Рейтинг@Mail.ru
Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220811/shengen-1808796927.html
Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз
Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз - РИА Новости, 11.08.2022
Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз
Россиянам нужно готовиться к ограничениям в выдаче туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенской, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:14
2022-08-11T10:14
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россиянам нужно готовиться к ограничениям в выдаче туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенской, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз."Тот или иной запрет, ограничения на выдачу виз россиянам, ну или существенное сокращение критериев для подачи на шенгенскую визу, скорее всего, будет принят. Это, увы, грустная реальность, к которой надо готовиться", - сказал Мурадян.Он предположил два сценария развития ситуации: первый - полное сворачивание туристического шенгена, который могут поддержать все члены ЕС. "Он пока не находит единогласной поддержки, но уже большинство "за", - указал эксперт.Второй сценарий, по мнению вице-президента АТОР, включает в себя серьезные пересмотры странами ЕС критериев для подачи на визу. "И тут есть подводный камень – если хоть одна страна выдает шенген, то по нему можно будет ездить по всем странам. В этом случае теряется смысл: просто будет долго и сложно. Не исключен и возврат к национальным визам для "лояльных" стран, типа Венгрии", - указал Мурадян."В любом случае, ограничения введут. Волна антироссийской повестки и политический запрос в европейских странах на отмену всего, связанного с Россией и уже ее гражданами, а не только политиками, набирает обороты и не думает затухать", - заключил он.
https://ria.ru/20220810/vizy-1808746992.html
https://ria.ru/20220810/viza-1808644738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, россия, новости - туризм
Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Россия, Новости - Туризм
10:14 11.08.2022
 
Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз

Вице-президент АТОР Мурадян призвал россиян быть готовыми к ограничениям по выдаче виз

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россиянам нужно готовиться к ограничениям в выдаче туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенской, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
"Тот или иной запрет, ограничения на выдачу виз россиянам, ну или существенное сокращение критериев для подачи на шенгенскую визу, скорее всего, будет принят. Это, увы, грустная реальность, к которой надо готовиться", - сказал Мурадян.
Он предположил два сценария развития ситуации: первый - полное сворачивание туристического шенгена, который могут поддержать все члены ЕС. "Он пока не находит единогласной поддержки, но уже большинство "за", - указал эксперт.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 22:42Туризм
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Второй сценарий, по мнению вице-президента АТОР, включает в себя серьезные пересмотры странами ЕС критериев для подачи на визу. "И тут есть подводный камень – если хоть одна страна выдает шенген, то по нему можно будет ездить по всем странам. В этом случае теряется смысл: просто будет долго и сложно. Не исключен и возврат к национальным визам для "лояльных" стран, типа Венгрии", - указал Мурадян.
"В любом случае, ограничения введут. Волна антироссийской повестки и политический запрос в европейских странах на отмену всего, связанного с Россией и уже ее гражданами, а не только политиками, набирает обороты и не думает затухать", - заключил он.
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 16:05
Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля
 
ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ЕвросоюзРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала