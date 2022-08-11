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Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС

Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС - РИА Новости, 11.08.2022

Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС

Дискуссии по вопросу туристических виз для российских граждан идут на уровне Евросоюза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:39

2022-08-11T13:39

2022-08-11T13:44

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москва

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константин косачев

в мире

туризм

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БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Дискуссии по вопросу туристических виз для российских граждан идут на уровне Евросоюза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных действий, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) на брифинге."По второй части вашего вопроса. Дискуссии идут на уровне ЕС со странами ЕС для того, чтобы была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий", - прокомментировали в ЕК вопрос, что будет, если отдельная страна союза перестанет выдавать туристические визы российским гражданам.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, константин косачев, в мире, новости - туризм