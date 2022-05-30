Рейтинг@Mail.ru
Достопримечательности Калининграда: куда сходить в городе, интересные места для отдыха
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220530/kaliningrad-1791733785.html
Отдых в Калининграде: куда сходить и что посмотреть
Достопримечательности Калининграда: куда сходить в городе, интересные места для отдыха
Отдых в Калининграде: куда сходить и что посмотреть
Калининград - город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:12
2022-05-30T15:12
туризм
калининград
калининградская область
кенигсберг
балтийский федеральный университет
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791667450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_273af327afb8db0123b2c7a2af7cf92a.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Калининград - город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть все, что хочется. Можно побывать с экскурсией в замке, сделать фото на подводной лодке или начать свой отдых с прогулки в парке. Описание основных достопримечательностей Калининграда – в материале РИА Новости.КалининградПервые поселения на территории современного Калининграда возникли много веков назад.“Согласно легенде, крепость Твангсте была основана прусским князем Замо в середине VI века”, - рассказывает директор ТИЦ Калининградской области Галина Офицерова. Датой основания замка Кенигсберг (который переводится с немецкого как “королевская гора”) является 1 сентября 1255 года. Эту же дату и принято считать днем основания города.Из Кенигсберга в Калининград город превратился в 1946 году, когда был переименован соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР. Входя в состав РСФСР, после распада Советского Союза Калининград оказался отделен от территории остальной России.Долгое время Калининград (тогда еще Кенигсберг) был частью Восточной Пруссии, чем и объясняется уникальное сочетание памятников разных культур и других достопримечательностей на его территории. Также город известен как родина знаменитого философа Иммануила Канта, который утверждал, что “смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность”.Что посмотретьНа осмотр всех достопримечательностей Калининграда можно потратить не одну неделю. Так что первым делом стоит определиться, какие именно локации хотелось бы посетить в первую очередь.Соборы“Три двери из белого песчаника на портале храма символизируют Святую Троицу. А красный цвет, преобладающий во внешней цветовой гамме здания в сочетании с зелёным, это цвета любви и надежды”, - рассказывает Галина Офицерова.Во время Второй мировой войны кирха практически не пострадала, а после реставрации в ней разместился концертный зал Калининградской областной филармонии.ЗамкиЕще одна группа достопримечательностей Калининграда - это замки. К сожалению, далеко не все они сохранились в первозданном виде.Форты и бастионыВ разных частях города можно увидеть сохранившиеся оборонительные сооружения и ворота. Они привлекают внимание интересующихся историей туристов.МузеиНа территории Калининграда расположено очень много самых разных музеев, как исторических или военных, так и философских, гастрономических, художественных и так далее.К слову, в Кёнигсберге был разработан уникальный рецепт этой сладости.“Для приготовления кёнигсбергского марципана вам понадобится: 500 г сладкого миндаля, 8-10 горьких миндалин, 375 г сахарной пудры и розовая вода, - рассказывает Галина Офицерова. - Миндаль обдают кипятком, затем заливают холодной водой и тщательно промывают. После этого его нужно выложить на белую ткань для просушки. Затем перемешать с сахарной пудрой и дважды перемолоть. Тесто из этой массы замешивается на розовой воде и делается густым, но не влажным. Масло миндаля при этом выступает и связывает массу. Затем тесто выкладывается в фарфоровую чашу, его нужно оставить на сутки в прохладном месте.Вечером следующего дня тесто раскатывают в сахарной пудре (чтобы не прилипало), нарезают и раскладывают в формы (например, в виде сердечка). Выпекать в духовом шкафу до готовности”.Музей русских суеверий - это один из самых необычных музеев Калининграда, посвященный отечественному фольклору, сказочным героям и так далее. Все экспонаты выполнены из дерева и керамики калининградским самодеятельным художником Михаилом Семёновым и его женой. Здесь можно встретить ведьму, василиска, обменыша и прочих персонажей.Парки и садыДаже самого энергичного туриста могут утомить многочасовые экскурсии по музеям и достопримечательностям. Как нельзя кстати придется прогулка по живописным паркам и садам, на территории Калининградской области таких немало.Интересные местаЕще несколько интересных мест, которые стоит посетить во время визита в Калининград:РазвлеченияПеречень доступных туристам развлечений в Калининграде не ограничивается музейными экскурсиями, знакомством с местной историей или отдыхом на природе. Также можно посетить:ЭкскурсииСегодня информацию практически о любом объекте можно найти в Интернете, и все же никто не расскажет гостям о городе так, как хороший гид. Экскурсии бывают не только обзорные, с обязательным посещением всех ключевых достопримечательностей, но и тематические. Например, гастрономические, с различными дегустациями, спортивные (на велосипедах и так далее), исторические (знакомство с местными замками и прочее) и другие.Где вкусно поестьКафе и ресторанов в этом городе более чем достаточно, прежде всего стоит обратить внимание на рыбное меню (например, попробовать местную строганину, слабосоленую сельдь или копченого угря) или что-то из прусской, немецкой или другой не менее популярной здесь зарубежной кухни. Также можно продегустировать сыры местных производителей.Где остановитьсяКак и в других популярных среди туристов городах, в Калининграде можно остановиться в гостинице или снять жилье у местных жителей. Лучше всего выбирать для проживания объекты рядом с теми локациями, которые запланировано посетить (это поможет сэкономить время и расходы на дорогу).Дальнейший выбор ограничивается индивидуальными предпочтениями туриста и его финансовыми возможностями. В любом случае лучше забронировать место проживания заранее.
https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html
https://realty.ria.ru/20200113/1563363709.html
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784051758.html
https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html
https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1782920976.html
калининград
калининградская область
кенигсберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791667450_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_6b11c436fcc0e323337756839452a7e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, калининградская область, кенигсберг, балтийский федеральный университет, туризм, новости - туризм
15:12 30.05.2022
 

Отдых в Калининграде: куда сходить и что посмотреть

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград. Достопримечательности.
Калининград. Достопримечательности. - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Калининград. Достопримечательности.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Калининград - город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть все, что хочется. Можно побывать с экскурсией в замке, сделать фото на подводной лодке или начать свой отдых с прогулки в парке. Описание основных достопримечательностей Калининграда – в материале РИА Новости.

Калининград

Первые поселения на территории современного Калининграда возникли много веков назад.
“Согласно легенде, крепость Твангсте была основана прусским князем Замо в середине VI века”, - рассказывает директор ТИЦ Калининградской области Галина Офицерова. Датой основания замка Кенигсберг (который переводится с немецкого как “королевская гора”) является 1 сентября 1255 года. Эту же дату и принято считать днем основания города.
Из Кенигсберга в Калининград город превратился в 1946 году, когда был переименован соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР. Входя в состав РСФСР, после распада Советского Союза Калининград оказался отделен от территории остальной России.
Домский собор, Калининград - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября 2021, 08:00Туризм
Достопримечательности Калининграда, о которых многие не знают
Долгое время Калининград (тогда еще Кенигсберг) был частью Восточной Пруссии, чем и объясняется уникальное сочетание памятников разных культур и других достопримечательностей на его территории. Также город известен как родина знаменитого философа Иммануила Канта, который утверждал, что “смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность”.

Что посмотреть

На осмотр всех достопримечательностей Калининграда можно потратить не одну неделю. Так что первым делом стоит определиться, какие именно локации хотелось бы посетить в первую очередь.

