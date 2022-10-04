https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821370995.html

В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации

В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

В АТОР рассказали, как туристы выезжают за рубеж при частичной мобилизации

В условиях частичной мобилизации большинство туристов, у которых были приобретены путевки, смогли спокойно выехать за рубеж, отказов в пересечении границы не... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:47

2022-10-04T16:47

2022-10-04T16:52

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

частичная мобилизация в россии

туристы

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В условиях частичной мобилизации большинство туристов, у которых были приобретены путевки, смогли спокойно выехать за рубеж, отказов в пересечении границы не более процента, сообщает АТОР.Таковы предварительные итоги опроса, который проходит на сайте Ассоциации. В исследовании приняли участие более 390 агентов из разных регионов России – от Калининграда до Дальнего Востока.Примерно 64 процента респондентов ответили, что все или подавляющее большинство их клиентов смогли спокойно выехать за границу. О том, что в условиях частичной мобилизации их туристам не дали выехать за рубеж, сообщили в восемь раз меньше опрошенных (только шесть процентов). В абсолютных цифрах – это всего 22 эпизода. Эксперты уточняют, что у подавляющего большинства клиентов все нормально.У организованных туристов меньше риски, чем у самостоятельных путешественников, ведь у первых есть весь пакет документов при выезде за рубеж, в том числе обратные билеты в Россию.Судя данным опроса, многие путешественники по-прежнему планируют заграничный отдых и бронируют туры. Но некоторым сложно принять решение о сохранении планов по зарубежной поездке.Так, пять процентов турагентов отметили, что "много" туристов из числа их клиентов уже аннулировали или перенесли туры за рубеж. Чуть побольше – шесть процентов – рассказали, что в основном путешественники бронируют поездки по России. Еще 16 процентов респондентов ответили, что большинство обращавшихся к ним за подбором тура туристов пока не приняли решение о заграничном отдыхе.Тем не менее, как полагают эксперты, по мере приближения зимы и появления новых прямых рейсов в теплые страны продажи на выездных направлениях постепенно восстановятся до сезонного уровня.

https://ria.ru/20220927/otdykh-1819453702.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), частичная мобилизация в россии, туристы