизации большинство туристов, у которых были приобретены путевки, смогли спокойно выехать за рубеж, отказов в пересечении границы не... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:47
2022-10-04T16:52
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
частичная мобилизация в россии
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774794054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06be547e8873712ce27c57216db63d3f.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В условиях частичной мобилизации большинство туристов, у которых были приобретены путевки, смогли спокойно выехать за рубеж, отказов в пересечении границы не более процента, сообщает АТОР.Таковы предварительные итоги опроса, который проходит на сайте Ассоциации. В исследовании приняли участие более 390 агентов из разных регионов России – от Калининграда до Дальнего Востока.Примерно 64 процента респондентов ответили, что все или подавляющее большинство их клиентов смогли спокойно выехать за границу. О том, что в условиях частичной мобилизации их туристам не дали выехать за рубеж, сообщили в восемь раз меньше опрошенных (только шесть процентов). В абсолютных цифрах – это всего 22 эпизода. Эксперты уточняют, что у подавляющего большинства клиентов все нормально.У организованных туристов меньше риски, чем у самостоятельных путешественников, ведь у первых есть весь пакет документов при выезде за рубеж, в том числе обратные билеты в Россию.Судя данным опроса, многие путешественники по-прежнему планируют заграничный отдых и бронируют туры. Но некоторым сложно принять решение о сохранении планов по зарубежной поездке.Так, пять процентов турагентов отметили, что "много" туристов из числа их клиентов уже аннулировали или перенесли туры за рубеж. Чуть побольше – шесть процентов – рассказали, что в основном путешественники бронируют поездки по России. Еще 16 процентов респондентов ответили, что большинство обращавшихся к ним за подбором тура туристов пока не приняли решение о заграничном отдыхе.Тем не менее, как полагают эксперты, по мере приближения зимы и появления новых прямых рейсов в теплые страны продажи на выездных направлениях постепенно восстановятся до сезонного уровня.
https://ria.ru/20220927/otdykh-1819453702.html
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774794054_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_544eab6984998ddba61e4435ff07c59e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), частичная мобилизация в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Частичная мобилизация в России, туристы
16:47 04.10.2022 (обновлено: 16:52 04.10.2022)
 
В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации

АТОР: при частичной мобилизации большинство туристов смогли спокойно выехать за рубеж

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкПассажиры в зале предполетного досмотра
Пассажиры в зале предполетного досмотра - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в зале предполетного досмотра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В условиях частичной мобилизации большинство туристов, у которых были приобретены путевки, смогли спокойно выехать за рубеж, отказов в пересечении границы не более процента, сообщает АТОР.
Таковы предварительные итоги опроса, который проходит на сайте Ассоциации. В исследовании приняли участие более 390 агентов из разных регионов России – от Калининграда до Дальнего Востока.
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 02:33Туризм
Названа самая популярная страна для летнего отдыха у россиян
Примерно 64 процента респондентов ответили, что все или подавляющее большинство их клиентов смогли спокойно выехать за границу. О том, что в условиях частичной мобилизации их туристам не дали выехать за рубеж, сообщили в восемь раз меньше опрошенных (только шесть процентов). В абсолютных цифрах – это всего 22 эпизода. Эксперты уточняют, что у подавляющего большинства клиентов все нормально.
У организованных туристов меньше риски, чем у самостоятельных путешественников, ведь у первых есть весь пакет документов при выезде за рубеж, в том числе обратные билеты в Россию.
Судя данным опроса, многие путешественники по-прежнему планируют заграничный отдых и бронируют туры. Но некоторым сложно принять решение о сохранении планов по зарубежной поездке.
Так, пять процентов турагентов отметили, что "много" туристов из числа их клиентов уже аннулировали или перенесли туры за рубеж. Чуть побольше – шесть процентов – рассказали, что в основном путешественники бронируют поездки по России. Еще 16 процентов респондентов ответили, что большинство обращавшихся к ним за подбором тура туристов пока не приняли решение о заграничном отдыхе.
Тем не менее, как полагают эксперты, по мере приближения зимы и появления новых прямых рейсов в теплые страны продажи на выездных направлениях постепенно восстановятся до сезонного уровня.
Пассажиры рейса авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 11:20Туризм
Выезд за рубеж: что делать туристам при частичной мобилизации
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Частичная мобилизация в Россиитуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала