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Категории россиян, не привлекаемых на службу в рамках частичной мобилизации

Категории россиян, не привлекаемых на службу в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Категории россиян, не привлекаемых на службу в рамках частичной мобилизации

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:50

2022-09-23T13:50

2022-09-23T13:50

специальная военная операция на украине

справки

россия

украина

донбасс

владимир путин

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В России указом президента с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ сообщил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву. Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации также граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте старше 35 лет, младших офицеров – старше 50 лет, старших офицеров – старше 55 лет. В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться:Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации Минобороны приняло решение не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ. Постоянно проживающие за границей россияне, которые не состоят на воинском учете, также не подлежат частичной мобилизации. Если военный пенсионер – независимо от принадлежности к силовым ведомствам – находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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