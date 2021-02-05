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Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V"
Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V"
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:52
2021-02-05T20:52
2021-02-05T21:02
россия
здоровье - общество
босния и герцеговина
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
республика сербская
twitter
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины."Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V", - говорится в Twitter.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, здоровье - общество, босния и герцеговина, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, республика сербская, twitter
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Республика Сербская Боснии
и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в Twitter-аккаунте вакцины.
"Республика Сербская одобрила применение вакцины "Спутник V", - говорится в Twitter
.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.