https://ria.ru/20210517/pozhar-1732563969.html

На западе Москвы загорелось офисное здание

На западе Москвы загорелось офисное здание

Офисное двухэтажное здание загорелось на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T00:55

2021-05-17T00:55

2021-05-17T01:05

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Офисное двухэтажное здание загорелось на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС."Офисное двухэтажное здание по улице Козлова, 30, горит на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на втором этаже открытое горение ликвидировано. В 00.37 пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20210516/pozhar-1732523994.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия