https://ria.ru/20220713/vikremesingkhe-1802170857.html
Биография Ранила Викремесингхе
Биография Ранила Викремесингхе - РИА Новости, 13.07.2022
Биография Ранила Викремесингхе
Государственный и политический деятель Шри-Ланки Ранил Викремесингхе родился 24 марта 1949 года. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:08
2022-07-13T13:08
2022-07-13T13:08
справки
шри-ланка
ранил викремесингхе
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Государственный и политический деятель Шри-Ланки Ранил Викремесингхе родился 24 марта 1949 года. После окончания юридического факультета Университета Коломбо занимался адвокатской практикой. В 1977 году Ранил Викремесингхе впервые был избран в парламент. Он стал первым членом парламента с высшим образованием, полученным в рамках бесплатного образования. В последующем неоднократно переизбирался.С 1977 по 1978 год занимал должность заместителя министра иностранных дел. С 1978 года занял должность министра по делам молодежи и занятости.В 1980-1989 годах был министром образования.В 1989-1993 годах занимал пост спикера парламента.В мае 1993 года впервые был избран премьер-министром Шри-Ланки и занимал эту должность до августа 1994 года.В последующем возглавлял правительство с декабря 2001 года по апрель 2004 года, с января 2015 года по октябрь 2018 года (третий и четвертый кабинеты), с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года.В мае 2022 года Ранил Викремесингхе в шестой раз возглавил правительство. Это стало рекордом в политической истории Шри-Ланки. С 1994 года возглавляет Объединенную национальную партию. Был лидером оппозиции в парламенте Шри-Ланки в 1994-2001 и 2004-2015 годах.13 июля 2022 года стало известно, что Ранил Викремесингхе был назначен временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны.Президент страны Готабая Раджапакса утром 13 июля вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на фоне массовых протестов с требованием его отставки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
шри-ланка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, шри-ланка, ранил викремесингхе
Государственный и политический деятель Шри-Ланки Ранил Викремесингхе родился 24 марта 1949 года
.
После окончания юридического факультета Университета Коломбо занимался
адвокатской практикой.
В 1977 году Ранил Викремесингхе впервые был избран
в парламент. Он стал первым членом парламента с высшим образованием, полученным в рамках бесплатного образования.
В последующем неоднократно переизбирался.
С 1977 по 1978 год занимал
должность заместителя министра иностранных дел.
С 1978 года занял должность
министра по делам молодежи и занятости.
В 1980-1989 годах был министром образования.
В 1989-1993 годах занимал пост спикера парламента.
В мае 1993 года впервые был избран премьер-министром Шри-Ланки и занимал эту должность до августа 1994 года.
В последующем возглавлял правительство с декабря 2001 года по апрель 2004 года, с января 2015 года по октябрь 2018 года (третий и четвертый кабинеты), с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года.
В мае 2022 года Ранил Викремесингхе в шестой раз возглавил
правительство. Это стало рекордом в политической истории Шри-Ланки.
С 1994 года возглавляет Объединенную национальную партию. Был лидером оппозиции в парламенте Шри-Ланки в 1994-2001 и 2004-2015 годах.
13 июля 2022 года стало известно, что Ранил Викремесингхе
был назначен
временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки в соответствии со статьей 37.1 конституции Шри-Ланки, которая предусматривает назначение временно исполняющего президентские функции на время отсутствия главы государства на территории страны.
Президент страны Готабая Раджапакса утром 13 июля вылетел со Шри-Ланки на Мальдивы на фоне массовых протестов с требованием его отставки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников