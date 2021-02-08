https://ria.ru/20210208/ofis-1596448892.html

В Екатеринбурге ликвидировали пожар в офисном здании

В Екатеринбурге ликвидировали пожар в офисном здании

Открытое горение ликвидировано в офисном здании в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:37

2021-02-08T08:37

2021-02-08T09:59

россия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белинский

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в офисном здании в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар произошел в офисном здании по адресу улица Белинского, 83. Два человека пострадали, шесть спасены, 15 эвакуированы.Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в высотном офисном здании в Екатеринбурге, при котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Как добавили в ведомстве, двое пострадавших при пожаре госпитализированы.

https://ria.ru/20210207/pozhar-1596431319.html

https://ria.ru/20210207/pozhar-1596428793.html

россия

белинский

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белинский, екатеринбург, происшествия