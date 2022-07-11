https://ria.ru/20220711/plyazhi-1801800794.html

Отдых в Краснодарском крае: лучшие пляжи на Черном и Азовском морях

Пляжи Краснодарского края 2022: лучшие места для купания в море на отдыхе

Отдых в Краснодарском крае: лучшие пляжи на Черном и Азовском морях

Где находятся лучшие песчаные, галечные и смешанные пляжи Краснодарского края, куда отправиться с детьми на Черное и Азовское море, где уединиться на диком... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:14

2022-07-11T20:14

2022-07-11T20:18

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Где находятся лучшие песчаные, галечные и смешанные пляжи Краснодарского края, куда отправиться с детьми на Черное и Азовское море, где уединиться на диком пляже, описание и фото курортов — в материале РИА Новости.Пляжи Краснодарского края"Отдых в России в этом году считается оптимальным вариантом. Некоторые предпочитают экстремальные туры, например, на Байкал или Камчатку. Однако наиболее востребованными до сих пор остаются традиционные направления, к которым относятся и курорты Краснодарского края", — комментирует Константин Калинов, создатель платформы по аренде автомобилей Raddy.Определяясь с местом отдыха, многие уделяют большое внимание характеру прибрежной зоны: песок или галька, многолюдно или нет.Какие пляжи в Краснодарском краеКраснодарский край омывают Черное и Азовское моря. По сообщению администрации региона, на курортах Краснодарского края в этом сезоне работают 547 пляжей общей протяженностью около 113 километров.В туристической привлекательности региона большую роль играет теплый мягкий климат, который слегка различается на юге и севере края. На побережье Черного моря курортный сезон длится дольше: купаться в море начинают в апреле и заканчивают в октябре. В северных районах теплый период начинается позже и завершается раньше.ПесчаныеЭто самый редкий тип пляжей для Краснодарского края, но самый комфортный для отдыха с детьми. Песчаный пляж понравится любителям спокойного отдыха на теплом песке и прогулок по кромке моря. Например, можно отдохнуть от повседневной суеты и насладиться спокойствием на небольших барханах рядом с Анапой."Пляжная линия Анапы от морского порта до центра города длиною в 13 км — это всё песчаный берег. У него есть ещё одно большое преимущество — неглубокий вход в море. Песочные пляжи с мелкой ракушкой есть в посёлках Пересыпь и Голубицкая, а также частично в Ейске на берегу Азовского моря", — комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса Суточно.ру.Список лучших песчаных пляжей на Азовском море:На побережье Черного моря лучшие песчаные пляжи:ГалечныеГоворя о Краснодарском крае, многие вспоминают покрытое гладкими камешками побережье. Места, где прозрачные волны омывают отполированную гальку, можно найти в Сочи. Хорошо оборудованные галечные пляжи есть и вблизи других курортных городов Черноморского побережья. По словам Юрия Кузнецова мелкогалечные пляжи расположены в основном в поселке Лазаревское, в Адлере и Туапсе. Крупногалечные пляжи — в Геленджике, Новороссийске и Кабардинке.Лучшие галечные пляжи Краснодарского края на Черном море перечислили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru:СмешанныеГалечно-песчаные пляжи с кремовым крупным песком, разноцветной галькой и россыпью целых или дробленых ракушек— визитная карточка сочинских курортов. Похожие участки побережья также есть в районе бухты Инал и Хосте. Найти их можно и вблизи Анапы. Здесь отдыхающие могут насладиться живописным пейзажем Кавказских гор и теплым чистым морем.Популярные пляжиВ Краснодарском крае сразу два южных моря России – Азовское и Черное, а это значит, что каждый турист сможет подобрать пляж по своим предпочтениям. Кому-то недостаточно просто моря, важна развитая инфраструктура и удобства. В этом случае Татьяна Канцур, руководитель контент отдела сервиса онлайн бронирований "Едем-в-Гости.ру" советует выбирать один из пляжей, удостоившихся международной награды "Голубой флаг"."Вода близ этих пляжей отвечает международным стандартам качества, а сами пляжи благоустроены: работают кафе, туалеты, прокаты инвентаря, есть вышки спасателей, играет музыка – словом, есть все блага цивилизации. Согласно официальному сайту международной премии, таких пляжей в Краснодарском крае – свыше 30, и все они галечные и расположены на территории Большого Сочи", — говорит эксперт. Гостиницы Сочи в самом центре, возле пляжей "Голубой флаг", могут быть довольно дорогими, но есть и бюджетные варианты.Для любителей уединенного отдыха отлично подойдут дикие пляжи, где мало людей, но много камней, ракушек и топляка. Например, между озером Соленое и Черным морем необычный дикий пляж длиной около километра. Кавказские горы, которые начинают возвышаться за Анапой, не только делают пейзажи живописными, но и создают каменистые пляжи."Если же вы едете на море, чтобы побыть наедине со стихией и позагорать на песчаных пляжах, отправляйтесь на Бугазскую косу, что близ станицы Благовещенская. Это место особенное само по себе: коса расположена между Бугазским лиманом и Черным морем. Многие едут сюда ради экстремальных развлечений – катания на виндсерфе и кайтсерфе. Особых удобств здесь нет, но это ничуть не портит эту чудесную локацию", — отмечает Татьяна Канцур.Побережье Черного моряКраткий обзор пляжей известных курортов поможет сделать окончательный выбор перед поездкой.АгойПляж, расположенный на берегу Чёрного моря в поселке Агой, имеет одноименное название. Особенностью этого места является кристально чистая вода, благодаря чему просматривается дно моря даже на глубине свыше трёх метров. Рядом с пляжем есть рынок, на котором можно купить все необходимое: фрукты, овощи, готовую еду, прохладительные напитки, пляжные принадлежности и одежду.Пляжи АдлераПротяженность пляжей самого южного района Сочи составляет около 14 км. Большая часть представлена галечными пляжами: "Барракуда", "Бархатные сезоны", "Мандарин"."Можно встретить небольшие области с темным песком на пляжах Огонек или Чайка. Завозной песок есть только на Волне, однако обустроенного выхода к морю нет: можно входить в воду только с плит. Морское побережье отделено от города дорогой. Железнодорожная ветка не проходит через Имеретинский район и вид моря не испорчен заграждениями. Пляжи здесь чище, однако, и глубина меняется резче", — рассказывает Константин Калинов.СочиОтдых здесь выбирают из-за достопримечательностей и благоустроенных пляжей: "Маяк", "Ривьера", "Олимпийский парк". Все они оборудованы шезлонгами и зонтами для комфортного отдыха. Некоторые пляжи платные, что помогает контролировать поток посетителей. Глубина моря меняется плавно, поэтому здесь можно отдыхать с детьми.ЛооВсе пляжи оборудованы необходимым для комфортного отдыха: шезлонги, душевые кабинки, туалеты. Также есть бары, рестораны, пункты проката, магазины. Галечные пляжи чередуются с песчаными. Дикие пляжи небольшие, они регулярно убираются. Пляж Нижней Хобзы отделен от железной дороги узкой лесополосой.ГеленджикКрупный российский курорт располагает несколькими видами пляжей: благоустроенными и дикими, песчаными и галечными. Преобладают в Геленджике галечные пляжи. Песчаные, по большей части, создаются искусственно. Город находится в бухте, поэтому высоких волн в море нет. Константин Калинов рекомендует купаться на окраинах. Почти все пляжи располагают кафе, ресторанами и необходимыми для комфортного отдыха атрибутами.Центральный пляж в Геленджике — полуторакилометровый песчаный берег с удивительно плавным входом в море. Это главный пляж города, поэтому там с инфраструктурой всё отлично. "Рядом возле причала пришвартованы белоснежные яхты и катера. По пляжу проложены деревянные дорожки, и в целом впечатления от этого места отдыха весьма приятные", — рассказывают эксперты сервиса Tvil.ru."Багамы" на улице Революционной — популярный модный пляж, где отдыхают молодые семьи с маленькими детьми и молодежные компании. Кое-где встречается мелкая галька, но в незначительном количестве. На морском дне иногда попадаются плоские камни. Есть бунгало, шезлонги, мини-бары с напитками, кафе, где можно пообедать. Словом всё, что нужно для комфортного отдыха. Пляж бесплатный. Это еще и отличное место, чтобы поиграть в пляжный волейбол.АнапаПопулярный курорт привлекает внимание любителей песчаных пляжей. Полоса чистейшего желтого песка имеет протяженность более 13 км. За поселком Витязево, по словам Константина Калинова, она имеет самую большую ширину. Все пляжи хорошо обустроены и регулярно убираются. Гостевые дома оснащены детскими площадками, в кафе есть меню для маленьких посетителей. Любителям галечных пляжей стоит обратить внимание на места отдыха вблизи Сукко на юге Анапы."Центральный пляж в Анапе — бесплатное место для купания. Летом там отдыхает очень много людей, поскольку пляж хорошо подходит для отдыха: его длина почти 1 километр, ширина почти 60 метров. Море у берега имеет предельно малую глубину, что идеально подходит для детского отдыха. Инфраструктура, естественно, высокого качества. Однако большое количество людей летом на пляже и в море — а концентрация отдыхающих здесь, наверное, самая большая в России — изрядно мешает отдыху. Тихо провести там время не получится. Чтобы занять место получше, люди приходят на берег с утра. Про Анапу также стоит знать следующее: жилье лучше снять в стороне от пляжа, иначе из-за вечеринок вы не сможете выспаться, — отмечают эксперты сервиса Tvil.ru.Выделяют специалисты и пляж "Феличита" со всеми удобствами и белоснежным песком на Тополином проезде. Помимо традиционных шезлонгов и пляжных зонтов, кафе, в которых можно перекусить салатом и выпить лимонад, пляж радует Wi-Fi под открытым небом. По вечерам там показывают кино, как это делается в летних кинотеатрах. Вход бесплатный.Кабардинка"Здесь понравится любителям спокойного отдыха. Море теплое и чистое, на побережье расположено несколько детских лагерей. На границе с Новороссийском вы найдете дикие живописные места со скалами, чередующиеся с современными пляжами. Центральный пляж расположен возле Цемесской бухты. В сезон отдыха здесь слишком много народа. Однако туристов привлекает широкий ассортимент развлекательных услуг", — отмечает Константин Калинов.Прасковеевка и ДжанхотПляжи этих районов расположились между гор. От Джанхота до урочища Голубая Бездна на протяжении полутора километров дикие каменистые пляжи с красивейшими пейзажами. Пляжная зона возле каждого поселка представляет собой широкую галечную полосу, где обустроены места для отдыха. И есть кафе с полноценным меню. Часть пляжей отведена под детские лагеря. Глубина моря меняется быстро, это важно учитывать.Центральный пляж в Джемете — в переводе с адыгейского означает "золотые россыпи", что намекает на качество пляжа. Песчаное побережье в Джемете тянется на 10 километров — впечатляющее пространство для отдыха на побережье. Неглубокое и теплое море, широкий берег, на котором установлены белоснежные бунгало, пляжные зонты, лежаки. От поселка пляж отделен дюнами. Идти до ближайших кафе 5-10 минут, как и до гостиниц. Эксперты советуют снимать то жильё, что находится поближе.Центральный пляж Джубги — широкое побережье протяженностью около 800 метров, имеет разнородное покрытие: каменистая крошка и мелкая галька. В силу близости к центру и развитой инфраструктуры он в особенности популярен среди отдыхающих, в том числе с детьми. Есть прокат катамаранов и водных скутеров, на набережной также располагается аквапарк, батуты и надувные горки. В окрестностях пляжа есть кафе и бары, уютный ресторан.Центральный пляж в Лермонтово — его ещё называют "Золотым берегом". Хорошее место для отдыха с маленькими детьми. Дело в том, что море спокойное, а глубина на протяжении примерно пяти метров незначительная, и там безопасно купаться ребенку. В плане инфраструктуры есть весь набор: зонты, лежаки, спасатели, закусочные, лавки мороженщиков, душевые. Пляж широкий, поэтому всегда найдётся место для всех.Пляж "Золотой берег" в Лермонтово находится между курортными поселками Лермонтово и Новомихайловское. Длина пляжа из песка — 1500 метров. Вход в море пологий, но через несколько метров в море появляются валуны.Центральный пляж Сукко предлагает комфортные условия для отдыхающих всех возрастов. Здесь обычно шумно и многолюдно. Любители экстрима могут прокатиться на парашюте, привязанном к катеру, а малыши — покататься на надувных горках. Вода в море спокойная и неглубокая, нет течений, что безопасно для купания маленьких детей.В Витязево очень хорошие природные условия для отдыха на море. Главным на курорте считается Центральный пляж. Также в Витязево любят отдыхать в "Пиратской бухте" и на "Дюнах". В этих местах меньше туристов и больше возможности уединиться. Береговая линия, покрытая толстым слоем песка, растянулась там на многие километры. Пляж широкий, примерно 100 метров, поэтому там любят отдыхать те туристы, для которых важна тишина. Конечно, близость к Анапе сказывается, и летом там отдыхающих значительно больше. Но из-за масштаба даже в июле отдыхать там комфортно.Рядом находится Бугазская коса, от поселка пляж отделен линией барханов, достаточно высоких. Деревьев на пляже нет, поэтому стоит взять с собой пляжные зонты, так как места под навесом, которые можно арендовать, расположены достаточно далеко от линии прибоя. "Нужно учитывать дистанции до поселка от пляжа. Рекомендуем снять жильё предельно близко к барханам, чтобы идти меньше. Если же вы хотите остановиться и отдохнуть дикарём, возьмите защиту от ветра — гор поблизости нет, поэтому ветры гуляют свободно, вызывая неприятные песчаные бури", —предупреждают эксперты Tvil.ru."Если вас интересует кристально чистая вода, то лучше выехать за пределы Геленджика и купаться в его окрестностях — в основном на диких пляжах. Например, галечный пляж в Голубой бухте и песчаный пляж в Кабардинке", — говорит Татьяна Канцур. Также эксперт советует пляж "Факел" в Дивноморском, пляж поселка Криница, пляж пансионата "Кавказ", пляж "Бриз" на Тонком мысу, "Сады морей" и "2к19" на Толстом мысу.Побережье Азовского моряДля семейного и детского отдыха хорошо подходит побережье Азовского моря с песчаными пляжами, неглубоким входом в море и теплой водой.Центральный в ЕйскеПриятное место для отдыха, с желтым мелким песком, мягким на ощупь. Пляж маленький, это скорее площадка шириной 50 метров, чем береговая полоса. Кафе находятся в шаговой доступности. По соседству расположился небольшой аквапарк, что полезно, если приехали на отдых с детьми. Есть пункты проката. Стационарных тентов от солнца нет. Места много, есть площадки для пляжного футбола и волейбола. Есть пункты проката, и в целом место уютное, поскольку всё, что нужно, находится на расстоянии вытянутой руки. Глубина рядом с берегом по щиколотку.Детский пляж Ейска"Тут можно взять в аренду комфортные лежаки и зонтики, по всей линии пляжа расположены островки с фаст-фудом и едой в ЗОЖ-формате. На пляже есть детские надувные городки с батутами и водными горками, а также отдельно стоящие горки со спуском в море. Также можно покататься на пароходе, например, добраться на нём до "птичьего" острова, который находится рядом с Ейской косой", — отмечает Юрий Кузнецов.Молодёжный пляж ЕйскаДля тех, кто любит более активный отдых, в Ейске есть Молодежный пляж. Он находится в самом конце косы. Помимо чистой территории из удобств - возможность арендовать лежак и зонт, кабинки для переодевания, охраняемая парковка. Здесь открыты мини-бары, кафе и фаст-фуды. На пляже играет популярная музыка, которая создает особую атмосферу.