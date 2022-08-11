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Эстония откажет во въезде россиянам, которым выдала шенгенские визы

Эстония откажет во въезде россиянам, которым выдала шенгенские визы - РИА Новости, 11.08.2022

Эстония откажет во въезде россиянам, которым выдала шенгенские визы

Эстония закроет границу для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:43

2022-08-11T13:43

2022-08-11T16:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Эстония закроет границу для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.По словам Рейнсалу, нововведения подразумевают несколько исключений."Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии", — пояснил министр.Рейнсалу добавил, что на следующей неделе эстонские власти планируют "обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы".Во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека".После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо Эстонии, в их число вошли Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

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Влада Копылова

в мире, эстония, новости - туризм, россия, шенгенская зона, кая каллас, мария захарова, европа, евросоюз