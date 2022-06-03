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Пожары в бизнес-центрах и офисных зданиях в России в 2018-2022 годах

Пожары в бизнес-центрах и офисных зданиях в России в 2018-2022 годах - РИА Новости, 03.06.2022

Пожары в бизнес-центрах и офисных зданиях в России в 2018-2022 годах

на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:21

справки

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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20223 июня на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, 11 человек были спасены с помощью спецустройств. Пострадали два человека. В МЧС добавили, что в здании горящего бизнес-центра могут находиться заблокированные люди, идет проверка помещений.202117 мая на западе Москвы загорелось офисное двухэтажное здание на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 15 апреля на юго-востоке Москвы возник пожар в офисном здании на улице Южнопортовая. Возгорание было ликвидировано на площади 500 квадратных метров, в ходе пожара частично рухнула крыша. Один человек был спасен. Информации о пострадавших нет. 8 февраля в Екатеринбурге загорелось офисное здание. По информации МЧС, горели электрощитки с первого по девятый этаж в 23-этажном административном здании. В результате пожара два человека пострадали, они были госпитализированы; еще шесть человек были спасены, 15 эвакуированы.202029 мая в Тюмени загорелась крыша бизнес-центра "Парус". Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 200 человек. К тушению пожара привлекались 38 человек и 11 единиц техники. 9 апреля в Москве при проведении строительных работ в бизнес-центре на 2-й Брестской улице произошел разрыв газового баллона, возник пожар. В результате ЧП пострадали два человека. 5 марта в Брянске загорелось офисное двухэтажное здание на площади около 400 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 20 человек. Информация о пострадавших не поступала. 25 февраля в Махачкале произошел пожар в здании, где располагались офисные помещения. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. 20193 ноября в Иркутске загорелось офисное здание на площади порядка 450 квадратных метров. На момент пожара в здании людей не было.14 августа в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в бизнес-центре. Загорелись кровля и два верхних этажа на площади порядка 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 550 человек. Информации о пострадавших не было. 18 апреля в Челябинске загорелся бизнес-центр "Аврора". Площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. По данным МЧС России, все люди, находившиеся в бизнес-центре в момент пожара, были эвакуированы, погибших и пострадавших нет. 17 января в Перми возник пожар на третьем этаже бизнес-центра "Бажов". Огонь охватил площадь 20 квадратных метров. До прибытия пожарных служб находящиеся в бизнес-центре люди пытались самостоятельно выбраться из задымленного здания – три человека выпрыгнули из окон, получив различные травмы, одну беременную женщину спасли случайные прохожие. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из задымленного здания было спасено 15 и эвакуировано 50 человек. По данным МВД РФ, в результате ЧП пострадали 10 человек, шесть из которых были госпитализированы в больницу. 201826 ноября в Санкт-Петербурге произошел пожар в трехэтажном офисном здании. Огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы свыше 200 человек. К тушению пожара были привлечены около 140 человек и 39 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.26 ноября в центре Казани возник пожар в офисном здании. Возгорание произошло на мансардной пристройке. Администрация эвакуировала посетителей и персонал из помещений – порядка 30 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 500 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекались 97 человек и 30 единиц техники.1 февраля в Улан-Удэ загорелось офисное здание на площади порядка 300 квадратных метров. По информации экстренных службах региона, пожар начался с крыши над офисом Сбербанка, а затем перешел на магазин. Данных о погибших и пострадавших нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)