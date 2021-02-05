https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596252738.html

Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V"

Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V"

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:52

2021-02-05T20:52

2021-02-05T21:02

россия

здоровье - общество

босния и герцеговина

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

республика сербская

twitter

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины."Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V", - говорится в Twitter.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

босния и герцеговина

республика сербская

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, босния и герцеговина, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, республика сербская, twitter