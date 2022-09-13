https://ria.ru/20220913/deklaratsiya-1816547432.html

Россия и Узбекистан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Узбекистан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 13.09.2022

Россия и Узбекистан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве

Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана будет подписана по итогам переговоров президентов стран Владимира Путина и Шавката... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:07

2022-09-13T17:07

2022-09-13T17:07

шос

россия

узбекистан

самарканд

юрий ушаков

шавкат мирзиеев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана будет подписана по итогам переговоров президентов стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Будут достаточно содержательные и продолжительные переговоры с президентом Узбекистана, хозяином саммита Мирзиеевым. Там (в Самарканде) будет в ходе этих переговоров подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном", - сказал он журналистам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220913/karimova-1816395999.html

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Влада Копылова

шос, россия, узбекистан, самарканд, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, владимир путин, политика