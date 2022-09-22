https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818765193.html
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации
От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
2022-09-23T01:11
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.Он также подчеркнул, что при этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
18:36 22.09.2022 (обновлено: 01:11 23.09.2022)
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации
Генштаб назвал категории граждан России, которые освобождены от частичной мобилизации