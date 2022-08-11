https://ria.ru/20220811/vizy-1808898019.html

Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы

Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы - РИА Новости, 11.08.2022

Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы

Эксперты рассказали, что происходит сейчас в работе консульств и визовых центров стран Шенгенского соглашения, а также где проще всего получить разрешение на... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:09

2022-08-11T18:09

2022-08-11T19:00

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, что происходит сейчас в работе консульств и визовых центров стран Шенгенского соглашения, а также где проще всего получить разрешение на въезд.Ситуация не радужнаяВопрос о необходимости закрыть границы европейских стран для россиян обсуждается уже несколько дней. Сегодня сейм Латвии призвал государства ЕС прекратить выдачу шенгенских виз нашим соотечественникам и белорусам. Власти Эстонии заявили, что откажут во въезде гражданам России, которым ранее оформили визы. Допустимость разрешений на въезд российским туристам обсуждается уже на уровне Еврокомиссии, хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц и говорит, что "с трудом" представляет себе такое развитие событий.Финляндия, где говорят об ограничении выдачи турвиз россиянам, по словам Юлии Валд, такие разрешения на въезд делает, но участилось количество отказов. Если одобряют, то часто под даты поездки. Кроме того, записаться крайне сложно."Визовый центр Финляндии, несмотря на громкие слова чиновников, принимает документы у ранее записанных заявителей, — подтверждает исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. — Действительно, существует проблема с записью на подачу в текущий период. Срок ожидания увеличился до двух-трех месяцев".Кто еще выдаетПо словам эксперта, не без проблем, но все же можно записаться на подачу документов в визовые центры Испании и Италии. Консульства работают в штатном режиме, хотя срок оформления, безусловно, увеличен. Можно попробовать податься и на Германию, ждать придется полтора-два месяца. При этом обычно визу ставят лишь под даты поездки."Несмотря на то что во Франции большое число заболевших ковидом, они продолжают выдавать мультивизы, но сохраняется сложность с записью на подачу документов. Сделать это крайне трудно", — говорит Юлия Валд. С Италией чуть проще, но она ставит более короткий "шенген", чем раньше. Греция, по словам эксперта, даже в обостренный период пандемии выдавала туристические визы. Сейчас ситуация не изменилась, стало меньше окон записи, но разрешения на въезд дают, правда, тоже короткие. Проще всего подать документы с неплохим шансом получить длительный "шенген" в визовом центре Испании.Бот на слотВ одной компании на условиях анонимности рассказали, что у них есть бот, который ловит слоты на подачу документов в визовый центр Испании. Занимает это четыре-пять недель. Скан загранпаспорта нужно отдавать сразу же, чтобы записаться, а вот справки собирать уже после того, как дата будет поймана.Действительно, такие программы есть, подтвердили другие эксперты. "Стало немного проще с записью на подачу документов в Испанию, поскольку сам визовый центр страны модернизировал сайт так, чтобы усложнить доступ ботам, — поясняет Юлия Валд. — Там двухфакторная идентификация. Нужно, чтобы код пришел и на почту, и на телефон. Реальным людям, если отслеживать, теперь легче записаться".В одной из фирм-посредников на условиях анонимности рассказали, на какие даты сейчас можно записаться на подачу документов. Самый быстрый способ — отправиться в консульство Швейцарии. "Есть места на 23 августа, но они стали часто отказывать в выдаче разрешений на въезд", — предупреждает сотрудница фирмы. Записаться на посещение визового центра Италии можно на 1 ноября. "Но они теперь редко выдают "мультишенген", — добавляет собеседница. Передать документы немецким дипломатам можно лишь 25 октября, и рассчитывать стоит на визу только под даты поездки.Что по датам О том, как повлияли на соискателей последние новости о седьмом пакете санкций против России, который включает вопрос о прекращении выдачи "шенгена", мнения экспертов разнятся."Люди стремятся оформить визы, их пугают любые новости, просят, чтобы им делали документы поскорее", — уточняет Юлия Валд.По словам Даниила Сергеева, заявителей стало меньше, так как до 31 августа все равно получить визу почти невозможно, а если запрет вступит в силу, клиенты потеряют и деньги, и время. "Даже если они получат визы до 31 августа, есть вероятность, что они будут недействительны", — говорит эксперт. Правда, он подчеркивает, что спад может объясняться и тем, что летний сезон подходит к концу.Также в ряде компаний уточняют, что туристов в целом крайне мало. В основном едут к родственникам, по бизнесу или те россияне, которые имеют в Европе недвижимость.Опустят ли в Европе занавесМнения о том, закроют ли в ЕС границы для всех граждан Российской Федерации, также неоднозначные.По словам Юлии Валд, полный запрет на выдачу любых виз россиянам противоречит правилам Шенгенской зоны. "В категорию виз С, помимо туризма, входят частные визиты, посещение друзей, родственников, лечение, краткосрочное обучение, — уточняет она. — Если полностью закроют границы, пострадают многие граждане".Поездки с туристическими целями, конечно, могут запретить. Но, по мнению эксперта, на такие меры не пойдут Испания, Италия и другие страны, у которых большая часть населения занята в сфере путешествий.По мнению Даниила Сергеева, Германия не может позволить себе вводить ограничение на въезд по признаку гражданства. "Для них это недопустимо по этическим причинам. Да и по политическим: получается, что они возведут новую Берлинскую стену, только сами, — уточняет он. — Думаю, что будут ограничения, но Европа запрета не допустит".

https://ria.ru/20220811/viza-1808867231.html

https://ria.ru/20220811/vizy-1808836811.html

https://ria.ru/20220809/finlyandiya-1808114037.html

https://ria.ru/20220811/shengen-1808796927.html

https://ria.ru/20220804/gretsiya-1807271249.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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