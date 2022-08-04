17:56 04.08.2022 (обновлено: 18:08 04.08.2022)
Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам
Глава МИД Финляндии Хаависто: правительство ищет способ ограничить выдачу турвиз россиянам
Граница России и Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на министра иностранных дел Пекку Хаависто.
"Идея состоит в том, чтобы ограничить время, необходимое для подачи заявления на получение туристической визы, и в этом случае приоритет может быть отдан тем визам, которые необходимы, но не туристическим. Министерство иностранных дел могло бы реализовать такую договоренность. По нашему пониманию, это будет точно в соответствии с правилами шенгенской системы", – сказал Хаависто.
В четверг Хаависто представил правительству информацию по данному вопросу, который также обсуждался с президентом страны Саули Ниинисте.
По словам Хаависто, у Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Самый быстрый способ – это повлиять на категории выдаваемых виз и сроки их оформления, отдавая приоритет посещениям членов семей финских резидентов и рабочим визам перед обычными туристическими визами.
Полный запрет на выдачу виз должен быть введен только на уровне ЕС, где Финляндия собирается поднять вопрос в конце августа на неформальной встрече глав министерств иностранных дел, уточняется в сообщении.
По словам Хаависто, Финляндия намерена поднять этот вопрос на внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Чехии в конце августа.
"Это явно вопрос шенгенской системы. Например, многие люди приезжают в аэропорт Хельсинки-Вантаа с визами из других стран шенгенского соглашения. Есть много стран, которые выдают эти визы чаще, чем Финляндия", - отметил министр.
В Финляндии активно обсуждается уместность присутствия в стране российских туристов на фоне российской военной спецоперации на Украине. Обсуждаются различные варианты ограничения выдачи туристических виз россиянам, вплоть до аннулирования всех действующих финских шенгенских виз.
В МИД РФ ранее заявили, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, в таком случае Москва примет ответные меры.