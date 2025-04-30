https://ria.ru/20250430/anapa-1800410399.html

Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы

Пляжи Анапы 2025: какие лучше для отдыха, где находятся, песчаные и галечные, фото

Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы

Публичные пляжи Анапы в 2025 году закрыты. По сообщению краевого оперштаба, на территории Анапы в зону ЧС попал 141 пляж. Участники ликвидации последствий ЧС... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:27:00+03:00

2025-04-30T18:27:00+03:00

2025-04-30T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Публичные пляжи Анапы в 2025 году закрыты. По сообщению краевого оперштаба, на территории Анапы в зону ЧС попал 141 пляж. Участники ликвидации последствий ЧС проводят расчистку дна и побережья. О пляжах Анапы, на которых любили отдыхать туристы, — в материале РИА Новости.Пляжи в АнапеОтдых в Анапе привлекал любителей как песчаных, так и галечных пляжей. В этом плане курорт сильно выигрывал у остальных городов Черноморского побережья."У Анапы два берега. Их удобно разграничивает пристань. Западная и южная часть города — это галечные и каменистые пляжи, отдыхающих там всегда было гораздо меньше. Северное побережье — песчаное и не имеет сильных течений, в отличие от каменистого берега. Поэтому в тёплое время песчаные пляжи и прибрежные воды заполоняют водоросли", — рассказывают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Город расположен на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова. Широкие пляжи образуют собой небольшую бухту, поэтому здесь не бывает сильных ветров, а вода летом теплая, как парное молоко. Купальный сезон длился с мая по октябрь."Всего в Анапе более 60 пляжей. Часть из них была открыта для общественного пользования и, как правило, бесплатна. Те, что в стороне от ключевых выходов из города к берегу, даже не имеют названия. Другая часть принадлежит приморским отелям. Последнее проблемой не является, даже наоборот: всегда можно было за 100-200 рублей посетить один из них, если людей на бесплатных пляжах стало много. Правда, стоит сказать, что в июле, когда в Анапе пиковое количество туристов, даже на платных участках побережья бывало многолюдно", — поясняют эксперты Tvil.ru.Лучшие пляжи в АнапеБереговая линия Анапы очень длинная: пляжи начинаются от располагающегося в южной части города каменного пляжа "800 ступенек" до поселка Веселовка, общая протяженность составляет приблизительно 51 километр. К самым лучшим и благоустроенным пляжам Анапы относились как песчаные, так и галечные. Большая часть пляжей в Анапе бесплатные, но есть и те, которые относятся к отелям и санаториям. Чтобы попасть на благоустроенную территорию, нужно было заплатить за вход. Пляж при отеле "Золотая бухта" усыпан галькой мелкой фракции, вход в море здесь пологий с постепенным углублением. Постояльцы отеля здесь пользовались всеми благами бесплатно, так как шезлонги, бассейн и прочее входит в цену путевки. Посторонние туристы могли прийти сюда за плату (в рабочие дни около 600 рублей, в выходные - 900) и оставаться неограниченное время. Билет разовый, поэтому лучше спланировать день, чтобы не выходить с пляжа и не покупать его снова. Чтобы попасть на территорию, надо дойти до Кордонного переулка, повернуть налево, оплата за вход производится в кассах отеля. Дети ниже 130 см проходили бесплатно.Коммерческий пляж "Бора-Бора" предлагал самый широкий спектр развлечений на открытой воде — аквапарк, зона для подводных погружений, бассейны, вечеринки.Песчаные пляжиС центральной части набережной начинаются песчаные пляжи. Поселки Джемете, Витязево, станица Благовещенская также относятся к песчаной части. Золотистый песок из мелкозернистого кварца, ровное дно, небольшая глубина у берега и теплая вода привлекали большое количество отдыхающих с детьми.Центральный пляжПляж закрыт. Самый популярный пляж, на нем всегда было больше всего отдыхающих. "Обустроенный от и до, с массой развлечений, ларьками с мороженым и сладкой ватой, а также кафе для перекусов и полноценных обедов, Центральный пляж Анапы — главный песчаный пляж Краснодарского края. Он протянулся на километр, а его ширина местами достигает 70 метров. Даже при этом в сезон здесь не было свободного места на песке", — делится Татьяна Канцур, руководитель контент-отдела ООО "Хочу-на-Юга.ру".Здесь была самая развитая инфраструктура. Детям и взрослым предлагались развлечения на любой вкус: катание на парашюте над морем, "банан", скутер, водный велосипед. Оборудованы площадки для игры в волейбол, теннис, баскетбол, детские городки, а рядом с входом находится аквапарк. На пляже есть деревянные дорожки, предназначенные в первую очередь для инвалидов-колясочников.Лечебный пляжПляж закрыт.На Лечебный пляж ежегодно приезжало большое количество туристов для того, чтобы совместить приятное с полезным, так как микроклимат в этом месте считается целебным для органов дыхания, кожи и суставов, помогает почувствовать себя лучше всем, кто страдает различными заболеваниями. До 2006 года на этот пляж пускали только по пропускам, выдававшимся санаториями Анапы. До 2025 года поправить тут здоровье мог каждый желающий. Попасть сюда можно прямо с Центрального пляжа Анапы.Пляж ДжеметеПляж закрыт.Песчаная зона у детского лагеря "Волна" была доступна для всех отдыхающих, занимает около 200 кв. метров и 40 метров в ширину, вход в море пологий. Отдыхающим предлагались классические пляжные развлечения: катание на "бананах", батуты, ватрушки, катамараны, продаются сладости, лимонад и мороженое.Пляж ВитязевоПляж закрыт.Курортный поселок находится рядом с Анапой, до пляжа можно было добраться по бульвару Паралия и улице Черноморской. Прибрежная зона растянулась на 100 метров в ширину, поверхность пляжа усыпана песком, дно неглубокое. На пляже есть музей скульптур из песка, база МЧС, парк развлечений, большой амфитеатр, аквапарк и различные бассейны для самых маленьких. Покушать можно было в прибрежных кафе с широким выбором различной еды. Рядом расположен аквапарк "Олимпия", торговые павильоны, причал для прогулочных яхт, которые можно было арендовать, чтобы половить рыбу, заняться дайвингом или искупаться в открытом море. Для любителей рыбалки на пляже установлен понтон. Также в Витязево работает центр развлечений "Византия" с аттракционами и большим амфитеатром.Пляж БлаговещенскойПляж закрыт.Центральный пляж станицы Благовещенская до ЧС — благоустроенное место для отдыха с большим количеством шезлонгов, тентов, раздевалок, фонтанчиков и туалетов. Золотистый песок и пологий берег хорошо подходил для отдыха с детьми. В разгар туристического сезона здесь устанавливали батуты и многочисленные торговые палатки с сувенирами, едой, напитками. Сюда часто приезжали любители дикого отдыха в палатках."Для отдыхающих это направление было интересно возможностью попробовать кайтинг, станица под Анапой славится на всю страну как чуть ли не лучший спот для этого экстремального вида спорта", — рассказывает журналист Анастасия Жигач.Пляж “Русь”Пляж закрыт.Расположен рядом с Центральным пляжем Анапы. На берегу был чистый, светло-золотистый песок с примесью кварца, вход в воду безопасный и дно пологое. Лежаки, навесы, кафе, работают надувные горки и другие водные развлечения. Можно было брать в прокат снаряжение для дайвинга. На пляже дежурили спасатели и медработники.Пляж “Кавказ”Пляж закрыт.Пляж “Кавказ” имеет протяженность около 700 м, до 100 м в ширину — ранее один из самых чистых пляжей в Анапе, вход в воду плавный, а с другой стороны окружен песчаными барханами. Вход был платный. Есть вся необходимая инфраструктура: прокат шезлонгов и зонтиков, раздевалки, точки общепита, водные развлечения для детей и взрослых (катамараны, водные горки, “бананы”, гидроциклы, волейбольные площадки и т.п.).Пляж санатория “Родник”Пляж закрыт. Находится на территории одноименного детского санатория. Все оснащение здесь сохранилось еще со времен СССР, жесткие требования к безопасности детского отдыха были полностью соблюдены, берег состоит из мелкого золотого песка, который в некоторых местах образует барханы, пляж растянулся на 650 метров, в ширину от 50 до 70 м. Из-за пологого дна вода прогревается до комфортной температуры уже в конце мая. Поесть было можно на Пионерском проспекте, рядом обустроен аквапарк и парк развлечений, ежедневно работали детские аниматоры.Пляж “Феличита”Пляж закрыт. Пляж “Феличита” функционировал с 2018 года. Берег здесь был чистый, а побережье неглубокое. На пляже было все, что необходимо для комфортного отдыха: шезлонги, раздевалки, душевые кабины, открыта детская зона с надувными горками и батутами, доступны прогулки на яхте, катание на “банане”. Отдыхающие могли арендовать бунгало, а вечером работал кинотеатр под открытым небом.Пляж отеля “Фотини”Пляж закрыт.Место для тех, кто ценит комфорт и уютный отдых. На Центральной набережной города в районе пересечения реки Анапка и вод Черного моря находится гостиничный комплекс "Фотини", на территории которого располагается пляж. Вход был совершенно бесплатный, а большое количество развлечений, площадок для игр, детских городков, золотистый песок, образующий барханы, привлекал отдыхающих со всего города.Пляж “Тортуга”Пляж закрыт. Песчаный пляж “Тортуга” располагается в начале Витязевской косы. Он стилизован под пиратскую тематику и подходил для спокойного семейного отдыха. Для отдыхающих предусмотрены шезлонги, навесы и кабинки для переодевания. Весь купальный сезон работал центр водных видов спорта.Пляж “Лагуна”Пляж закрыт.Песчаный пляж “Лагуна” недалеко от Витязево расположен у реки Можепсин. Это была отличная локация для отдыха с детьми. Вход в воду пологий, территория оборудована зонтами, шезлонгами, навесами, кабинками для переодевания, есть санитарные зоны, возможности для занятий водными видами спорта.Пляж “Жемчужина России”Пляж закрыт.Этот пляж с мелким золотистым песком и пологим входом в воду подходит для семейного досуга. На берегу были установлены шезлонги и зонтики. Взрослым была доступна площадка для игры волейбол, прокат водных лыж и водных мотоциклов. Дети могли полазить в лабиринтах или попрыгать на батутах.Галечные пляжиГалечные пляжи начинаются в районе Малой бухты и продолжаются до Высокого берега, поселков Сукко, Большой и Малый Утриш. Галька здесь отличается размером: пляжи с средними и крупными камушками более безлюдны. Здесь было хорошо отдыхать тем, кто предпочитает тишину, чистую прозрачную воду и живописные пейзажи.Пляж СуккоПляж закрыт. Уникальный пляж с природной мелкой галькой расположен между двух скал, что обеспечивает естественную защиту от волн. Он оборудован всем необходимым для спокойного отдыха: прокат зонтиков и шезлонгов, открытый бассейн, детская игровая площадка и многое другое. К берегам иногда подплывали дельфины. Вода здесь прозрачная даже на глубине, что делает это место превосходным для снорклинга, дайвинга и подводной охоты.Пляж Большой УтришПляж находится рядом с зоной ЧС.Большой Утриш находится почти в 20 км от Анапы. Пляжная территория покрыта крупной и средней галькой, а море прозрачное. Сюда приезжали те, кто хочет спокойно отдохнуть наедине с природой, вдали от городского шума и суеты. На территории пляжа функционируют аттракционы в виде надувных детских горок и батутов, доступно катание на “бананах” и гидроциклах. Для отдыхающих работают палатки с напитками и закуской.Пляж Малый УтришПляж находится рядом с зоной ЧС.Пляж в Малом Утрише находится рядом с природным заповедником. Береговая линия протяженностью около 3 км. К этому участку берега могли подплывать дельфины. Здесь нет инфраструктуры, зато есть тишина и уединенность. Вода лазурная, вход в море удобный. Аттракционов нет, но зато имеются условия для дайвинга.Пляж 40-летия ПобедыПляж закрыт. Находится на одноименной улице. Спуск есть как заасфальтированный, так и необорудованный. Берег был чистый и пологий, отдыхающим предлагались в аренду шезлонги, лежаки и тенты. В отличие от Центрального пляжа, глубина, комфортная для ныряния, здесь наступает через 10-15 метров. На пляже есть детский комплекс, в котором не было скучно как самым маленьким, так и их родителям.Пляж “Варваровская щель”Пляж закрыт.Находится в поселке Варваровка и окружен реликтовыми лесами, воздух считается целебным, берег усыпан мелкой галькой, здесь было малолюдно, в основном отдыхали местные жители. В сезон работали небольшие кафе, есть кабинки для переодевания и лежаки. Прекрасно подходил тем, кто не переносит курортной суеты и шума, здесь тихо и спокойно, можно дойти до реликтового леса и насладиться чистым воздухом и дикой природой.Пляж “Тургеневский спуск”Пляж закрыт. Находится на высоком берегу, чистый, комфортный галечный пляж, на котором не было большого количества людей. Это место предпочитали семьи с детьми и компанНии, отдыхающие "дикарями" в палатках, а также любители дайвинга. Потрясающие виды, тишина, мелкие рыбешки, рачки и ракушки прямо у берега позволяют расслабиться и насладиться отдыхом. Различные дайвинг-клубы здесь предлагали прокат снаряжения, обучение и сопровождение при погружении.Дикие пляжиДикие необорудованные пляжи подходили желающим поставить на берегу палатку и насладиться природой без суеты и лишних людей. Таких мест было достаточно много, например, галечный по направлению к поселку Сукко, который занимает 5 км, отличные условия для дайвинга, вода очень чистая, но мелководье практически отсутствует. Пляж "Маяк" окружен большими камнями, отдыхая здесь, необходимо быть осторожным, так как есть вероятность камнепада, но чистейшее море, мелкая галька и нетронутая природа привлекали туристов. Пляж Суспех в одноименном поселке — населенный пункт находится на высоте 120 метров над уровнем моря на горе Лысая, а пляж — под обрывом. Поселок Малый Утриш славится диким каменистым пляжем и расположенным рядом реликтовым можжевеловым лесом.Пляж “800 ступеней”Пляж закрыт. Спуск к морю, который в народе называют “800 ступеней”, находится в районе села Супсех на окраине Анапы. Свое название пляж получил благодаря многочисленным ступенькам, расположенным по крутому спуску. Со ступеней открываются отличные виды на горы и на море, можно насладиться уединением с природой. Над пляжем расположена отвесная продолжительная скала.Пляж “Высокий берег”Пляж закрыт. Пляж Высокого берега имел участки с различной инфраструктурой — благоустроенные места с обилием развлечений и уединенные дикие пляжи. На территориях был комфортный вход в воду с постепенным нарастанием глубины, установлены деревянные лежаки, оборудованы места для отдыха и развлечений детей и взрослых. Благодаря чистой воде, можно было плавать с маской, изучая морское дно и его обитателей. Во время туристического сезона аниматоры организовывали пенные вечеринки и проводили конкурсы.Пляж “Малая бухта”Пляж закрыт. Пляж “Малая бухта” галечный, но с очень мелкими камушками, обкатанными морскими волнами. Гавань очень мелкая, море прогревается быстро, протяженность бухты 350 м, в ширину — 50 м. Зайти в море можно было по ровному дну без ям и камней. Небольшой залив укрыт от ветров и штормов, глубина дна в прибрежной зоне не более 3 метров, затем постепенно увеличивается. Было все для комфортного отдыха: шезлонги, магазинчики, прокат, медпункт, палатки с пляжными принадлежностями, широкий выбор напитков и еды, горки, батуты и "лягушатники" для самых маленьких. Желающие могли покататься на водных лыжах, скутерах, катамаранах, заняться дайвингом с инструктором или без него. Добраться до пляжа можно как от Морского порта, так и из центра города с Центральной набережной по широкой красивой лестнице.Пляж на Бугазской косеПляж закрыт. Коса протянулась между станицей Благовещенская и поселком Веселовка на 13 км. Благоустроенные пляжи здесь находятся только рядом с поселками, остальные — дикие. Здесь нет привычного комфорта. Основные посетители — современные хиппи, кайтеры, виндсерферы, которые жили в палатках или снимали домики на колесах. Атмосфера необычная и дружелюбная.Есть в Анапе и нудистские пляжи:Перед посещением следует убедиться, какие из нудистских пляжей Анапы могут быть закрыты из-за ЧС.Какой пляж выбратьКаждый пляж в Анапе имеет свои достоинства, выбор локации зависел от личных предпочтений в отдыхе. Анапа является детской здравницей, так как пляжи здесь считались самыми безопасными, вход в море пологий, вода всегда спокойная и теплая. Но курорт может предоставить отдых не только семьям с детьми, но и молодым компаниям, пожилым парам, каждый найдет для себя подходящий вариант. А в санаториях города успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, кожные, легочные заболевания.Для семей с детьмиГлавная особенность анапских пляжей, из-за которой в советское время Министерство здравоохранения и выбрало этот город для создания детской рекреационной зоны, — пологое дно, поэтому возле берега очень мелко. Нужно выйти в море примерно на 10 метров взрослому человеку, чтобы иметь возможность нырнуть. Поэтому прибрежное море Анапы было самыми безопасным для детей. Пляжи в этом городе можно было выбрать на любой вкус: песчаные, галечные, каменистые.По словам экспертов сервиса Tvil.ru, из-за минимальной глубины возле берега море прогревается мгновенно. Поэтому с детьми туда приезжали пораньше без опасений, что море будет холодное. В Анапе солнечно и жарко, поэтому уже в начале июля море тёплое, а возле берега, на мелководье, даже горячее.Центральный пляж занимал первое место в списке рекомендаций побывавших там отдыхающих с детьми. Километровая зона шириной от 50 до 100 метров состоит из двух частей: "Песчаный" и "Анапский берег", пляж усыпан крупным песком, здесь тщательно убирают и нет камней и бутылочных осколков. Глубина от берега нарастает плавно, вода прогревается быстро, в плане развлечений и точек общепита — это самое выгодное место, а в северной части пляжа расположен Центральный рынок и несколько супермаркетов. В 2025 году пляж закрыт.Для молодежиМолодёжный отдых широко распространен в Анапе. На курорте отлично развита индустрия развлечений. С заходом солнца кипит ночная жизнь, открываются танцплощадки под открытым небом, диско-бары и ночные клубы. Для спокойного отдыхаЛюбители тихого отдыха без большого количества людей предпочитали Пионерский проспект, "Тургеневский", "Фотини". Северные дикие зоны — не благоустроенные, зато тихие и уединенные. Пляжные зоны поселков Супсех, Сукко, Малого и Большого Утришей поражают красотой и чистотой моря, но добраться сюда было нелегко — спуск, а затем подъем по проложенным в скале ступеням. Места здесь заповедные, нетронутые цивилизацией, настраивают на расслабление.Пляжи Анапы на картеСориентироваться в многообразии пляжей Анапы поможет карта. Сейчас большая часть пляжей закрыта, ведутся работы по расчистке территории после ЧС.Рекомендации по отдыху на пляжахСезон для пляжного отдыха в Анапе обычно стартовал в первых числах июня и завершался в начале октября. Средняя летняя температура моря в Анапе — от +20 °С до +25 °С.Выбирая время для отдыха, желательно сразу ознакомиться с температурой воды по месяцам.Сейчас большая часть пляжей закрыта, ведутся работы по расчистке территории после ЧС.Купаться можно было с конца мая до начала октября. В начале июня вода в Анапе еще не слишком теплая — не выше +19 °С. Зато в течение первого летнего месяца она постепенно прогревается. А самое теплое море в июле и августе — в среднем +23... +25 °С. На благоустроенных пляжах безопасность обеспечивалась спасателями, охраной с установленными камерами видеонаблюдения и профессиональными медработниками. Для отдыха на диких пляжах стоило заранее позаботиться о достаточном количестве питьевой воды и еды, а также о правилах безопасности на воде.

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Артем Смирнов

анапа, отдых на море, туризм, новости - туризм, черное море, маршруты - туризм