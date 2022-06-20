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Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек - РИА Новости, 20.06.2022
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Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек
Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек - РИА Новости, 20.06.2022
Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек
Железная дорога в текущем году перевезёт 2,3 миллиона человек в направлении Крыма, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:56
2022-06-20T20:58
республика крым
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Железная дорога в текущем году перевезёт 2,3 миллиона человек в направлении Крыма, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."По статистике в Крым авиакомпании перевозили более четырёх миллионов пассажиров, железная дорога - один миллион 100 тысяч. В этом году железная дорога в целом (в Крым - ред.) перевезёт два миллиона 300 тысяч (человек - ред.)", - сообщил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".Оператором поездок в Крым является частный железнодорожный оператор "ГрандСервисЭкспресс".Как сообщал в конце мая глава ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Михаил Гончаров, количество пассажирских поездов в Крым с лета вырастет с 10 до 15. Также, по его словам, обсуждается возможность запуска еще двух поездов из Москвы с конечными пунктами в Симферополе и Керчи.
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республика крым
20:56 20.06.2022 (обновлено: 20:58 20.06.2022)
 
Железными дорогами в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек

Минтранспорта Савельев: железные дороги в 2022 году перевезут в Крым 2,3 миллиона человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд на железнодорожном вокзале в Евпатории
Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Железная дорога в текущем году перевезёт 2,3 миллиона человек в направлении Крыма, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"По статистике в Крым авиакомпании перевозили более четырёх миллионов пассажиров, железная дорога - один миллион 100 тысяч. В этом году железная дорога в целом (в Крым - ред.) перевезёт два миллиона 300 тысяч (человек - ред.)", - сообщил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Оператором поездок в Крым является частный железнодорожный оператор "ГрандСервисЭкспресс".
Как сообщал в конце мая глава ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Михаил Гончаров, количество пассажирских поездов в Крым с лета вырастет с 10 до 15. Также, по его словам, обсуждается возможность запуска еще двух поездов из Москвы с конечными пунктами в Симферополе и Керчи.
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