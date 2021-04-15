https://ria.ru/20210415/pozhar-1728474995.html
В Москве потушили пожар в офисном здании
В Москве потушили пожар в офисном здании
Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров, спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС Москвы. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:32
2021-04-15T19:32
2021-04-15T19:32
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован на площади 500 квадратных метров, спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС Москвы.Представитель экстренных служб ранее заявлял РИА Новости, что горит офисное здание на улице Южнопортовая. Размер здания - 120 на 18 метров, в ходе пожара частично рухнула крыша."В 18.12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что возгорание деревянного мансардного этажа здания происходило на общей площади около 500 квадратных метров.Добавляется, что в ходе ликвидации пожара был спасен один человек. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20210415/pozhar-1728344261.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы
ликвидирован на площади 500 квадратных метров, спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС Москвы.
Представитель экстренных служб ранее заявлял РИА Новости, что горит офисное здание на улице Южнопортовая. Размер здания - 120 на 18 метров, в ходе пожара частично рухнула крыша.
"В 18.12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание деревянного мансардного этажа здания происходило на общей площади около 500 квадратных метров.
Добавляется, что в ходе ликвидации пожара был спасен один человек. Информации о пострадавших нет.