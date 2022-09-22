https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818763650.html
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации
Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T18:32
2022-09-22T18:32
2022-09-23T00:25
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны выступило с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация.В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.В соответствии с законом не будут призываться:Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".Если военный пенсионер — независимо от принадлежности к силовым ведомствам — находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220922/voprosy-1818791282.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818607446.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818816263_413:0:1853:1080_1920x0_80_0_0_7fa0a15095edc4df68d058af0fb1b8d5.jpg
Генштаб ВС России ответил на вопросы о частичной мобилизации
Тезисы выступления представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала ВЛАДИМИРА ЦИМЛЯНСКОГО по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации
2022-09-22T18:32
true
PT8M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
18:32 22.09.2022 (обновлено: 00:25 23.09.2022)
Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации
Министерство обороны России объяснило порядок проведения частичной мобилизации
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Министерство обороны выступило
с разъяснениями по поводу того, как в России будет проходить частичная мобилизация.
—будут призываться те, кто необходим для выполнения задач, — это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители;
—как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности;
—количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей;
—один из основных факторов — наличие боевого опыта;
—будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты;
—по закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие — до 55.
В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующими военно-учетными специальностями, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.
В соответствии с законом не будут призываться:
—забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
—признанные временно не годными по состоянию здоровья;
—занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;
—имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
—те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона "О мобилизационной подготовке".
Если военный пенсионер — независимо от принадлежности к силовым ведомствам — находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.
Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.
Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.