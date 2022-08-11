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Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам виз

Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам виз - РИА Новости, 11.08.2022

Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам виз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:21

2022-08-11T13:21

2022-08-11T14:44

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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ."Я с трудом представляю себе это", - сказал Шольц журналистам в ходе своей пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном запрете выдачи виз россиянам.Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт говорил, что в кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Правительство ФРГ вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как отмечал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

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Кирилл Волков

в мире, германия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, олаф шольц, туризм, новости - туризм