https://ria.ru/20240922/shri-lanka-1974119062.html

Лидер оппозиции победил на выборах президента Шри-Ланки

Лидер оппозиции победил на выборах президента Шри-Ланки - РИА Новости, 22.09.2024

Лидер оппозиции победил на выборах президента Шри-Ланки

Лидер оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке победил на выборах президента Шри-Ланки, сообщило издание Adaderana со... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:43

2024-09-22T17:43

2024-09-22T17:47

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ранил викремесингхе

готабая раджапакса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке победил на выборах президента Шри-Ланки, сообщило издание Adaderana со ссылкой на данные избиркома. "На своем веб-сайте комиссия сообщила, что 55-летний Диссанаяке победил на выборах президента, набрав 42,31% голосов на выборах в субботу, отодвинув лидера оппозиции Саджита Премадасу на второе место, а действующего президента Ранила Викремесингхе - на третье", - сообщает издание. Выборы президента Шри-Ланки прошли на острове в субботу. Согласно данным избирательной комиссии, свои голоса за Диссанаяке отдали более 5,6 миллиона человек из проголосовавших на выборах 13,6 миллионах человек. Ожидается, что инаугурация нового президента состоится в понедельник, 23 сентября. Политическая карьера Диссанаяке охватывает более трех десятилетий, начиная с 1988 года, когда он был национальным организатором Ассоциации социальных студентов. Политик поднялся по карьерной лестнице в партии "Народный фронт освобождения" (Janatha Vimukthi Peramuna), присоединившись к ее Центральному рабочему комитету в 1995 году и став членом парламента в 2001 году. В период с 2004 по 2005 год он занимал пост министра сельского хозяйства, животноводства, земель и ирригации Шри-Ланки. В 2014 году Диссанаяке стал лидером партии "Народный фронт освобождения". Политик также возглавляет оппозиционный альянс "Национальная народная власть", который обладает широкой поддержкой населения. Он уже не первый раз участвует в президентских выборах – ранее свою кандидатуру он выставлял в 2019 году, а также был одним из кандидатов на пост президента после свержения Готабайи Раджапаксы в 2022 году. Ранее Диссанаяке заявлял, что в случае избрания на пост президента он намерен принять меры для борьбы с продовольственным кризисом, привлечь инвестиции в сферу образования и здравоохранении, а также работать над экономическим ростом Шри-Ланки.

https://ria.ru/20240916/shri-lanka-1972893257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, справки, шри-ланка, ранил викремесингхе , готабая раджапакса