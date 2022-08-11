https://ria.ru/20220811/shengen-1808796927.html

Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз

Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз

Россиянам нужно готовиться к ограничениям в выдаче туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенской, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:14

2022-08-11T10:14

2022-08-11T10:14

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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новости - туризм

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россиянам нужно готовиться к ограничениям в выдаче туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенской, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз."Тот или иной запрет, ограничения на выдачу виз россиянам, ну или существенное сокращение критериев для подачи на шенгенскую визу, скорее всего, будет принят. Это, увы, грустная реальность, к которой надо готовиться", - сказал Мурадян.Он предположил два сценария развития ситуации: первый - полное сворачивание туристического шенгена, который могут поддержать все члены ЕС. "Он пока не находит единогласной поддержки, но уже большинство "за", - указал эксперт.Второй сценарий, по мнению вице-президента АТОР, включает в себя серьезные пересмотры странами ЕС критериев для подачи на визу. "И тут есть подводный камень – если хоть одна страна выдает шенген, то по нему можно будет ездить по всем странам. В этом случае теряется смысл: просто будет долго и сложно. Не исключен и возврат к национальным визам для "лояльных" стран, типа Венгрии", - указал Мурадян."В любом случае, ограничения введут. Волна антироссийской повестки и политический запрос в европейских странах на отмену всего, связанного с Россией и уже ее гражданами, а не только политиками, набирает обороты и не думает затухать", - заключил он.

https://ria.ru/20220810/vizy-1808746992.html

https://ria.ru/20220810/viza-1808644738.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, россия, новости - туризм