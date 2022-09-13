17:04 13.09.2022 (обновлено: 17:48 13.09.2022)
Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече в Самарканде
Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину во время встречи на саммите ШОС в Самарканде
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин затронут тему Украины на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Он отметил, что Пекин подходит сбалансированно к этому вопросу и понимает причины спецоперации.
Кроме того, лидеры обсудят вопросы, касающиеся деятельности ШОС и повышения роли организации в международных делах. Также речь пойдет о стратегическом партнерстве стран, которое сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул помощник президента.
"Если мы говорим о двусторонней повестке дня, то очень важное значение в ходе этого контакта будет иметь разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В нынешней непростой обстановке, в условиях действий нелегитимных западных санкций это сотрудничество демонстрирует устойчивость, продолжает поступательно развиваться, набирать обороты", — заметил он.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в узбекском Самарканде 15-16 сентября.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите в Душанбе в сентябре 2021 года стартовала процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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