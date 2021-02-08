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В офисном здании в Екатеринбурге произошел пожар
В офисном здании в Екатеринбурге произошел пожар
Электрощитки загорелись на девяти этажах в высотном офисном здании в Екатеринбурге, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T07:19
2021-02-08T07:19
2021-02-08T07:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Электрощитки загорелись на девяти этажах в высотном офисном здании в Екатеринбурге, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.По данным спасательного ведомства, на месте работают 46 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и пять звеньев газодымозащитной службы. Площадь пожара уточняется.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия