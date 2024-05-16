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Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине
Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине
Шри-Ланка направит специальную делегацию для обеспечения благополучия жителей страны, вовлеченных в российско-украинский конфликт, сообщил государственный... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:39
2024-05-16T21:39
2024-05-16T22:34
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Шри-Ланка направит специальную делегацию для обеспечения благополучия жителей страны, вовлеченных в российско-украинский конфликт, сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия. Ранее власти Шри-Ланки сообщили о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта. "Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки. Основная задача заключается в определении точного количества (таких) людей в России", - цитирует заявление Баласурии пресс-служба президента страны. Представитель МИД отметил, что делегация создана по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, в нее войдут секретарь минобороны, бывший посол в России и чиновники МИД. "Необходимо точно оценить ситуацию и остановить отправку личного состава в Россию. После этого должны быть проведены дипломатические переговоры, чтобы облегчить возвращение тех, кто уже находится в России, обратно в Шри-Ланку. Правительство активно участвует в этих начинаниях", - отметил Баласурия. Он отметил, что, согласно неофициальным данным, в России находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.
https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928034897.html
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в мире, шри-ланка, россия, ранил викремесингхе , украина
В мире, Шри-Ланка, Россия, Ранил Викремесингхе , Украина
Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине
Баласурия: Шри-Ланка направит миссию в РФ после гибели своих граждан на Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Шри-Ланка направит специальную делегацию для обеспечения благополучия жителей страны, вовлеченных в российско-украинский конфликт, сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия.
Ранее власти Шри-Ланки сообщили о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта.
"Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки. Основная задача заключается в определении точного количества (таких) людей в России", - цитирует заявление Баласурии пресс-служба президента страны.
Представитель МИД отметил, что делегация создана по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе
, в нее войдут секретарь минобороны, бывший посол в России и чиновники МИД.
"Необходимо точно оценить ситуацию и остановить отправку личного состава в Россию. После этого должны быть проведены дипломатические переговоры, чтобы облегчить возвращение тех, кто уже находится в России, обратно в Шри-Ланку. Правительство активно участвует в этих начинаниях", - отметил Баласурия.
Он отметил, что, согласно неофициальным данным, в России находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.