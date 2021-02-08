https://ria.ru/20210208/ofis-1596448892.html
В Екатеринбурге ликвидировали пожар в офисном здании
В Екатеринбурге ликвидировали пожар в офисном здании
Открытое горение ликвидировано в офисном здании в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:37
2021-02-08T08:37
2021-02-08T09:59
россия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белинский
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в офисном здании в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар произошел в офисном здании по адресу улица Белинского, 83. Два человека пострадали, шесть спасены, 15 эвакуированы.Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в высотном офисном здании в Екатеринбурге, при котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Как добавили в ведомстве, двое пострадавших при пожаре госпитализированы.
https://ria.ru/20210207/pozhar-1596431319.html
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россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белинский, екатеринбург, происшествия