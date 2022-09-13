Россия и Узбекистан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве
Россия и Узбекистан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве на саммите ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана будет подписана по итогам переговоров президентов стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Будут достаточно содержательные и продолжительные переговоры с президентом Узбекистана, хозяином саммита Мирзиеевым. Там (в Самарканде) будет в ходе этих переговоров подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном", - сказал он журналистам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.