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Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов - РИА Новости, 27.07.2022
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Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов
Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов - РИА Новости, 27.07.2022
Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов
Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов, вызвавших беспорядки в Коломбо в середине июля, прямо в салоне улетавшего в Дубай самолета,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:16
2022-07-27T08:16
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
коломбо
дубай
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов, вызвавших беспорядки в Коломбо в середине июля, прямо в салоне улетавшего в Дубай самолета, сообщает в среду интернет-версия газеты Daily Mirror.Даниз Али был задержан в международном аэропорту Бандаранаике по судебному ордеру, он подозревается в организации захвата участниками протеста здания государственной телерадиовещательной корпорации Шри-Ланки и попытке прервать телевизионное вещание, говорится в сообщении.Полицейские в штатском задержали активиста в самолете, который готовился к вылету в Дубай (ОАЭ). Они вытащили протестного лидера, уже прошедшего иммиграционный и таможенный контроль, из кресла авиалайнера, готового к взлету. Интернет-версия газеты размещает видео задержания, снятое на смартфон одним из пассажиров.Газета также сообщает, что лидер марксистско-ленинской коммунистической фракции парламента и один из кандидатов на прошедших президентских выборах Анура Кумара Диссанаяке, выступив накануне перед журналистами, призвал власти страны прекратить аресты активистов протеста на Галле Фейс, начавшиеся после избрания президентом Шри-Ланки 20 июля бывшего премьер-министра Ранила Викремесингхе."Правительство не поняло причин массового протеста, который возник из-за (экономических – ред.) трудностей, дефицита товаров первой необходимости и перебоев в работе важнейших служб, обслуживающих население. Правительство пытается подавить репрессиями разумные требования народа", - заявил журналистам глава коммунистической фракции парламента, слова которого приводит издание.Массовые уличные протесты начались на Шри-Ланке в апреле 2022 года в связи с поразившим страну худшим за всю ее историю экономическим кризисом. Протестующие устроили в Галле Фейс, одном из центральных районов столицы страны Коломбо, палаточный лагерь, из которого выходили на улицы города на протестные акции, обвиняя правительство президента Готабаи Раджапаксы в проведении экономической политики, которая привела к кризису. 9 июля протестующие захватили и подожгли резиденцию президента и ворвались в резиденцию премьер-министра страны, также захватив ее. 13 июля, после того, как стало известно о спешном отъезде из страны и готовящейся отставке президента Раджапаксы, протестующие захватили офис премьер-министра Ранила Викремесингхе и телерадиовещательную корпорацию, а затем попытались захватить здание парламента. После назначения Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента и объявления 20 июля датой парламентского голосования по выборам нового президента, участники протеста добровольно покинули захваченные ранее здания. Против нескольких активистов протеста были заведены уголовные дела в связи с актами вандализма в президентской резиденции. После избрания Викремесингхе на пост президента Шри-Ланки военные по приказу нового главы государства демонтировали часть палаточного лагеря протеста в Галле Фейс, освободив от протестующих район здания президентского секретариата, и арестовали 18 активистов протестного движения, пытавшихся, по словам военных, организовать сопротивление при демонтаже палаток. В течение последующих дней задержания и аресты активистов протестного движения продолжились.
https://ria.ru/20220721/shrilanka-1803935004.html
https://ria.ru/20220726/shri-lanka-1805166942.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, дубай, политический кризис в шри-ланке
08:16 27.07.2022
 
Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов

Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов в улетавшем в ОАЭ самолете

© AP Photo / Eranga JayawardenaАкция протеста в Коломбо
Акция протеста в Коломбо - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Акция протеста в Коломбо. Архивное фото
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БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки задержала одного из лидеров уличных протестов, вызвавших беспорядки в Коломбо в середине июля, прямо в салоне улетавшего в Дубай самолета, сообщает в среду интернет-версия газеты Daily Mirror.
Даниз Али был задержан в международном аэропорту Бандаранаике по судебному ордеру, он подозревается в организации захвата участниками протеста здания государственной телерадиовещательной корпорации Шри-Ланки и попытке прервать телевизионное вещание, говорится в сообщении.
Ранил Викремесингхе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:34
Новый президент Шри-Ланки принял присягу
Полицейские в штатском задержали активиста в самолете, который готовился к вылету в Дубай (ОАЭ). Они вытащили протестного лидера, уже прошедшего иммиграционный и таможенный контроль, из кресла авиалайнера, готового к взлету. Интернет-версия газеты размещает видео задержания, снятое на смартфон одним из пассажиров.
Газета также сообщает, что лидер марксистско-ленинской коммунистической фракции парламента и один из кандидатов на прошедших президентских выборах Анура Кумара Диссанаяке, выступив накануне перед журналистами, призвал власти страны прекратить аресты активистов протеста на Галле Фейс, начавшиеся после избрания президентом Шри-Ланки 20 июля бывшего премьер-министра Ранила Викремесингхе.
"Правительство не поняло причин массового протеста, который возник из-за (экономических – ред.) трудностей, дефицита товаров первой необходимости и перебоев в работе важнейших служб, обслуживающих население. Правительство пытается подавить репрессиями разумные требования народа", - заявил журналистам глава коммунистической фракции парламента, слова которого приводит издание.
Массовые уличные протесты начались на Шри-Ланке в апреле 2022 года в связи с поразившим страну худшим за всю ее историю экономическим кризисом. Протестующие устроили в Галле Фейс, одном из центральных районов столицы страны Коломбо, палаточный лагерь, из которого выходили на улицы города на протестные акции, обвиняя правительство президента Готабаи Раджапаксы в проведении экономической политики, которая привела к кризису. 9 июля протестующие захватили и подожгли резиденцию президента и ворвались в резиденцию премьер-министра страны, также захватив ее. 13 июля, после того, как стало известно о спешном отъезде из страны и готовящейся отставке президента Раджапаксы, протестующие захватили офис премьер-министра Ранила Викремесингхе и телерадиовещательную корпорацию, а затем попытались захватить здание парламента. После назначения Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента и объявления 20 июля датой парламентского голосования по выборам нового президента, участники протеста добровольно покинули захваченные ранее здания. Против нескольких активистов протеста были заведены уголовные дела в связи с актами вандализма в президентской резиденции. После избрания Викремесингхе на пост президента Шри-Ланки военные по приказу нового главы государства демонтировали часть палаточного лагеря протеста в Галле Фейс, освободив от протестующих район здания президентского секретариата, и арестовали 18 активистов протестного движения, пытавшихся, по словам военных, организовать сопротивление при демонтаже палаток. В течение последующих дней задержания и аресты активистов протестного движения продолжились.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 18:51
СМИ: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаКоломбоДубайПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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