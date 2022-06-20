https://ria.ru/20220620/krym-1796888003.html

Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек

Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек - РИА Новости, 20.06.2022

Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек

Железная дорога в текущем году перевезёт 2,3 миллиона человек в направлении Крыма, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:56

2022-06-20T20:56

2022-06-20T20:58

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793900676_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_cd7d1aad059001bb53f0534c7eda707d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Железная дорога в текущем году перевезёт 2,3 миллиона человек в направлении Крыма, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."По статистике в Крым авиакомпании перевозили более четырёх миллионов пассажиров, железная дорога - один миллион 100 тысяч. В этом году железная дорога в целом (в Крым - ред.) перевезёт два миллиона 300 тысяч (человек - ред.)", - сообщил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".Оператором поездок в Крым является частный железнодорожный оператор "ГрандСервисЭкспресс".Как сообщал в конце мая глава ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Михаил Гончаров, количество пассажирских поездов в Крым с лета вырастет с 10 до 15. Также, по его словам, обсуждается возможность запуска еще двух поездов из Москвы с конечными пунктами в Симферополе и Керчи.

https://ria.ru/20220620/krym-1796792535.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым