https://ria.ru/20221006/otdykh-1821639284.html

В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре

В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре - РИА Новости, 06.10.2022

В АТОР рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря в ноябре

Эксперты составили ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:00

2022-10-06T07:00

2022-10-06T07:00

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

турция

египет

оаэ

туризм

праздники

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты составили ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники, сообщает АТОР."Лидерство — у Турции: на даты с 25 по 31 октября можно купить турпакет всего за 87,5 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено"", — рассказывают в ассоциации.На втором месте в рейтинге — Египет: 10-дневный отдых обойдется в 107 тысяч рублей на двоих. На третьем — ОАЭ. Провести праздники в Эмиратах можно за 141 тысячу. Также в список вошли Шри-Ланка, Венесуэла, Куба, Таиланд.Если сравнивать предложения на начало и конец октября, можно заметить, что некоторые туры падают в цене, отмечают в АТОР. Заметнее всего подешевели путевки в Египет (на 26 процентов), Турцию (22 процента), Мальдивы (15 процентов) и Таиланд (10 процентов). А вот отдых в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, на Сейшелах и Шри-Ланке, наоборот, подорожал.Что касается экскурсионных и городских направлений, дешевле всего на ноябрьских праздниках будет съездить в Санкт-Петербург (31 тысяча рублей за двоих на 10 дней), а также в Сочи, Абхазию, Калининград, Кавминводы, Армению и Узбекистан.

https://ria.ru/20221005/oteli-1821401075.html

турция

египет

оаэ

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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