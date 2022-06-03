https://ria.ru/20220603/pozhar-1792822164.html
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы
Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:19
2022-06-03T11:19
2022-06-03T15:32
происшествия
москва
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России."По состоянию на 11.00, пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в "Гранд Сетунь Плазе" возросла с тысячи до 1,1 тысячи квадратных метров.В МЧС добавили, что в здании горящего бизнес-центра могут находиться заблокированные люди, идет проверка помещений.
https://ria.ru/20220603/pozhar-1792809219.html
москва
РИА Новости
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Кадры из бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", где произошел пожар
Кадры из бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", где произошел пожар
2022-06-03T11:19
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:19 03.06.2022 (обновлено: 15:32 03.06.2022)
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы
МЧС сообщило о двух пострадавших при пожаре в БЦ "Гранд Сетунь плаза" в Москве