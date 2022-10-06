https://ria.ru/20221006/otdykh-1821639284.html
В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре
В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре - РИА Новости, 06.10.2022
В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре
Эксперты составили ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:00
2022-10-06T07:00
2022-10-06T07:00
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
турция
египет
оаэ
туризм
праздники
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты составили ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники, сообщает АТОР."Лидерство — у Турции: на даты с 25 по 31 октября можно купить турпакет всего за 87,5 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено"", — рассказывают в ассоциации.На втором месте в рейтинге — Египет: 10-дневный отдых обойдется в 107 тысяч рублей на двоих. На третьем — ОАЭ. Провести праздники в Эмиратах можно за 141 тысячу. Также в список вошли Шри-Ланка, Венесуэла, Куба, Таиланд.Если сравнивать предложения на начало и конец октября, можно заметить, что некоторые туры падают в цене, отмечают в АТОР. Заметнее всего подешевели путевки в Египет (на 26 процентов), Турцию (22 процента), Мальдивы (15 процентов) и Таиланд (10 процентов). А вот отдых в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, на Сейшелах и Шри-Ланке, наоборот, подорожал.Что касается экскурсионных и городских направлений, дешевле всего на ноябрьских праздниках будет съездить в Санкт-Петербург (31 тысяча рублей за двоих на 10 дней), а также в Сочи, Абхазию, Калининград, Кавминводы, Армению и Узбекистан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, египет, оаэ, туризм, праздники, отдых, цены, туристы, куда поехать, отдых на море, отдых в россии
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В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре
АТОР: Турция лидирует в ценовом рейтинге популярных направлений для отдыха в ноябре