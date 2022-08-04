https://ria.ru/20220804/shri-lanka-1807209491.html
Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая"
Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая" - РИА Новости, 04.08.2022
Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая"
Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил послу КНР в Коломбо приверженность правительства страны политике "одного Китая" и принципам ООН о... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:26
2022-08-04T13:26
2022-08-04T13:26
в мире
нэнси пелоси
шри-ланка
китай
коломбо
оон
ранил викремесингхе
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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил послу КНР в Коломбо приверженность правительства страны политике "одного Китая" и принципам ООН о невмешательстве во внутренние дела государств."Во время встречи с послом Китая я подтвердил твердую приверженность Шри-Ланки политике "одного Китая", а также принципам Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности наций", - написал ланкийский президент в Twitter."Страны должны воздерживаться от провокаций, которые ведут к дальнейшей эскалации нынешней глобальной напряженности. Взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела стран являются важной основой мирного сотрудничества", - добавил Викремесингхе.Встреча президента Шри-Ланки с послом КНР в Коломбо произошла на фоне нового витка напряженности в Тайваньском проливе после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся вопреки возражениям и предупреждениям КНР.
https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, шри-ланка, китай, коломбо, оон, ранил викремесингхе
Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая"
Президент Шри-Ланки Викремесингхе подтвердил приверженность страны политике "одного Китая"