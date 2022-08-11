https://ria.ru/20220811/vizy-1808822778.html
Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 11.08.2022
Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:52
2022-08-11T11:52
2022-08-11T12:09
в мире
латвия
туризм
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма."В заявлении сейм призывает страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Также сейм в этом заявлении объявил Россию "страной, поддерживающей терроризм".В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.Главы правительств Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ. Сейчас россияне могут свободно посещать большинство стран шенгенской зоны по визам, выданным, например, Финляндией. Из-за санкций ЕС, принятых в связи с военными действиями на Украине, граждане РФ не могут добраться самолетами напрямую до многих стран ЕС, но некоторые из них зачастую отправляются на поезде или автобусе в Финляндию или Эстонию, откуда затем вылетают во все концы Европы.
https://ria.ru/20220811/shengen-1808796927.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4a7ce04050add02a6224583807554f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, новости - туризм
В мире, Латвия, Туризм, Россия, Новости - Туризм
11:52 11.08.2022 (обновлено: 12:09 11.08.2022)
Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Сейм Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии