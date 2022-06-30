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Температура воды Азовского моря 2022 сегодня и сейчас: прогноз на неделю и по месяцам
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Комфортный отдых: какая температура воды в Азовском море сейчас и осенью
Температура воды Азовского моря 2022 сегодня и сейчас: прогноз на неделю и по месяцам
Комфортный отдых: какая температура воды в Азовском море сейчас и осенью
Азовское море сегодня - одно из популярных направлений отдыха на карте российских курортов. Купальный сезон здесь начинается уже в последние недели весны, когда РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:05
2022-06-30T19:05
азовское море
россия
леонид старков
температура
отдых на море
вода
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азовское море сегодня - одно из популярных направлений отдыха на карте российских курортов. Купальный сезон здесь начинается уже в последние недели весны, когда устанавливается комфортная температура воды для купания. Какая сейчас температура Азовского моря, как она будет меняться по месяцам в 2022 году - в материале РИА Новости.Температура Азовского моряКупальный сезон для туристов, которые выбирают для отдыха курорты на берегу Азовского моря, как правило стартует в конце мая и продолжается до сентября. А если хорошая погода держится до середины осени, то и вода в море остается относительно теплой до октября.В самый жаркий период температура воды может достигать 30°C. Не случайно Азовское море называют одним из самых теплых, расположенных на территории России. Лучшим временем для отдыха на азовском побережье считаются летние месяцы.Наблюдения за климатом и, соответственно, за изменением температуры воды в Азовском море от сезона к сезону ведутся уже не первый год. Данные таких многолетних наблюдений позволяют выделить средние температурные значения для каждого месяца.МайПервые желающие могут окунуться в Азовское море уже в мае. В среднем температура воды в финальный месяц весны составляет 16°C, для длительного пребывания в море вода достаточно прохладная. Однако к концу месяца вполне может прогреться до 18°C или даже выше.ИюньС наступлением лета на Азовском море стартует полноценный купальный сезон, температура воды в июне уже может подниматься до 27°C. Среднее значение в этом месяце - примерно 22-23°C, что является комфортным для купания показателем.ИюльВ середине лета Азовское море прогревается еще сильнее и в течение месяца в зависимости от погоды температура воды может меняться от 24°C до 29°C. При этом средняя держится примерно на уровне 25-26°C.АвгустПоследний месяц лета также радует отдыхающих на пляже туристов теплой и комфортной даже для длительных заплывов и купания водой в Азовском море. В среднем этот показатель в августе держится около 25-26°C.СентябрьС началом осени температура воды в Азовском море начинает постепенно снижаться. Однако в сентябре, в период так называемого “бархатного сезона”, она остается еще достаточно теплой. Так, средняя температура воды в море, как правило, практически весь месяц не опускается ниже уровня в 20°C, однако если осень выдастся очень теплой, то и температура морской воды будет достигать более высоких отметок.ОктябрьАзовское море в этот период становится все более прохладным. В октябре даже в самые солнечные и теплые дни температура воды поднимается максимум до 17°C (такие показатели характерны для начала месяца), хотя в основном держится на пару градусов ниже. Если оставаться в такой воде длительное время, есть риск получить переохлаждение.Когда вода в Азовском море самая теплаяСамой теплой вода в Азовском море бывает в летние месяцы - а точнее, в июле и августе. В это время в море комфортно и взрослым, и детям. В июне и сентябре (в зависимости от погоды) море также достаточно прогретое."Температура воды в Азовском море измеряется на глубине 1 метр, - рассказывает ведущий метеоролог “Гисметео” Леонид Старков. - Обычно в течение июля Азовское море прогревается до 25-27°C, в августе - до 27-29°C градусов. Но в отдельные (штормовые) дни могут происходить резкие кратковременные похолодания".Что влияет на температуру водыАзовское море является самым мелким морем на планете: даже в наиболее глубокой его точке расстояние от дна до поверхности воды равняется немногим больше 13 метров, а в среднем составляет примерно 7-8 метров. Столь скромная для моря глубина и объясняет тот факт, что вода в нем в жаркую погоду очень быстро прогревается. Чем ближе к берегу (и, соответственно, чем мельче море), тем выше температура воды."В силу небольшой глубины Азовское море не только быстро прогревается, но и быстро остывает. И по этой же причине там бывают суровые штормы с крутой короткой волной", - отмечает Леонид Старков.В летние месяцы на азовском побережье, как правило, сухо и тепло, что также способствует поддержанию высокой температуры воды в море. Здесь нет высоких волн, но обычно ветрено. Азовское море менее соленое, чем соседнее Черное, поэтому в морозную зиму его поверхность может покрываться льдом.
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азовское море, россия, леонид старков, температура, отдых на море, вода, туризм, новости - туризм, общество
19:05 30.06.2022
 

Комфортный отдых: какая температура воды в Азовском море сейчас и осенью

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТемпература Азовского моря
Температура Азовского моря - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азовское море сегодня - одно из популярных направлений отдыха на карте российских курортов. Купальный сезон здесь начинается уже в последние недели весны, когда устанавливается комфортная температура воды для купания. Какая сейчас температура Азовского моря, как она будет меняться по месяцам в 2022 году - в материале РИА Новости.

Температура Азовского моря

Купальный сезон для туристов, которые выбирают для отдыха курорты на берегу Азовского моря, как правило стартует в конце мая и продолжается до сентября. А если хорошая погода держится до середины осени, то и вода в море остается относительно теплой до октября.
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Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам
В самый жаркий период температура воды может достигать 30°C. Не случайно Азовское море называют одним из самых теплых, расположенных на территории России. Лучшим временем для отдыха на азовском побережье считаются летние месяцы.
Наблюдения за климатом и, соответственно, за изменением температуры воды в Азовском море от сезона к сезону ведутся уже не первый год. Данные таких многолетних наблюдений позволяют выделить средние температурные значения для каждого месяца.

Май

Первые желающие могут окунуться в Азовское море уже в мае. В среднем температура воды в финальный месяц весны составляет 16°C, для длительного пребывания в море вода достаточно прохладная. Однако к концу месяца вполне может прогреться до 18°C или даже выше.

Июнь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае
Отдыхающие на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае
С наступлением лета на Азовском море стартует полноценный купальный сезон, температура воды в июне уже может подниматься до 27°C. Среднее значение в этом месяце - примерно 22-23°C, что является комфортным для купания показателем.

Июль

В середине лета Азовское море прогревается еще сильнее и в течение месяца в зависимости от погоды температура воды может меняться от 24°C до 29°C. При этом средняя держится примерно на уровне 25-26°C.

Август

Последний месяц лета также радует отдыхающих на пляже туристов теплой и комфортной даже для длительных заплывов и купания водой в Азовском море. В среднем этот показатель в августе держится около 25-26°C.
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Сентябрь

С началом осени температура воды в Азовском море начинает постепенно снижаться. Однако в сентябре, в период так называемого “бархатного сезона”, она остается еще достаточно теплой. Так, средняя температура воды в море, как правило, практически весь месяц не опускается ниже уровня в 20°C, однако если осень выдастся очень теплой, то и температура морской воды будет достигать более высоких отметок.

Октябрь

Азовское море в этот период становится все более прохладным. В октябре даже в самые солнечные и теплые дни температура воды поднимается максимум до 17°C (такие показатели характерны для начала месяца), хотя в основном держится на пару градусов ниже. Если оставаться в такой воде длительное время, есть риск получить переохлаждение.
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Когда вода в Азовском море самая теплая

Самой теплой вода в Азовском море бывает в летние месяцы - а точнее, в июле и августе. В это время в море комфортно и взрослым, и детям. В июне и сентябре (в зависимости от погоды) море также достаточно прогретое.
"Температура воды в Азовском море измеряется на глубине 1 метр, - рассказывает ведущий метеоролог “Гисметео” Леонид Старков. - Обычно в течение июля Азовское море прогревается до 25-27°C, в августе - до 27-29°C градусов. Но в отдельные (штормовые) дни могут происходить резкие кратковременные похолодания".

Что влияет на температуру воды

Азовское море является самым мелким морем на планете: даже в наиболее глубокой его точке расстояние от дна до поверхности воды равняется немногим больше 13 метров, а в среднем составляет примерно 7-8 метров. Столь скромная для моря глубина и объясняет тот факт, что вода в нем в жаркую погоду очень быстро прогревается. Чем ближе к берегу (и, соответственно, чем мельче море), тем выше температура воды.
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"В силу небольшой глубины Азовское море не только быстро прогревается, но и быстро остывает. И по этой же причине там бывают суровые штормы с крутой короткой волной", - отмечает Леонид Старков.
В летние месяцы на азовском побережье, как правило, сухо и тепло, что также способствует поддержанию высокой температуры воды в море. Здесь нет высоких волн, но обычно ветрено. Азовское море менее соленое, чем соседнее Черное, поэтому в морозную зиму его поверхность может покрываться льдом.
 
Азовское мореРоссияЛеонид СтарковТемператураОтдых на мореВодаТуризмНовости - ТуризмОбщество
 
 
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