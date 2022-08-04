https://ria.ru/20220804/shri-lanka-1807209491.html

Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая"

Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая" - РИА Новости, 04.08.2022

Глава Шри-Ланки подтвердил приверженность страны политике "одного Китая"

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил послу КНР в Коломбо приверженность правительства страны политике "одного Китая" и принципам ООН о... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:26

2022-08-04T13:26

2022-08-04T13:26

в мире

нэнси пелоси

шри-ланка

китай

коломбо

оон

ранил викремесингхе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637952_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_39d725eb60bef2b66d76855b81285b68.jpg

БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе подтвердил послу КНР в Коломбо приверженность правительства страны политике "одного Китая" и принципам ООН о невмешательстве во внутренние дела государств."Во время встречи с послом Китая я подтвердил твердую приверженность Шри-Ланки политике "одного Китая", а также принципам Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности наций", - написал ланкийский президент в Twitter."Страны должны воздерживаться от провокаций, которые ведут к дальнейшей эскалации нынешней глобальной напряженности. Взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела стран являются важной основой мирного сотрудничества", - добавил Викремесингхе.Встреча президента Шри-Ланки с послом КНР в Коломбо произошла на фоне нового витка напряженности в Тайваньском проливе после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся вопреки возражениям и предупреждениям КНР.

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

https://ria.ru/20220803/kitay-1806913331.html

шри-ланка

китай

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, шри-ланка, китай, коломбо, оон, ранил викремесингхе