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Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763650.html
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации
Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T18:32
2022-09-23T00:25
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация.В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.В соответствии с законом не будут призываться:Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".Если военный пенсионер — независимо от принадлежности к силовым ведомствам — находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220922/voprosy-1818791282.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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Генштаб ВС России ответил на вопросы о частичной мобилизации
Тезисы выступления представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала ВЛАДИМИРА ЦИМЛЯНСКОГО по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
18:32 22.09.2022 (обновлено: 00:25 23.09.2022)
 
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации

Министерство обороны России объяснило порядок проведения частичной мобилизации

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация.
  • будут призываться те, кто необходим для выполнения задач, — это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители;
  • как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности;
  • количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей;
  • один из основных факторов — наличие боевого опыта;
  • будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты;
  • по закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие — до 55.
В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.
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Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно получить на Объясняем.рф

В соответствии с законом не будут призываться:

  • забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
  • признанные временно не годными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".
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Если военный пенсионер — независимо от принадлежности к силовым ведомствам — находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.
Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.
Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.
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Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в России
 
 
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