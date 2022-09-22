https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818765193.html

Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации

Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Генштаб назвал категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации

От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

2022-09-23T01:11

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.Он также подчеркнул, что при этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф