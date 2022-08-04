https://ria.ru/20220804/vizy-1807299117.html

Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам

Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам - РИА Новости, 04.08.2022

Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам

Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:56

2022-08-04T17:56

2022-08-04T18:08

финляндия

россия

чехия

евросоюз

саули ниинисте

в мире

украина

пекка хаависто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на министра иностранных дел Пекку Хаависто."Идея состоит в том, чтобы ограничить время, необходимое для подачи заявления на получение туристической визы, и в этом случае приоритет может быть отдан тем визам, которые необходимы, но не туристическим. Министерство иностранных дел могло бы реализовать такую договоренность. По нашему пониманию, это будет точно в соответствии с правилами шенгенской системы", – сказал Хаависто.В четверг Хаависто представил правительству информацию по данному вопросу, который также обсуждался с президентом страны Саули Ниинисте.По словам Хаависто, у Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Самый быстрый способ – это повлиять на категории выдаваемых виз и сроки их оформления, отдавая приоритет посещениям членов семей финских резидентов и рабочим визам перед обычными туристическими визами.Полный запрет на выдачу виз должен быть введен только на уровне ЕС, где Финляндия собирается поднять вопрос в конце августа на неформальной встрече глав министерств иностранных дел, уточняется в сообщении.По словам Хаависто, Финляндия намерена поднять этот вопрос на внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Чехии в конце августа."Это явно вопрос шенгенской системы. Например, многие люди приезжают в аэропорт Хельсинки-Вантаа с визами из других стран шенгенского соглашения. Есть много стран, которые выдают эти визы чаще, чем Финляндия", - отметил министр.В Финляндии активно обсуждается уместность присутствия в стране российских туристов на фоне российской военной спецоперации на Украине. Обсуждаются различные варианты ограничения выдачи туристических виз россиянам, вплоть до аннулирования всех действующих финских шенгенских виз.В МИД РФ ранее заявили, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, в таком случае Москва примет ответные меры.

https://ria.ru/20220804/finlyandiya-1807143950.html

https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html

финляндия

россия

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, чехия, евросоюз, саули ниинисте, в мире, украина, пекка хаависто, туризм, новости - туризм