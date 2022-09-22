https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763650.html

Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации

Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации

Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T18:32

2022-09-22T18:32

2022-09-23T00:25

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация.В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.В соответствии с законом не будут призываться:Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".Если военный пенсионер — независимо от принадлежности к силовым ведомствам — находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220922/voprosy-1818791282.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818607446.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генштаб ВС России ответил на вопросы о частичной мобилизации Тезисы выступления представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала ВЛАДИМИРА ЦИМЛЯНСКОГО по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации 2022-09-22T18:32 true PT8M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии