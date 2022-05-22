https://ria.ru/20220522/kurorty-1789982860.html

Аналитики рассказали, какие курорты выбирают россияне для летнего отдыха

Аналитики рассказали, какие курорты выбирают россияне для летнего отдыха - РИА Новости, 22.05.2022

Аналитики рассказали, какие курорты выбирают россияне для летнего отдыха

Россияне, планируя отпуск на лето, часто засматриваются на направления, которые не только сейчас пользуются популярностью, но и на протяжении последних... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:32

2022-05-22T08:32

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россияне, планируя отпуск на лето, часто засматриваются на направления, которые не только сейчас пользуются популярностью, но и на протяжении последних десятилетий завоевали репутацию среди граждан - например, Минеральные Воды или Сочи, а из зарубежья - Грузия, в то же время высоким спросом традиционно могут похвастаться Москва, Санкт-Петербург и Турция, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру"."Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных - 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%. Средний чек за авиабилет по России равен 8,8 тысячи рублей в одну сторону, а за билет в страны ближнего зарубежья платят в среднем 15 тысяч рублей", - выяснили специалисты, изучив данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа.Согласно исследованию, среди зарубежных направлений "популярны страны ближнего зарубежья: Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан". Также в топ-10 по спросу входят Турция, Израиль и Грузия.В свою очередь среди российских направлений, по данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются Москва - 18,2% бронирований, Сочи - 10,8%, Санкт-Петербург - 10,2%, Минеральные Воды - 3,4% и Калининград - 3%. Также популярны Махачкала, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Казань и Самара."В топ-20 по бронированиям на лето входят Иркутск, Сургут, Мурманск, Омск, Челябинск, Волгоград и Владивосток. Если южные аэропорты, которые приостановили работу, откроются, можно ожидать, что топ-20 скорректируется, и летом в него войдут Краснодар, Геленджик, Анапа и Ростов-на-Дону", - пояснили в "Туту.ру".Наибольшей популярностью у москвичей, которые купили авиабилеты на май и лето, пользуются Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Махачкала. Также в топ-10 авианаправлений с вылетом из столицы входят Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Самара и Мурманск. У путешественников из Санкт-Петербурга в топе перелеты в Москву, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Уфу, Мурманск и Екатеринбург.

https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, общество