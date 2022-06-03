https://ria.ru/20220603/pozhar-1792822164.html

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы

Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:19

2022-06-03T11:19

2022-06-03T15:32

происшествия

москва

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России."По состоянию на 11.00, пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в "Гранд Сетунь Плазе" возросла с тысячи до 1,1 тысячи квадратных метров.В МЧС добавили, что в здании горящего бизнес-центра могут находиться заблокированные люди, идет проверка помещений.

https://ria.ru/20220603/pozhar-1792809219.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", где произошел пожар Кадры из бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", где произошел пожар 2022-06-03T11:19 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)