https://ria.ru/20220813/sudno-1809377239.html

Шри-Ланка разрешила заход исследовательского судна ВМС Китая в свой порт

Шри-Ланка разрешила заход исследовательского судна ВМС Китая в свой порт - РИА Новости, 13.08.2022

Шри-Ланка разрешила заход исследовательского судна ВМС Китая в свой порт

Правительство Шри-Ланки разрешило в субботу заход в ланкийский порт Хамбантота научно-исследовательского судна военно-морских сил Китая, визит которого мог... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:21

2022-08-13T15:21

2022-08-13T15:21

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готабая раджапакса

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БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Правительство Шри-Ланки разрешило в субботу заход в ланкийский порт Хамбантота научно-исследовательского судна военно-морских сил Китая, визит которого мог вызвать опасения Индии и был отложен в связи с этими соображениями, сообщает интернет-версия газеты Times of India.В соответствии с разрешением, судно зайдет в ланкийский порт 16 августа и пробудет там до 22 августа, дозаправляясь топливом и пополняя запасы, говорится в сообщении.По первоначальному плану китайское судно должно было прибыть в ланкийский порт 11 или 12 августа, однако визит был отложен в связи с консультациями по этому вопросу между Шри-Ланкой и КНР.Как сообщает новостной портал Adaderana, в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи опроверг ранее распространившуюся информацию о том, что Индия якобы оказывала давление на Шри-Ланку в связи с планируемым заходом китайского судна с целью не допустить такого визита.Ранее посольство Китая в Шри-Ланке обратилось к властям острова с запросом о встрече и переговорах по поводу оговоренного захода в ланкийский порт исследовательского судна, находящегося в составе военно-морских сил КНР. Запрос был связан с письмом МИД Шри-Ланки, направленным в адрес китайского диппредставительства, в котором ланкийская сторона просила перенести заход судна ВМС КНР в ланкийский порт на неопределенный срок в связи с озабоченностью Индии.Научно-исследовательское судно Yuan Wang 5, принадлежащее военно-морским силам Народно-освободительной Армии Китая и представляющее собой одну из морских платформ китайской космической программы, направляется в построенный Китаем за 1,5 миллиарда долларов ланкийский порт Хамбантота, что вызывает беспокойство у Индии в связи с подозрениями о наличии военной составляющей захода китайского судна в порт. Судно должно было прибыть в порт Хамбантота 11-12 августа и находиться там до 17 августа, дозаправляясь топливом и пополняя запасы, говорится в сообщении.По информации ряда ланкийских СМИ, у посла КНР уже состоялась встреча с президентом Шри-Ланки Ранилом Викремесингхе при закрытых дверях.По информации телеканала NDTV индийские военные, подозревающие, что порт Хамбантота мог быть построен таким образом, чтобы его можно было быстро превратить в военно-морскую базу, также считают, что китайское судно, имеющее возможности электронной и спутниковой разведки, может после захода в ланкийский порт надолго остаться вблизи индийских территориальных вод для осуществления разведывательной деятельности во время испытаний военно-морских вооружений и ракетного оружия Индии в Индийском океане.Первоначально разрешение на заход Yuan Wang 5 в порт Хамбантота подписал бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса 12 июля прежде, чем покинуть страну следующим утром и объявить о своем решении уйти в отставку. Раджапакса позже прислал из-за границы свое официальное заявление об отставке в ланкийский парламент, после чего на Шри-Ланке была применена конституционная процедура парламентского голосования по выборам нового президента, предусмотренная для случаев внезапной отставки главы государства, и президентом страны стал бывший премьер-министр Ранил Викремесингхе.

https://ria.ru/20220804/shri-lanka-1807209491.html

https://ria.ru/20220812/krizis-1809047397.html

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в мире, ранил викремесингхе , вмс китая, мид индии, шри-ланка, китай, индия, готабая раджапакса