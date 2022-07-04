https://ria.ru/20220704/krym-1800143502.html

Оператор ж/д перевозок в Крым начал продажу билетов в дополнительные вагоны

Оператор ж/д перевозок в Крым начал продажу билетов в дополнительные вагоны - РИА Новости, 04.07.2022

Оператор ж/д перевозок в Крым начал продажу билетов в дополнительные вагоны

Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов в вагоны, которые добавили к поездам, следующим по маршрутам из Крыма в РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:21

2022-07-04T16:21

2022-07-04T16:21

сергей аксенов (политик)

симферополь

астрахань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

кисловодск

республика крым

адлер

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов в вагоны, которые добавили к поездам, следующим по маршрутам из Крыма в города юга России, где работают аэропорты - Кисловодск, Волгоград, Астрахань и Сочи, сообщается в Telegram-канале компании "Гранд Сервис Экспресс"."Сегодня мы открыли продажу билетов в два дополнительных плацкартных вагона в поезде №425/426 Симферополь – Кисловодск на даты отправления из Симферополя – 6, 14, 22, 30 июля, 7, 15, 23, 31 августа, 8, 16, 24 сентября, 2, 16 октября; из Кисловодска – 08, 16, 24 июля, 1, 9,17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября", - сообщили в компании.Также два дополнительных плацкартных вагона добавлены в поезд №395/396 Симферополь – Астрахань (через Волгоград) на даты отправления из Симферополя – 9, 17, 25 июля, 7, 2, 10, 18, 26 августа, 3, 11, 19, 27 сентября, 5 октября. Из Астрахани поезд в Крым отправляется 12, 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 14, 22, 30 сентября, 8 октября.В компании добавили, что в ближайшее время откроется продажа билетов в два купейных вагона в поезд №315/316 Симферополь – Адлер на все даты курсирования.Росавиация продлила режим ограничения полетов в Крым и аэропорты юга России до 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сказал, что туристический поток на полуостров в текущем году из-за сложностей логистики может сократиться вдвое в сравнении с 2021 годом.

https://ria.ru/20220427/samolety-1785702567.html

симферополь

астрахань

кисловодск

республика крым

адлер

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сергей аксенов (политик), симферополь, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кисловодск, республика крым, адлер, туризм