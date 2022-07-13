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Биография Ранила Викремесингхе

Биография Ранила Викремесингхе - РИА Новости, 13.07.2022

Биография Ранила Викремесингхе

Государственный и политический деятель Шри-Ланки Ранил Викремесингхе родился 24 марта 1949 года. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:08

2022-07-13T13:08

2022-07-13T13:08

справки

шри-ланка

ранил викремесингхе

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Государственный и политический деятель Шри-Ланки Ранил Викремесингхе родился 24 марта 1949 года. После окончания юридического факультета Университета Коломбо занимался адвокатской практикой. В 1977 году Ранил Викремесингхе впервые был избран в парламент. Он стал первым членом парламента с высшим образованием, полученным в рамках бесплатного образования. В последующем неоднократно переизбирался.С 1977 по 1978 год занимал должность заместителя министра иностранных дел. С 1978 года занял должность министра по делам молодежи и занятости.В 1980-1989 годах был министром образования.В 1989-1993 годах занимал пост спикера парламента.В мае 1993 года впервые был избран премьер-министром Шри-Ланки и занимал эту должность до августа 1994 года.В последующем возглавлял правительство с декабря 2001 года по апрель 2004 года, с января 2015 года по октябрь 2018 года (третий и четвертый кабинеты), с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года.В мае 2022 года Ранил Викремесингхе в шестой раз возглавил правительство. Это стало рекордом в политической истории Шри-Ланки. С 1994 года возглавляет Объединенную национальную партию. Был лидером оппозиции в парламенте Шри-Ланки в 1994-2001 и 2004-2015 годах.13 июля 2022 года стало известно, что Ранил Викремесингхе был назначен временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны.Президент страны Готабая Раджапакса утром 13 июля вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на фоне массовых протестов с требованием его отставки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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