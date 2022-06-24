https://ria.ru/20220624/poezd-1797788122.html

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 24.06.2022

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" с 4 июля запускает дополнительный поезд из Москвы в Симферополь, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:00

2022-06-24T13:00

2022-06-24T13:00

туризм

москва

симферополь

керчь

гранд сервис экспресс

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новости - туризм

пассажиры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" с 4 июля запускает дополнительный поезд из Москвы в Симферополь, сообщили в пресс-службе компании."Состав будет курсировать до 1 октября и состоять только из купейных вагонов", — говорится в релизе.Отмечается, что стоимость билетов фиксированная и не меняется в зависимости от спроса. Проезд на нижней полке обойдется в 9003 рубля, на верхней — в 8271 рубль. На весь период курсирования (туда и обратно) в продажу дополнительно поступило 43 тысячи билетов.Из Симферополя первый поезд отправится 4 июля в 22.25 и прибудет на Павелецкий вокзал через день в 17.00. В обратном направлении — 7 июля в 00.55 с прибытием на следующие сутки в 14.26. Время пути в Крым составит 38 часов 21 минуту, в Москву — 42 часа 35 минут. Состав будет отправляться через день. В него включены 15 вагонов, включая штабной.На сегодняшний день в Крым курсируют 19 поездов "Гранд Сервис Экспресс" по 18 направлениям, с 27 июня добавится состав Москва — Керчь, 4 июля — Москва —Симферополь.

https://ria.ru/20220623/puteshestviya-1797207944.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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