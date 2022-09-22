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Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818765193.html
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации
От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-23T01:11
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.Он также подчеркнул, что при этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.
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частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
18:36 22.09.2022 (обновлено: 01:11 23.09.2022)
 
Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации

Генштаб назвал категории граждан России, которые освобождены от частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.
Он также подчеркнул, что при этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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