Пляж в Голубицкой"Морской бриз" в Голубицкой — главный пляж станицы. Его покрывает песок с примесью мелкого оранжевого и перламутрового ракушечника. Там приятно отдыхать еще и потому, что морское дно тоже мягко и приятно на ощупь, никаких камней. Глубина увеличивается постепенно, возле берега есть полоса шириной примерно 3-4 метра, в которой комфортная для детей незначительная глубина. Вода поэтому прогревается быстро.Кроме того, как отмечают эксперты Tvil.ru, Азовское море в принципе теплее Черного, хотя находится севернее. Кстати, там нет опасных течений и сильных волн. Инфраструктура качественная: с медиками, постом спасателей, душевыми, туалетами, кабинками для переодевания, водными аттракционами.Константин Калинов дополняет, что на окраинах Голубицкой находятся дикие пляжи, к которым можно подъехать на автомобиле. Есть места и для палаточных лагерей. Эксперт отмечает, что оптимальным вариантом в 2022 году является автомобильное путешествие на курорты Краснодарского края. Даже если у вас нет собственной машины, вы всегда можете арендовать ее, используя сервис объявлений от каршеринговых служб всех городов России."Самые приятные пляжи – в Анапе и на Тамани. Очень приятно купаться в станице Голубицкой или в Кучугурах. – делится впечатлениями Николай Табашников, главный редактор телеканала "Моя Планета". — Немаловажный бонус — расположенные неподалеку грязевые вулканы с целебной грязью. В них нужно непременно окунуться. Лучше добраться до настоящих вулканов, диких. В них и грязь ценнее и народу меньше. Да и платить не придется. А еще можно взять с собой домой запас. Как раз один такой есть прямо на берегу моря в километре к западу от поселка Кучугуры. Важно помнить, грязь не так прогревается, как море, в ней прохладно, зато потом так приятно погреться в теплом море и смыть грязь. А еще посетить раскопки и музей античной Фанагории в станице Сенная. Там же делают и превосходные игристые вина. В жаркий летний день это бесценно".Пляж на Должанской косеПротяженность Должанской косы свыше 17 километров. Ее берег с одной стороны омывается Азовским морем, а с другой – заливом. Встречаются здесь и обустроенные пляжи из ракушечника, где отдыхающим доступны различные услуги и развлечения, а также абсолютно дикие участки, куда едут ради уникальной природы. Доступ на все пляжи станицы Должанская свободный.Пляж поселка ПересыпьЭто место граничит с песчаными пляжами Голубицкой. Глубина моря меняется плавно, поэтому купаться здесь могут даже дети. Лучше всего обустроен Центральный пляж. На остальных также есть раздевалки, кафе и шезлонги. Условия в гостевых домах разные. Кемпинги для дикого или комфортного отдыха имеют удобные подъездные пути.КучугурыКучугуры — небольшой курортный поселок на окраине Таманского полуострова. Прежде всего, отдыхающие ценят песчано-ракушечниковые пляжи, плавную смену глубины моря, пологие заходы. Инфраструктура построена так, что здесь удобно отдыхать как взрослым, так и детям. Почти все пляжные кафе предлагают детское меню, полноценные горячие обеды. Однако больше всего Кучугур нравится любителям дикого отдыха. Неблагоустроенный пляж тянется на 2 км до вулкана Пекло и Пересыпи."Пляж там великолепный, но, как и большинство мест для купания в Азовском море, причем не только в Краснодарском крае, но и в Крыму, инфраструктуры не имеет. Туда нужно ехать на своём автомобиле, везти с собой тенты, лежаки, пляжные зонты, — отмечают эксперты. — В Кучугурах превосходная природная база: глубокий песок на пляже, барханы, песчаное дно, глубина которого увеличивается плавно. Любят это место ещё и за большие волны". С маленькими детьми можно отдыхать здесь только, когда море спокойное. Из-за отсутствия удобств в Кучугуры приезжает гораздо меньше людей, чем в ту же Голубицкую. Это бесспорно плюс, если хочется нежиться под солнцем и слышать только шум волн".

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Алёна Пава

новости - туризм, туризм, краснодарский край, анапа, азовское море, куда поехать в выходные, черное море, сочи, геленджик, адлер, ейск