https://ria.ru/20240516/missiya-1946543320.html

Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине

Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан на Украине

Шри-Ланка направит специальную делегацию для обеспечения благополучия жителей страны, вовлеченных в российско-украинский конфликт, сообщил государственный... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:39

2024-05-16T21:39

2024-05-16T22:34

в мире

шри-ланка

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ранил викремесингхе

украина

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Шри-Ланка направит специальную делегацию для обеспечения благополучия жителей страны, вовлеченных в российско-украинский конфликт, сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия. Ранее власти Шри-Ланки сообщили о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта. "Выяснилось, что некоторые жители Шри-Ланки въехали в Россию по туристическим визам. Среди них было значительное количество отставных военнослужащих, служивших в вооруженных силах Шри-Ланки. Основная задача заключается в определении точного количества (таких) людей в России", - цитирует заявление Баласурии пресс-служба президента страны. Представитель МИД отметил, что делегация создана по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, в нее войдут секретарь минобороны, бывший посол в России и чиновники МИД. "Необходимо точно оценить ситуацию и остановить отправку личного состава в Россию. После этого должны быть проведены дипломатические переговоры, чтобы облегчить возвращение тех, кто уже находится в России, обратно в Шри-Ланку. Правительство активно участвует в этих начинаниях", - отметил Баласурия. Он отметил, что, согласно неофициальным данным, в России находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.

https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928034897.html

https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html

шри-ланка

россия

украина

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в мире, шри-ланка, россия, ранил викремесингхе , украина