https://ria.ru/20220920/diplomatiya-1817855780.html

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 20.09.2022

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

https://www.mid.ru/ru/maps/ba/1791438/Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:18

2022-09-20T03:18

2022-09-20T03:18

справки

босния и герцеговина

россия

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https://www.mid.ru/ru/maps/ba/1791438/Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения.Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные политические связи и развивают широкое практическое сотрудничество. Налажен регулярный двусторонний диалог с властями на общегосударственном и энтитетском (территориальных образований) уровнях.22 сентября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в Москве. Обсуждалась ситуация на Балканах, различные вопросы двустороннего взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня.2 июня 2017 года и 25 мая 2018 года состоялись краткие беседы Владимира Путина и Милорада Додика "на полях" Петербургского международного экономического форума.30 сентября 2018 года Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Сочи.17 января 2019 года в Белграде (Сербия) состоялась беседа Владимира Путина с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.В июне 2019 года Милорад Додик принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" форума состоялись переговоры Додика с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.9 октября 2019 года в Белграде состоялась беседа Милорада Додика с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым.24 июня 2020 года Милорад Додик по приглашению Владимира Путина участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве.2 декабря 2021 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с членом президиума БиГ от сербского народа Милорадом Додиком. В ходе встречи обсуждались актуальная ситуация в Республике Сербской и БиГ и совместные экономические проекты.17 июня 2022 года член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик посетил Петербургский международный экономический форум. "На полях" ПМЭФ состоялась встреча президента России Владимира Путина с Милорадом Додиком. Додик также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поддерживается диалог по линии внешнеполитических ведомств.21 сентября 2018 года Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево были организованы встречи с членами Президиума БиГ и с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком, в Баня-Луке состоялась беседа с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.14-15 декабря 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с председательствующим президиума БиГ Милорадом Додиком, также состоялись переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович.20-22 декабря 2021 года Россию с рабочим визитом, приуроченным к 25-летию установления российско-боснийско-герцеговинских дипломатических отношений, посетила заместитель председательствующего Совета министров, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович.21 декабря в Сочи прошли переговоры Сергея Ларова с Бисерой Туркович.Развиваются контакты по парламентской линии. Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 23-24 апреля 2018 года. В ходе визита Валентина Матвиенко провела встречи с членами президиума БиГ – председательствующим президиума БиГ Бакиром Изетбеговичем, членом президиума БиГ от сербского народа Младеном Иваничем, членом президиума БиГ от хорватского народа Драганом Човичем. Валентина Матвиенко также провела встречу с членами коллегий палаты народов и палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины во главе с председательствующим палаты народов Огненом Тадичем. Состоялась также встреча с председателем Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем.В ходе визита Валентина Матвиенко выступила с речью в Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины и перед парламентариями в Народной скупщине Республики Сербской.В мае 2019 года с визитом в Москве находился председатель Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович.В феврале 2020 года Россию с официальным визитом посетил председательствующий Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ, лидер партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драган Чович.Развивается сотрудничество по линии регионов РФ. 14 апреля 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов осуществил рабочую поездку в Боснию и Герцеговину, где он был принят членами коллективного президиума БиГ Милорадом Додиком, Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем, а также провел переговоры с министром внешней торговли и экономических отношений БиГ, сопредседателем межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Сташем Кошарацем.Состоялась также отдельная встреча Рустама Минниханова с председательствующим президиума БиГ Милорадом Додиком.Россия входит в число ведущих торговых партнеров Боснии и Герцеговины. В 2021 году товарооборот России с Боснией и Герцеговиной увеличился на 46,94% по сравнению с 2020 годом и составил 195,7 миллиона долларов. Экспорт России в Боснию и Герцеговину составил 108,4 миллиона долларов, импорт – 87,3 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и др.; импорта – продукция химической промышленности, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.Успешно развивается сотрудничество в энергетике. БиГ является традиционным потребителем российского природного газа, в стране работают ПАО "Газпром нефть" и АО "Зарубежнефть". С 1 января 2021 года российский газ поступает в БиГ по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется по сербской газотранспортной системе и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины. В первом полугодии 2022 года объем поставок газа "Газпрома" в страну увеличился на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В банковском секторе ключевые позиции занимает ПАО "Сбербанк". Реализуется контракт на поставку для нужд МВД Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины вертолетов АНСАТ российского производства.В ноябре 2020 года холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" передал первый вертолет заказчику.В июне 2021 года была поставлена вторая машина. Ожидается, что третий вертолет в рамках данного контракта будет поставлен в 2022 году.Россия – один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. По данным на середину 2019 года, сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов.В числе перспективных областей для сотрудничества – деревообрабатывающая промышленность, металлургия, производство продуктов питания, телекоммуникационная отрасль.Развиваются контакты в гуманитарной сфере. В апреле 2020 года Россия оказала помощь Республике Сербской в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тремя рейсами Ил-76 было переброшено несколько бригад врачей и специальной техники для дезинфекции. В мае для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции в Республику Сербскую были направлены лекарственные препараты.В феврале 2021 года Республика Сербская Боснии и Герцеговины одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В октябре 2021 года Российский фонд прямых инвестиций завершил исполнение контракта на поставку Республике Сербской 200 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V".Боснийско-герцеговинская общественность проявляет растущий интерес к российской культуре и образованию. Ежегодно увеличивается квота на стипендии гражданам БиГ в российских вузах за счет средств федерального бюджета. В сентябре 2012 года в Баня-Луке был открыт Информационный центр Фонда "Русский мир", в задачи которого входит популяризация в БиГ и РС российской культуры и русского языка.В сентябре 2018 года в ходе визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова был заложен первый камень в основание православного храма в память о семье Императора Николая II и центра российско-сербского духовного единства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

босния и герцеговина

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, босния и герцеговина, россия