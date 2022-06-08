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В правительство поступило предложение о летнем кешбэке для автолюбителей
В правительство поступило предложение о летнем кешбэке для автолюбителей - РИА Новости, 08.06.2022
В правительство поступило предложение о летнем кешбэке для автолюбителей
Предложение депутатов Госдумы о разработке летнего кэшбэка на поездки на юг на собственных авто поступило в аппарат кабмина и направлено на рассмотрение в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:06
2022-06-08T20:06
2022-06-08T22:09
сергей неверов
шолбан кара-оол
михаил мишустин
россия
госдума рф
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
правительство рф
туризм
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предложение депутатов Госдумы о разработке летнего кэшбэка на поездки на юг на собственных авто поступило в аппарат кабмина и направлено на рассмотрение в профильные министерства, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков ранее обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на поездки на юг на собственных авто. Депутаты предлагают возместить проезд по платным дорогам полностью пенсионерам, многодетным семьям и другим социальным категориям, а всем остальным – вернуть 20%."Письмо поступило в аппарат правительства Российской Федерации и было направлено на рассмотрение в установленном порядке в Минтранс, Минтруд, Ростуризм, Минфин", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей неверов, шолбан кара-оол, михаил мишустин, россия, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), правительство рф, новости - туризм
20:06 08.06.2022 (обновлено: 22:09 08.06.2022)
В правительство поступило предложение о летнем кешбэке для автолюбителей
Предложение о кешбэке на поездки на юг на своих машинах поступило в аппарат правительства