https://ria.ru/20220811/vizy-1808865576.html
Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС
Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС - РИА Новости, 11.08.2022
Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС
Дискуссии по вопросу туристических виз для российских граждан идут на уровне Евросоюза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:39
2022-08-11T13:39
2022-08-11T13:44
россия
москва
евросоюз
еврокомиссия
совет федерации рф
константин косачев
в мире
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_a01ea1db4d781b11f747f058f7e27beb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Дискуссии по вопросу туристических виз для российских граждан идут на уровне Евросоюза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных действий, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) на брифинге."По второй части вашего вопроса. Дискуссии идут на уровне ЕС со странами ЕС для того, чтобы была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий", - прокомментировали в ЕК вопрос, что будет, если отдельная страна союза перестанет выдавать туристические визы российским гражданам.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/mid-1808851949.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c97d84069de5845b0e5fec276bdf7a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, константин косачев, в мире, новости - туризм
Россия, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, В мире, Туризм, Новости - Туризм
13:39 11.08.2022 (обновлено: 13:44 11.08.2022)
Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС
В ЕК заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС