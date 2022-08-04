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Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам - РИА Новости, 04.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220804/vizy-1807299117.html
Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам
Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам - РИА Новости, 04.08.2022
Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам
Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:56
2022-08-04T18:08
финляндия
россия
чехия
евросоюз
саули ниинисте
в мире
украина
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на министра иностранных дел Пекку Хаависто."Идея состоит в том, чтобы ограничить время, необходимое для подачи заявления на получение туристической визы, и в этом случае приоритет может быть отдан тем визам, которые необходимы, но не туристическим. Министерство иностранных дел могло бы реализовать такую договоренность. По нашему пониманию, это будет точно в соответствии с правилами шенгенской системы", – сказал Хаависто.В четверг Хаависто представил правительству информацию по данному вопросу, который также обсуждался с президентом страны Саули Ниинисте.По словам Хаависто, у Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Самый быстрый способ – это повлиять на категории выдаваемых виз и сроки их оформления, отдавая приоритет посещениям членов семей финских резидентов и рабочим визам перед обычными туристическими визами.Полный запрет на выдачу виз должен быть введен только на уровне ЕС, где Финляндия собирается поднять вопрос в конце августа на неформальной встрече глав министерств иностранных дел, уточняется в сообщении.По словам Хаависто, Финляндия намерена поднять этот вопрос на внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Чехии в конце августа."Это явно вопрос шенгенской системы. Например, многие люди приезжают в аэропорт Хельсинки-Вантаа с визами из других стран шенгенского соглашения. Есть много стран, которые выдают эти визы чаще, чем Финляндия", - отметил министр.В Финляндии активно обсуждается уместность присутствия в стране российских туристов на фоне российской военной спецоперации на Украине. Обсуждаются различные варианты ограничения выдачи туристических виз россиянам, вплоть до аннулирования всех действующих финских шенгенских виз.В МИД РФ ранее заявили, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, в таком случае Москва примет ответные меры.
https://ria.ru/20220804/finlyandiya-1807143950.html
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финляндия, россия, чехия, евросоюз, саули ниинисте, в мире, украина, пекка хаависто, туризм, новости - туризм
17:56 04.08.2022 (обновлено: 18:08 04.08.2022)
 
Правительство Финляндии намерено ограничить выдачу турвиз россиянам

Глава МИД Финляндии Хаависто: правительство ищет способ ограничить выдачу турвиз россиянам

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на министра иностранных дел Пекку Хаависто.
"Идея состоит в том, чтобы ограничить время, необходимое для подачи заявления на получение туристической визы, и в этом случае приоритет может быть отдан тем визам, которые необходимы, но не туристическим. Министерство иностранных дел могло бы реализовать такую договоренность. По нашему пониманию, это будет точно в соответствии с правилами шенгенской системы", – сказал Хаависто.
Хельсинки, Финляндия
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В четверг Хаависто представил правительству информацию по данному вопросу, который также обсуждался с президентом страны Саули Ниинисте.
По словам Хаависто, у Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Самый быстрый способ – это повлиять на категории выдаваемых виз и сроки их оформления, отдавая приоритет посещениям членов семей финских резидентов и рабочим визам перед обычными туристическими визами.
Полный запрет на выдачу виз должен быть введен только на уровне ЕС, где Финляндия собирается поднять вопрос в конце августа на неформальной встрече глав министерств иностранных дел, уточняется в сообщении.
По словам Хаависто, Финляндия намерена поднять этот вопрос на внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Чехии в конце августа.
"Это явно вопрос шенгенской системы. Например, многие люди приезжают в аэропорт Хельсинки-Вантаа с визами из других стран шенгенского соглашения. Есть много стран, которые выдают эти визы чаще, чем Финляндия", - отметил министр.
В Финляндии активно обсуждается уместность присутствия в стране российских туристов на фоне российской военной спецоперации на Украине. Обсуждаются различные варианты ограничения выдачи туристических виз россиянам, вплоть до аннулирования всех действующих финских шенгенских виз.
В МИД РФ ранее заявили, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, в таком случае Москва примет ответные меры.
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