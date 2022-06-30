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Комфортный отдых: какая температура воды в Азовском море сейчас и осенью

Температура воды Азовского моря 2022 сегодня и сейчас: прогноз на неделю и по месяцам

Комфортный отдых: какая температура воды в Азовском море сейчас и осенью

Азовское море сегодня - одно из популярных направлений отдыха на карте российских курортов. Купальный сезон здесь начинается уже в последние недели весны, когда РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:05

2022-06-30T19:05

2022-06-30T19:05

азовское море

россия

леонид старков

температура

отдых на море

вода

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азовское море сегодня - одно из популярных направлений отдыха на карте российских курортов. Купальный сезон здесь начинается уже в последние недели весны, когда устанавливается комфортная температура воды для купания. Какая сейчас температура Азовского моря, как она будет меняться по месяцам в 2022 году - в материале РИА Новости.Температура Азовского моряКупальный сезон для туристов, которые выбирают для отдыха курорты на берегу Азовского моря, как правило стартует в конце мая и продолжается до сентября. А если хорошая погода держится до середины осени, то и вода в море остается относительно теплой до октября.В самый жаркий период температура воды может достигать 30°C. Не случайно Азовское море называют одним из самых теплых, расположенных на территории России. Лучшим временем для отдыха на азовском побережье считаются летние месяцы.Наблюдения за климатом и, соответственно, за изменением температуры воды в Азовском море от сезона к сезону ведутся уже не первый год. Данные таких многолетних наблюдений позволяют выделить средние температурные значения для каждого месяца.МайПервые желающие могут окунуться в Азовское море уже в мае. В среднем температура воды в финальный месяц весны составляет 16°C, для длительного пребывания в море вода достаточно прохладная. Однако к концу месяца вполне может прогреться до 18°C или даже выше.ИюньС наступлением лета на Азовском море стартует полноценный купальный сезон, температура воды в июне уже может подниматься до 27°C. Среднее значение в этом месяце - примерно 22-23°C, что является комфортным для купания показателем.ИюльВ середине лета Азовское море прогревается еще сильнее и в течение месяца в зависимости от погоды температура воды может меняться от 24°C до 29°C. При этом средняя держится примерно на уровне 25-26°C.АвгустПоследний месяц лета также радует отдыхающих на пляже туристов теплой и комфортной даже для длительных заплывов и купания водой в Азовском море. В среднем этот показатель в августе держится около 25-26°C.СентябрьС началом осени температура воды в Азовском море начинает постепенно снижаться. Однако в сентябре, в период так называемого “бархатного сезона”, она остается еще достаточно теплой. Так, средняя температура воды в море, как правило, практически весь месяц не опускается ниже уровня в 20°C, однако если осень выдастся очень теплой, то и температура морской воды будет достигать более высоких отметок.ОктябрьАзовское море в этот период становится все более прохладным. В октябре даже в самые солнечные и теплые дни температура воды поднимается максимум до 17°C (такие показатели характерны для начала месяца), хотя в основном держится на пару градусов ниже. Если оставаться в такой воде длительное время, есть риск получить переохлаждение.Когда вода в Азовском море самая теплаяСамой теплой вода в Азовском море бывает в летние месяцы - а точнее, в июле и августе. В это время в море комфортно и взрослым, и детям. В июне и сентябре (в зависимости от погоды) море также достаточно прогретое."Температура воды в Азовском море измеряется на глубине 1 метр, - рассказывает ведущий метеоролог “Гисметео” Леонид Старков. - Обычно в течение июля Азовское море прогревается до 25-27°C, в августе - до 27-29°C градусов. Но в отдельные (штормовые) дни могут происходить резкие кратковременные похолодания".Что влияет на температуру водыАзовское море является самым мелким морем на планете: даже в наиболее глубокой его точке расстояние от дна до поверхности воды равняется немногим больше 13 метров, а в среднем составляет примерно 7-8 метров. Столь скромная для моря глубина и объясняет тот факт, что вода в нем в жаркую погоду очень быстро прогревается. Чем ближе к берегу (и, соответственно, чем мельче море), тем выше температура воды."В силу небольшой глубины Азовское море не только быстро прогревается, но и быстро остывает. И по этой же причине там бывают суровые штормы с крутой короткой волной", - отмечает Леонид Старков.В летние месяцы на азовском побережье, как правило, сухо и тепло, что также способствует поддержанию высокой температуры воды в море. Здесь нет высоких волн, но обычно ветрено. Азовское море менее соленое, чем соседнее Черное, поэтому в морозную зиму его поверхность может покрываться льдом.

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https://ria.ru/20220614/puteshestviya-1794970413.html

https://ria.ru/20220629/adler-1799116985.html

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Артем Смирнов

азовское море, россия, леонид старков, температура, отдых на море, вода, туризм, новости - туризм, общество