13:21 11.08.2022 (обновлено: 14:44 11.08.2022)
Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам виз
Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам шенгенских виз
© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
"Я с трудом представляю себе это", - сказал Шольц журналистам в ходе своей пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном запрете выдачи виз россиянам.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт говорил, что в кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Правительство ФРГ вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как отмечал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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