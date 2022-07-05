https://ria.ru/20220705/anapa-1800410399.html

Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы

Пляжи в Анапе: песчаные, галечные, какие лучше для детей и отдыха

Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы

Пляжи Анапы с золотым песком, мелкой галькой в 2022 году дают возможность для хорошего отдыха на любой вкус. Где находятся лучшие песчаные и галечные пляжи,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:40

2022-07-05T15:40

2022-07-05T17:15

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пляжи Анапы с золотым песком, мелкой галькой в 2022 году дают возможность для хорошего отдыха на любой вкус. Где находятся лучшие песчаные и галечные пляжи, самые подходящие места для купания с ребенком, как до них добраться, - в материале РИА Новости.Пляжи в АнапеАнапа считается одним из самых уютных и солнечных курортов в Краснодарском крае (Солнце здесь светит почти 300 дней в году), она вошла в десятку наиболее популярных направлений на июль 2022 года. Город расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова. Широкие и чистые пляжи образуют собой небольшую бухту, поэтому здесь не бывает сильных ветров, а вода летом теплая, как парное молоко. Купальный сезон длится с мая по октябрь.На месте города в древние времена располагалась греческая колония Горгиппия, одна из богатейших по эту сторону моря. Сейчас археологи ведут раскопки городища, и туристы могут посмотреть на древние руины. Еще со времен СССР Анапа является детской здравницей, так как пляжи здесь самые безопасные, вход в море пологий, вода всегда спокойная и теплая. Но курорт может предоставить отдых не только семьям с детьми, но и молодым компаниям, пожилым парам, каждый найдет для себя подходящий вариант. А в санаториях города успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, кожные, легочные заболевания.КоличествоБереговая линия Анапы очень длинная: пляжи начинаются от располагающегося в южной части города каменного пляжа "800 ступенек" до поселка Веселовка, общая протяженность составляет приблизительно 51 километр."Конечно, не все они относятся к всероссийскому детскому курорту. Однако, и Благовещенскую, и Витязево, и Сукко, и Утриш, и даже Веселовку рассматривают именно как "пляжи Анапы". Всё потому, что во все эти места можно с лёгкостью приехать, чтобы искупаться, и уехать в этот же день. Всего в Анапе более 60 пляжей. Часть из них открыта для общественного пользования и, как правило, бесплатна. Те, что в стороне от ключевых выходов из города к берегу, даже не имеют названия. Другая часть принадлежит приморским отелям. Последнее проблемой не является, даже наоборот: всегда можно за 100-200 рублей посетить один из них, если людей на бесплатных пляжах стало много. Правда, стоит сказать, что в июле, когда в Анапе пиковое количество туристов, даже на платных участках побережья многолюдно", - рассказывают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.ОсобенностиГлавная особенность анапских пляжей, из-за которой в советское время Министерство здравоохранения и выбрало этот город для создания детской рекреационной зоны, — пологое дно, поэтому возле берега очень мелко. Нужно выйти в море примерно на 10 метров взрослому человеку, чтобы иметь возможность нырнуть. Поэтому прибрежное море Анапы — самое безопасное для детей. Пляжи в этом городе можно выбрать на любой вкус: песчаные, галечные, каменистые.По словам экспертов сервиса Tvil.ru, из-за минимальной глубины возле берега море прогревается мгновенно. Поэтому с детьми туда можно приезжать пораньше без опасений, что море будет холодное. В Анапе солнечно и жарко, поэтому уже в начале июля море тёплое, а возле берега, на мелководье, даже горячее.Где находятсяОтдых в Анапе привлекает любителей как песчаных, так и галечных пляжей. В этом плане курорт сильно выигрывает у остальных городов Черноморского побережья."У Анапы два берега. Их удобно разграничивает пристань. Западная и южная часть города — это галечные и каменистые пляжи, отдыхающих там всегда гораздо меньше. Северное побережье песчаное и не имеет сильных течений, в отличие от каменистого берега. Поэтому в тёплое время песчаные пляжи и прибрежные воды заполоняют водоросли", - рассказывают эксперты сервиса Tvil.ru.ПесчаныеС центральной части набережной начинаются песчаные пляжи. Поселки Джемете, Витязево, Благовещенская также относятся к “песчаной” части. Золотистый песок из мелкозернистого кварца, ровное дно, небольшая глубина у берега и теплая вода привлекают большое количество отдыхающих с детьми.Наиболее популярные пляжи с чистым кварцевым песком:ГалечныеГалечные пляжи начинаются в районе Малой бухты и продолжаются до Высокого берега, поселков Сукко, Большой и Малый Утриш. Галька здесь отличается размером: пляжи с средними и крупными камушками более безлюдны. Здесь хорошо отдыхать тем, кто предпочитает тишину, чистую прозрачную воду и живописные пейзажи.Самые известные пляжи с галькой:Дикие галечные пляжи еще более малолюдны, это:Лучшие пляжи в АнапеК самым лучшим и благоустроенным пляжам Анапы относятся как песчаные, так и галечные.На первом месте безусловно те, которые находятся на севере города. Если оценивать по близости к городу, доступности, чистоте, тому, есть ли рядом заведения, где можно пообедать, выпить лимонада со льдом, первое место занимает Лечебный пляж."Мы рекомендуем расположиться на нём не напротив входа, а пройти метров 20-30 на восток, ближе к Центральному пляжу, к причалу. Дело в том, что в середине июня в Лечебном появляются водоросли. Их, конечно, убирают, но недостаточно регулярно. Восточнее же их нет, вода там голубая и чистая", — рассказали эксперты.На Лечебный пляж ежегодно приезжает большое количество туристов для того, чтобы совместить приятное с полезным, так как микроклимат в этом месте считается целебным для органов дыхания, кожи и суставов, помогает почувствовать себя лучше всем, кто страдает различными заболеваниями. До 2006 года на этот пляж пускали только по пропускам, выдававшимся санаториями Анапы. Сейчас поправить тут здоровье может каждый желающий. Береговая линия здесь тщательно очищается, есть все условия, чтобы чувствовать себя комфортно: душевые, туалеты, раздевалки, прокат шезлонгов и другого оборудования, предлагается обертывание морскими водорослями для улучшения состояния кожи и восполнения дефицита йода. Попасть на пляж можно прямо с Центрального пляжа Анапы.Самый популярный - Центральный пляж, на нем всегда больше всего отдыхающих. Для того, чтобы комфортно расположиться, желательно приходить рано утром, но зато это лучший участок побережья для отдыха с детьми. Здесь самая развитая инфраструктура: помимо классических пляжных удобств, на Центральном много различных кафе и ресторанов, сувенирных лавок и магазинчиков, присутствуют камеры хранения, в которых можно оставить ценные вещи. Детям и взрослым предлагаются различные развлечения на любой вкус: катание на парашюте над морем, "банан", скутер, водный велосипед. Оборудованы площадки для игры в волейбол, теннис, баскетбол, детские городки, а рядом со входом находится аквапарк. На пляже есть деревянные дорожки, предназначенные в первую очередь для инвалидов-колясочников."Обустроенный от и до, с массой развлечений, ларьками с мороженым и сладкой ватой, а также кафе для перекусов и полноценных обедов, Центральный пляж Анапы – главный песчаный пляж Краснодарского края. Он протянулся на километр, а его ширина местами достигает 70 метров. Даже при этом в сезон здесь не бывает свободного места на песке", - делится Татьяна Канцур, руководитель контент-отдела ООО "Хочу-на-Юга.ру".Пляжи Пионерского проспекта. Свое название проспект получил за то, что во времена Советского Союза это было излюбленное место отдыха юных пионеров. Прибрежная линия, протяженностью до 12 километров и шириной около 500 метров, усыпана золотым кварцевым песком, который широко используется для оздоровительных процедур. На ней расположено большое количество санаториев, но доступ к морю свободен для всех желающих. Этот пляж менее людный, но хорошо оборудованный всем необходимым. Есть детские городки, кафе и закусочные. Проспект имеет большую пешеходную зону, выложенную плиткой, со скамейками в тени вековых хвойных деревьев. Для того, чтобы добраться до этого пляжа, нужно пройти мимо центрального рынка, вещевого рынка "Северный", перейти через мост речки Анапка и пройти мимо памятника "Отдыхающему".Пляж "Тургеневский". Находится на высоком берегу, чистый, комфортный галечный пляж, на котором нет большого количества людей. Это место предпочитают семьи с детьми и компании, отдыхающие "дикарями" в палатках, а также любители дайвинга. Потрясающие виды, тишина, мелкие рыбешки, рачки и ракушки прямо у берега позволяют расслабиться и насладиться отдыхом. Различные дайвинг-клубы здесь предлагают прокат снаряжения, обучение и сопровождение при погружении.Пляж "Золотая бухта". Принадлежит одноименному отелю, усыпан галькой мелкой фракции, вход в море здесь пологий с постепенным углублением, вода очень чистая, так как нет песка, замутняющего дно. Постояльцы отеля здесь пользуются всеми благами бесплатно, так как шезлонги, бассейн и прочее входит в цену путевки. Посторонние туристы могут прийти сюда за плату (в рабочие дни около 600 рублей, в выходные - 900) и оставаться неограниченное время. Билет разовый, поэтому лучше спланировать день, чтобы не выходить с пляжа и не покупать его снова. Для того, чтобы попасть на территорию пляжа, надо дойти до Кордонного переулка, повернуть налево, оплата за вход производится в кассах отеля.Пляж "40 лет Победы" находится на одноименной улице. Спуск есть как заасфальтированный, так и необорудованный. Берег чистый и пологий, отдыхающим предлагаются в аренду шезлонги, лежаки и тенты. В отличие от Центрального пляжа, глубина, комфортная для ныряния, здесь наступает через 10-15 метров. На пляже есть детский комплекс, в котором не будет скучно как самым маленьким, так и их родителям. На берегу функционирует "Лаунж-бар", в котором можно послушать музыку и выпить коктейли.Пляж "Малая бухта", усыпанный мелкой галькой, находится слева от Морского порта. Небольшой залив укрыт от ветров и штормов, глубина дна в прибрежной зоне не более 3 метров, затем постепенно увеличивается. Еще не так давно это была небольшая бухта, усыпанная камнями, потом береговая линия была продлена, засыпана мелкой галькой, пляж стал широким и благоустроенным. Немаловажную роль в популярности пляжа играет его расположение: рядом находятся основные санатории Анапы, поэтому в разгар сезона здесь много отдыхающих. Есть все для комфортного отдыха: шезлонги, магазинчики, прокат, медпункт. Желающие могут покататься на водных лыжах, скутерах, катамаранах, заняться дайвингом с инструктором или без него. Добраться до пляжа можно как от Морского порта, так и из центра города с Центральной набережной по широкой красивой лестнице.Пляж "Фотини". Для тех, кто ценит комфорт и уютный отдых. На Центральной набережной города в районе пересечения реки Анапка и вод Черного моря находится гостиничный комплекс "Фотини" на территории которого располагается пляж. Вход совершенно бесплатный, а большое количество развлечений, площадок для игр, детских городков, золотистый песок, образующий барханы, привлекает отдыхающих со всего города.Центральный пляж в поселке Витязево. Курортный поселок находится рядом с Анапой, до пляжа можно добраться по бульвару Паралия и улице Черноморской. Ширина зоны отдыха 70 метров, шезлонги, раздевалки и аттракционы занимают небольшую часть: всего 100 метров. Рядом расположен аквапарк "Олимпия", торговые павильоны, причал для прогулочных яхт, которые можно арендовать, чтобы половить рыбу, заняться дайвингом или искупаться в открытом море. Для любителей рыбалки на пляже установлен понтон. Также в Витязево работает центр развлечений "Византия" с аттракционами и большим амфитеатром.Центральный пляж станицы Благовещенская. Благоустроенный пляж с большим количеством шезлонгов, тентов, раздевалок, фонтанчиков и туалетов. Золотистый песок и пологий берег хорошо подходит для отдыха с детьми. В разгар туристического сезона здесь устанавливают батуты и многочисленные торговые палатки с сувенирами, едой, напитками. Сюда часто приезжают любители дикого отдыха в палатках."Для отдыхающих это направление будет интересно возможностью попробовать кайтинг, станица под Анапой славится на всю страну как чуть ли не лучший спот для этого экстремального вида спорта", - рассказывает журналист Анастасия Жигач.Пляжи Бугазской косы. Коса протянулась между станицей Благовещенская и поселком Веселовка на 13 км. Благоустроенные пляжи здесь находятся только рядом с поселками, остальные - дикие. Основные посетители - современные хиппи, кайтеры, виндсерферы, которые живут в палатках или снимают домики на колесах. Атмосфера необычная и дружелюбная.Варваровская щель. Находится в поселке Варваровка и окружен реликтовыми лесами, воздух здесь считается целебным, берег усыпан мелкой галькой, здесь малолюдно, в основном отдыхают местные жители. В сезон работают небольшие кафе, есть кабинки для переодевания и лежаки. Прекрасно подойдет тем, кто не переносит курортной суеты и шума, здесь тихо и спокойно, можно дойти до реликтового леса и насладиться чистым воздухом и дикой природой.Веселовка. Пляжная зона расположена расположена в западной части Бугазского лимана (90 км от Анапы), развитая инфраструктура есть на центральном пляже, остальной берег - дикий. Тем не менее, песок, автокемпинги и тишина привлекают туристов, желающих отдохнуть "дикарями".Какие пляжи подойдутТак как Анапа славится большим разнообразием пляжей на любой вкус, их можно условно разделить на "детские" и те, которые больше подходят для взрослого отдыха.Для детейСамые лучшие пляжи, где невозможно ушибить ногу о камень и крупную гальку, заход в море пологий, у берега мелко и теплая вода, всегда есть что перекусить и большое количество развлечений для детей:Пляж Малая бухта (пансионат "Высокий берег"). Пляж галечный, но с очень мелкими камушками, обкатанными морскими волнами. Гавань здесь очень мелкая, море прогревается быстро, протяженность бухты 350 м, в ширину - 50 м. Зайти в море можно по ровному дну без ям и камней. Палатки с пляжными принадлежностями, широкий выбор напитков и еды, горки, батуты и "лягушатники" для самых маленьких, - все, что нужно для приятного отдыха с детьми.Центральный пляж Анапы. Он занимает первое место в списке рекомендаций побывавших там отдыхающих с детьми. Километровая зона шириной от 50 до 100 метров состоит из двух частей: "Песчаный" и "Анапский берег", пляж усыпан крупным песком, здесь тщательно убирают и нет камней и бутылочных осколков. Глубина от берега нарастает плавно, вода прогревается быстро, в плане развлечений и точек общепита - это самое выгодное место, а в северной части пляжа расположен Центральный рынок и несколько супермаркетов.Пляж "Родник" находится на территории одноименного детского санатория. Все оснащение здесь сохранилось еще со времен СССР, жесткие требования к безопасности детского отдыха полностью соблюдены, берег состоит из мелкого золотого песка, который в некоторых местах образует барханы, пляж растянулся на 650 метров, в ширину от 50 до 70 м. Из-за пологого дна вода прогревается до комфортной температуры уже в конце мая. Поесть можно на Пионерском проспекте, рядом обустроен аквапарк и парк развлечений, ежедневно работают детские аниматоры.Центральный пляж Джемете. Песчаная зона у детского лагеря "Волна" доступна для всех отдыхающих, занимает около 200 кв. метров и 40 метров в ширину, вход в море пологий. Отдыхающим предлагаются классические пляжные развлечения: катание на "бананах", батуты, ватрушки, катамараны, здесь продаются сладости, лимонад и мороженое.Центральный пляж Витязево. Прибрежная зона растянулась на 100 метров в ширину, поверхность пляжа усыпана песком, дно неглубокое. На пляже есть музей скульптур из песка, база МЧС, парк развлечений. большой амфитеатр, аквапарк и различные бассейны "лягушатники" для самых маленьких. Покушать можно в прибрежных кафе с широким выбором различной еды.Для отдыхаДля тех, кто предпочитает активный отдых, большое количество аттракционов, прежде всего подойдут Центральный пляж в Анапе, пляжи в Витязево, пансионата "Высокий Берег" в Малой бухте, "40 лет Победы".Любителям тихого отдыха без большого количества людей лучше посетить Пионерский проспект, "Тургеневский", "Фотини".Дикие необорудованные пляжи подойдут желающим поставить на берегу палатку и насладиться природой без суеты и лишних людей. Таких мест достаточно много, например, галечный по направлению к поселку Сукко, который занимает 5 км. Здесь отличные условия для дайвинга, вода очень чистая, но мелководье практически отсутствует. Пляж "Маяк" окружен большими камнями, отдыхая здесь, необходимо быть осторожным, так как есть вероятность камнепада, но чистейшее море, мелкая галька и нетронутая природа привлекают туристов. Пляж Суспех в одноименном поселке - населенный пункт находится на высоте 120 метров над уровнем моря на горе Лысая, а пляж - под обрывом. Поселок Малый Утриш славится диким каменистым пляжем и расположенным рядом реликтовым можжевеловым лесом.Есть в Анапе и нудистские пляжи:Большая часть пляжей в Анапе бесплатные, но есть и те, которые относятся к отелям и санаториям. Для того, чтобы попасть на благоустроенную территорию, нужно заплатить за вход:Самые чистые пляжи в АнапеПо отзывам отдыхающих, самыми чистыми пляжами города Анапы являются:Галечные:Песчаные:

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Артем Смирнов

анапа, отдых на море, туризм, новости - туризм, черное море, маршруты - туризм