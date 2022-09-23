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Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор

Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 23.09.2022

Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор

Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, она никак не коснется школьников и учителей, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:58

2022-09-23T11:58

2022-09-23T12:05

анзор музаев

сергей шойгу

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, она никак не коснется школьников и учителей, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев."На учебный процесс это точно не повиляет. Мы видели выступление президента Российской Федерации, сразу после этого было дополнительно еще одно выступление министра обороны Российской Федерации, и он все разъяснения по этому поводу дал", - сказал Музаев в интервью телеканалу RTVi.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

россия

украина

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анзор музаев, сергей шойгу, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), частичная мобилизация в россии