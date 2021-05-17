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На западе Москвы загорелось офисное здание
На западе Москвы загорелось офисное здание
Офисное двухэтажное здание загорелось на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T00:55
2021-05-17T00:55
2021-05-17T01:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Офисное двухэтажное здание загорелось на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, сообщает столичный главк МЧС."Офисное двухэтажное здание по улице Козлова, 30, горит на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на втором этаже открытое горение ликвидировано. В 00.37 пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия