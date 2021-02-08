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В офисном здании в Екатеринбурге произошел пожар

В офисном здании в Екатеринбурге произошел пожар

Электрощитки загорелись на девяти этажах в высотном офисном здании в Екатеринбурге, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T07:19

2021-02-08T07:19

2021-02-08T07:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Электрощитки загорелись на девяти этажах в высотном офисном здании в Екатеринбурге, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.По данным спасательного ведомства, на месте работают 46 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и пять звеньев газодымозащитной службы. Площадь пожара уточняется.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия