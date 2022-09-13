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Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече в Самарканде

Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022

Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече в Самарканде

Президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин затронут тему Украины на саммите Шанхайской организации сотрудничества в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:04

2022-09-13T17:04

2022-09-13T17:48

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

самарканд

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россия

украина

политика

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин затронут тему Украины на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.Он отметил, что Пекин подходит сбалансированно к этому вопросу и понимает причины спецоперации.Кроме того, лидеры обсудят вопросы, касающиеся деятельности ШОС и повышения роли организации в международных делах. Также речь пойдет о стратегическом партнерстве стран, которое сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул помощник президента.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в узбекском Самарканде 15-16 сентября.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите в Душанбе в сентябре 2021 года стартовала процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220913/morgulov-1816430418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, самарканд, шос, россия, украина, политика