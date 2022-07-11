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"Таких низких цен я не припомню": как изменился отдых на российском юге - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html
"Таких низких цен я не припомню": как изменился отдых на российском юге
"Таких низких цен я не припомню": как изменился отдых на российском юге - РИА Новости, 11.07.2022
"Таких низких цен я не припомню": как изменился отдых на российском юге
Ограничение на работу 11 аэропортов юга России снова продлили. Туристы отправляются на поездах, автобусах, личном транспорте. Пока отельеры Крыма вынуждены... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:00
2022-07-11T20:21
туризм
туризм
сергей ромашкин
виталий савельев
анапа
сочи
россия
интурист
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Ограничение на работу 11 аэропортов юга России снова продлили. Туристы отправляются на поездах, автобусах, личном транспорте. Пока отельеры Крыма вынуждены снижать цены, Сочи в выигрыше — самолеты туда летают, и, как утверждают эксперты, места в гостиницах есть. О том, как сейчас отдыхают на черноморском побережье, сколько это стоит и как туда добраться, — в материале РИА Новости.Большой Сочи и Сириус"В этом году Сочи доминирует благодаря транспортной доступности, — говорят в компании "Интурист". — До середины августа в отелях категории четыре и пять звезд уже ощущается дефицит номеров. Меньшей популярностью пользуются, как ни странно, объекты среднего и экономсегмента".В самом городе на нехватку туристов не жалуются. Трехмиллионного гостя — Надежду Леликову из башкирского Нефтекамска — встретили с подарками и цветами в международном аэропорту Сочи еще в конце июня. За весь летний сезон на курорте ожидают как минимум 4,5 миллиона отдыхающих.По данным сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, на 35 процентов вырос спрос на Сириус. Эта первая в России федеральная территория расположена в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу. Именно там проходила зимняя Олимпиада-2014."Это не только наукоград, но и красивейший морской курорт с развитой инфраструктурой и хорошими пляжами. На Сириус сейчас приходится 6,8 процента бронирований в регионе, что сравнимо с Анапой", — рассказывает Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор Суточно.ру.Средняя цена аренды тут несколько ниже, чем в самом Сочи: 3430 против 3680 рублей в сутки.Для любого достаткаВ регионе можно найти и очень бюджетное жилье. "Цены начинаются от 9200 рублей за неделю на двоих без питания, от 16 100 — с завтраками и от 29 400 — с полным пансионом", — уточняет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.Если брать путевки с перелетом, то, по информации "Интуриста", двухзвездочный отель обойдется от 51 940 рублей на двоих за семь ночей без питания, "трешка" — от 57 133 рублей, "четверка" — от 58 272, "пятерка" — от 111 179."В Красной Поляне "пять звезд" с завтраками — от 59 600 за неделю на двоих, но без перелета, — добавляют эксперты компании. — Многие гостиницы в горном кластере традиционно предоставляют летом большие скидки и бесплатные шаттлы на море. Выгодный вариант для тех, кто хочет получить хороший сервис по приемлемым ценам". Но есть в Красной Поляне размещение и от 15, и от 40 тысяч за номер в сутки.Анапа: лидер по all inclusiveСезон в Анапе, несмотря на закрытые аэропорты, по словам специалистов, складывается неплохо. В немалой степени благодаря соседним регионам. В "Интуристе" напоминают еще об одном важном моменте: "Главное, что надо знать про Анапу, — здесь самая большая концентрация в России отелей категории четыре и пять звезд, работающих по системе "все включено".Впрочем, нет проблем и с другими вариантами. "Двушки" и гостевые дома без питания — от 11 875 рублей за неделю на двоих, "трешки" — от 18 тысяч. Можно и самим готовить, и в рестораны ходить.All inclusive тоже стоит не запредельно: например, тур в "четыре звезды" в Сукко на двоих на неделю с 11 августа — менее 50 тысяч. "Четверка" в районе пляжного поселка Джемете на Пионерском проспекте дороже почти в два раза: от 81 тысячи. Но это, как говорят эксперты, "отель вполне себе турецкого вида". На второй линии, но есть большие бассейны с подогревом, аквагорки, спа-центр, анимация. До собственного песчаного пляжа — семь минут пешком. Имеются гостиницы "все включено" с большой территорией, подогреваемыми бассейнами и по 60-70 тысяч за неделю на двоих.В Анапу добираются на поездах, автобусах, личным транспортом. Или самолет плюс автобус либо электричка. Например, из Сочи ежедневно курсирует "Ласточка".Билеты из Москвы на поезд или автобус — от четырех тысяч рублей на человека в одну сторону. Лучше приобретать заранее.Крым: территория низких ценС Крымом ситуация другая. Так, по словам Сергея Ромашкина, автобусные чартеры на полуостров менее популярны, чем в Анапу.При этом поездов не хватает, купить билеты сложнее, чем на материковые курорты. Но 4 июля оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" запустил дополнительный состав из Москвы в Симферополь и поставил новые вагоны, связывающие полуостров с южными городами, где работают аэропорты.Поезд из Москвы тоже обходится в среднем в четыре тысячи рублей.Отельеры полуострова стремятся привлечь низкими ценами. Так, неделя без питания в гостинице категории "две звезды" — от 7385 рублей на двоих, в "трешке" — от 16 347, в "четверке" с завтраками — от 44 тысяч. Речь только об официально классифицированных объектах, гостевые дома, мини-отели — дешевле."Пятерка" с завтраком на Южном берегу Крыма — от 81 600 рублей за неделю на двоих. Таких низких цен на полуострове я, пожалуй, не припомню", — признался эксперт "Интуриста".Как добиратьсяМинистр транспорта Виталий Савельев ранее сообщал, что железные дороги в этом сезоне перевезут в Крым 2,3 миллиона человек. В прошлом году более четырех миллионов прибыли по воздуху и 1,1 миллиона — на поездах.Поможет личный транспорт. "Рассчитываем в большей степени на тех спонтанных путешественников, которые приедут на своих машинах", — цитирует РИА Новости Крым члена совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолия Тарасенко.Сергей Ромашкин также указывает на личный транспорт. Он вспоминает, что была идея железнодорожных чартеров, но это не сработало. Так что турбизнес предлагает стимулировать автомобилистов. Например, выделить субсидии платным дорогам или на кешбэк (инициативу уже внесли в правительство). Сейчас "платка" обходится в 2310-2810 рублей в одну сторону. Деньги не такие уж большие, но скидки подтолкнули бы людей к поездке.
https://ria.ru/20220624/turizm-1797735419.html
https://ria.ru/20220705/anapa-1800410399.html
https://ria.ru/20220703/turisty-1799030299.html
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туризм, сергей ромашкин, виталий савельев, анапа, сочи, россия, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, республика крым, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, актуальное - туризм, проблемы - туризм, гранд сервис экспресс , юрий кузнецов, госдума рф
08:00 11.07.2022 (обновлено: 20:21 11.07.2022)
 

"Таких низких цен я не припомню": как изменился отдых на российском юге

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Ограничение на работу 11 аэропортов юга России снова продлили. Туристы отправляются на поездах, автобусах, личном транспорте. Пока отельеры Крыма вынуждены снижать цены, Сочи в выигрыше — самолеты туда летают, и, как утверждают эксперты, места в гостиницах есть. О том, как сейчас отдыхают на черноморском побережье, сколько это стоит и как туда добраться, — в материале РИА Новости.

Большой Сочи и Сириус

"В этом году Сочи доминирует благодаря транспортной доступности, — говорят в компании "Интурист". — До середины августа в отелях категории четыре и пять звезд уже ощущается дефицит номеров. Меньшей популярностью пользуются, как ни странно, объекты среднего и экономсегмента".
В самом городе на нехватку туристов не жалуются. Трехмиллионного гостя — Надежду Леликову из башкирского Нефтекамска — встретили с подарками и цветами в международном аэропорту Сочи еще в конце июня. За весь летний сезон на курорте ожидают как минимум 4,5 миллиона отдыхающих.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие в Сочи
По данным сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, на 35 процентов вырос спрос на Сириус. Эта первая в России федеральная территория расположена в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу. Именно там проходила зимняя Олимпиада-2014.
"Это не только наукоград, но и красивейший морской курорт с развитой инфраструктурой и хорошими пляжами. На Сириус сейчас приходится 6,8 процента бронирований в регионе, что сравнимо с Анапой", — рассказывает Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор Суточно.ру.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПарк развлечений "Сочи Парк"
Парк развлечений Сочи Парк - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Парк развлечений "Сочи Парк"
Средняя цена аренды тут несколько ниже, чем в самом Сочи: 3430 против 3680 рублей в сутки.

Для любого достатка

В регионе можно найти и очень бюджетное жилье. "Цены начинаются от 9200 рублей за неделю на двоих без питания, от 16 100 — с завтраками и от 29 400 — с полным пансионом", — уточняет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.
Если брать путевки с перелетом, то, по информации "Интуриста", двухзвездочный отель обойдется от 51 940 рублей на двоих за семь ночей без питания, "трешка" — от 57 133 рублей, "четверка" — от 58 272, "пятерка" — от 111 179.
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"В Красной Поляне "пять звезд" с завтраками — от 59 600 за неделю на двоих, но без перелета, — добавляют эксперты компании. — Многие гостиницы в горном кластере традиционно предоставляют летом большие скидки и бесплатные шаттлы на море. Выгодный вариант для тех, кто хочет получить хороший сервис по приемлемым ценам".
Но есть в Красной Поляне размещение и от 15, и от 40 тысяч за номер в сутки.
© РИА Новости / Мария СеливановаКрасная Поляна. Вид из отеля Marriott на горы, реку Мзымту и бассейн с подогреваемой водой
Красная Поляна. Вид из отеля Marriott на горы, реку Мзымта и бассейн с подогреваемой водой - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Красная Поляна. Вид из отеля Marriott на горы, реку Мзымту и бассейн с подогреваемой водой

Анапа: лидер по all inclusive

Сезон в Анапе, несмотря на закрытые аэропорты, по словам специалистов, складывается неплохо. В немалой степени благодаря соседним регионам.

"Тридцать процентов турпотока дают туристы из Краснодарского края на личном транспорте", — поясняет вице-президент АТОР и генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В "Интуристе" напоминают еще об одном важном моменте: "Главное, что надо знать про Анапу, — здесь самая большая концентрация в России отелей категории четыре и пять звезд, работающих по системе "все включено".
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Впрочем, нет проблем и с другими вариантами. "Двушки" и гостевые дома без питания — от 11 875 рублей за неделю на двоих, "трешки" — от 18 тысяч. Можно и самим готовить, и в рестораны ходить.
All inclusive тоже стоит не запредельно: например, тур в "четыре звезды" в Сукко на двоих на неделю с 11 августа — менее 50 тысяч. "Четверка" в районе пляжного поселка Джемете на Пионерском проспекте дороже почти в два раза: от 81 тысячи. Но это, как говорят эксперты, "отель вполне себе турецкого вида". На второй линии, но есть большие бассейны с подогревом, аквагорки, спа-центр, анимация. До собственного песчаного пляжа — семь минут пешком.
Имеются гостиницы "все включено" с большой территорией, подогреваемыми бассейнами и по 60-70 тысяч за неделю на двоих.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Центральный пляж в Анапе
В Анапу добираются на поездах, автобусах, личным транспортом. Или самолет плюс автобус либо электричка. Например, из Сочи ежедневно курсирует "Ласточка".
Билеты из Москвы на поезд или автобус — от четырех тысяч рублей на человека в одну сторону. Лучше приобретать заранее.
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Крым: территория низких цен

С Крымом ситуация другая. Так, по словам Сергея Ромашкина, автобусные чартеры на полуостров менее популярны, чем в Анапу.
При этом поездов не хватает, купить билеты сложнее, чем на материковые курорты. Но 4 июля оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" запустил дополнительный состав из Москвы в Симферополь и поставил новые вагоны, связывающие полуостров с южными городами, где работают аэропорты.
Поезд из Москвы тоже обходится в среднем в четыре тысячи рублей.
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Отельеры полуострова стремятся привлечь низкими ценами. Так, неделя без питания в гостинице категории "две звезды" — от 7385 рублей на двоих, в "трешке" — от 16 347, в "четверке" с завтраками — от 44 тысяч. Речь только об официально классифицированных объектах, гостевые дома, мини-отели — дешевле.
"Пятерка" с завтраком на Южном берегу Крыма — от 81 600 рублей за неделю на двоих. Таких низких цен на полуострове я, пожалуй, не припомню", — признался эксперт "Интуриста".
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту

Как добираться

Министр транспорта Виталий Савельев ранее сообщал, что железные дороги в этом сезоне перевезут в Крым 2,3 миллиона человек. В прошлом году более четырех миллионов прибыли по воздуху и 1,1 миллиона — на поездах.
Поможет личный транспорт. "Рассчитываем в большей степени на тех спонтанных путешественников, которые приедут на своих машинах", — цитирует РИА Новости Крым члена совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолия Тарасенко.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Сергей Ромашкин также указывает на личный транспорт. Он вспоминает, что была идея железнодорожных чартеров, но это не сработало.

"Неба хватает всем хоть сто самолетов поставь, а сто поездов просто не проедут, рельсы-то одни", — поясняет эксперт.

Так что турбизнес предлагает стимулировать автомобилистов. Например, выделить субсидии платным дорогам или на кешбэк (инициативу уже внесли в правительство). Сейчас "платка" обходится в 2310-2810 рублей в одну сторону. Деньги не такие уж большие, но скидки подтолкнули бы людей к поездке.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00Туризм
Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом
 
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