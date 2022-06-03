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Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022
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Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы
Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:19
2022-06-03T15:32
происшествия
москва
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России."По состоянию на 11.00, пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в "Гранд Сетунь Плазе" возросла с тысячи до 1,1 тысячи квадратных метров.В МЧС добавили, что в здании горящего бизнес-центра могут находиться заблокированные люди, идет проверка помещений.
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РИА Новости
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4.7
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Кадры из бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", где произошел пожар
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происшествия, москва, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:19 03.06.2022 (обновлено: 15:32 03.06.2022)
 
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы

МЧС сообщило о двух пострадавших при пожаре в БЦ "Гранд Сетунь плаза" в Москве

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два человека пострадали, 11 спасли из горящего бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в МЧС России.
"По состоянию на 11.00, пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара в "Гранд Сетунь Плазе" возросла с тысячи до 1,1 тысячи квадратных метров.
В МЧС добавили, что в здании горящего бизнес-центра могут находиться заблокированные люди, идет проверка помещений.
Пожар в БЦ Гранд Сетунь плаза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
10:39
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
 
ПроисшествияМоскваПожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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