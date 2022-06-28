https://ria.ru/20220628/sochi-1798630438.html
Трехмиллионного туриста встретили в аэропорту Сочи
Трехмиллионного туриста встретили в аэропорту Сочи - РИА Новости, 28.06.2022
Трехмиллионного туриста встретили в аэропорту Сочи
Отдыхающую из Башкирии, которая оказалась трехмиллионным туристом в этом году, встретили с подарками и цветами в международном аэропорту Сочи, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:07
2022-06-28T11:07
2022-06-28T11:07
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СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Отдыхающую из Башкирии, которая оказалась трехмиллионным туристом в этом году, встретили с подарками и цветами в международном аэропорту Сочи, сообщает администрация города.Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский говорил, что с начала года Сочи посетили 2,7 миллиона туристов. В период курортного сезона власти прогнозируют 4,5 миллиона отдыхающих."Трехмиллионным туристом, прибывшим на курорт, стала Надежда Леликова из города Нефтекамска республики Башкирия. Она приехала вместе с семьей на отдых в санаторий "Заполярье". В зале прилета гостей встретили с цветами и подарками представители администрации города и сочинской здравницы", — отмечается в сообщении.Всего в Сочи в летний сезон будут работать 2,6 тысячи мест размещения, из них 59 — лечебные санатории и пансионаты, 163 — гостиницы, отели, детские лагеря и базы отдыха. Дополнительно для размещения гостей будут функционировать 2,3 тысячи небольших гостиниц и гостевых домов. Единовременно курорт может принять порядка 188 тысяч гостей.
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РИА Новости
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туристы, новости - туризм, сочи, отдых на море, отдых, куда можно лететь, море, россия
Трехмиллионного туриста встретили в аэропорту Сочи
Трехмиллионного туриста в этом году встрели с подарками и цветами в аэропорту Сочи
СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Отдыхающую из Башкирии, которая оказалась трехмиллионным туристом в этом году, встретили с подарками и цветами в международном аэропорту Сочи, сообщает администрация города.
Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский говорил, что с начала года Сочи посетили 2,7 миллиона туристов. В период курортного сезона власти прогнозируют 4,5 миллиона отдыхающих.
"Трехмиллионным туристом, прибывшим на курорт, стала Надежда Леликова из города Нефтекамска республики Башкирия. Она приехала вместе с семьей на отдых в санаторий "Заполярье". В зале прилета гостей встретили с цветами и подарками представители администрации города и сочинской здравницы", — отмечается в сообщении.
Всего в Сочи в летний сезон будут работать 2,6 тысячи мест размещения, из них 59 — лечебные санатории и пансионаты, 163 — гостиницы, отели, детские лагеря и базы отдыха. Дополнительно для размещения гостей будут функционировать 2,3 тысячи небольших гостиниц и гостевых домов. Единовременно курорт может принять порядка 188 тысяч гостей.