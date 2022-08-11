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Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 11.08.2022

Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:52

2022-08-11T11:52

2022-08-11T12:09

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма."В заявлении сейм призывает страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Также сейм в этом заявлении объявил Россию "страной, поддерживающей терроризм".В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.Главы правительств Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ. Сейчас россияне могут свободно посещать большинство стран шенгенской зоны по визам, выданным, например, Финляндией. Из-за санкций ЕС, принятых в связи с военными действиями на Украине, граждане РФ не могут добраться самолетами напрямую до многих стран ЕС, но некоторые из них зачастую отправляются на поезде или автобусе в Финляндию или Эстонию, откуда затем вылетают во все концы Европы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, россия, новости - туризм