Соборы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковКрестовоздвиженский собор в Калининграде
Крестовоздвиженский собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Крестовоздвиженский собор в Калининграде
  • Кафедральный собор. Одна из главных культурных достопримечательностей Калининграда расположена на острове Кнайпхоф. Здесь можно послушать мини-концерт с участием уникального органного комплекса и посетить могилу Канта.
  • Крестовоздвиженский собор. Прежде всего запоминается его необычный внешний вид. Здесь есть колокольня, состоящая из двух башен, глухая ниша на фасаде украшена изображением креста, а одна из самых главных достопримечательностей собора - янтарный иконостас.
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы располагается в здании кирхи, которая была возведена в первой половине XX века. Стены украшает роспись, а резной иконостас выполнен из ясеня.
“Три двери из белого песчаника на портале храма символизируют Святую Троицу. А красный цвет, преобладающий во внешней цветовой гамме здания в сочетании с зелёным, это цвета любви и надежды”, - рассказывает Галина Офицерова.
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
  • Храм Христа Спасителя. Возведен на площади Победы относительно недавно: строительство началось в конце 1990-х годов. За основу был взят стиль владимиро-суздальского храмового зодчества, с которым соединились элементы современной архитектуры. Высота храма до креста составляет чуть более 70 метров.
  • Церковь Андрея Первозванного. Это самый западный храм в России, который посвящен апостолу Андрею Первозванному. За основу был взят стиль северорусского церковного зодчества XVII века. Церковь также относится к числу новых храмов Калининграда, так как построена и освящена в начале 2000-х.
  • Церковь Герасима Болдинского. Возведена в 2006 году, привлекает туристов ярким желтым цветом фасада.
  • Кирха Святого Семейства. Католическая кирха из красного кирпича возведена в начале двадцатого века, проект для нее разработал один из самых известных архитекторов Восточной Пруссии Фридрих Хайтманн. Свое творение он создал в неоготическом стиле и таким образом, чтобы внутри была хорошая акустика. В этой кирхе никогда не проводились панихиды, здесь крестили и венчали граждан.
CC BY-SA 4.0 / Minikhan Safin / Кирха: улица Богдана Хмельницкого, 63-а, Калининград, Калининградская областьКирха Святого Семейства в Калининграде
Кирха Святого Семейства в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Minikhan Safin / Кирха: улица Богдана Хмельницкого, 63-а, Калининград, Калининградская область
Кирха Святого Семейства в Калининграде
Во время Второй мировой войны кирха практически не пострадала, а после реставрации в ней разместился концертный зал Калининградской областной филармонии.
  • Кирха Святого Адальберта. Еще одна католическая часовня, выполненная в готическом стиле и построенная в начале прошлого века. К сожалению, здание сильно пострадало во время войны, а некоторые постройки разобраны на кирпич.
  • Кирха памяти королевы Луизы. Постройка начала двадцатого века, выполненная по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время Второй мировой войны кирха, подобно многим другим строениям, была сильно повреждена, а теперь в ее стенах расположился Калининградский областной театр кукол.
  • Юдиттен-кирха. Считается одной из самых древних построек в Калининграде, сохранившихся до наших дней. Была возведена силами Тевтонского ордена и представляла собой храм, совмещенный с крепостью. На это указывают, к примеру, крепкие стены с окнами-бойницами. Теперь здесь размещается Свято-Никольский собор.

Замки

Еще одна группа достопримечательностей Калининграда - это замки. К сожалению, далеко не все они сохранились в первозданном виде.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНедостроенное здание Дома Советов на месте Кёнигсбергского замка в Калининграде
Недостроенное здание Дома Советов на месте Кёнигсбергского замка в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Недостроенное здание Дома Советов на месте Кёнигсбергского замка в Калининграде
  • Кёнигсбергский замок. На самом деле Кёнигсбергского замка (который также называют Королевским замком) уже давно не существует. Все, что могут увидеть туристы - это его руины. Существует теория, что в нем была спрятана вывезенная из Санкт-Петербурга янтарная комната, однако в ходе раскопок она так и не была обнаружена.
  • Замок Шаакен. Один из замков Тевтонского ордена. Находится в поселке Некрасово. В настоящее время на его территории расположены несколько музеев. Так, в подвале разместился Музей инквизиции, где можно ощутить дух мрачного Средневековья. Во дворе замка проводят стилизованные рыцарские турниры, а гостям Оружейной комнаты разрешают примерить доспехи и подержать в руках меч.
  • Замок Вальдау. Еще один из замков Тевтонского ордена, который находится на территории поселка Низовье. Известно, что он появился на месте возведенной ранее крепости, одно время он служил резиденцией для одного из Великих магистров ордена. Сейчас здесь функционирует музей.

Форты и бастионы

В разных частях города можно увидеть сохранившиеся оборонительные сооружения и ворота. Они привлекают внимание интересующихся историей туристов.
© Фото : A.SavinБашня Врангеля в Калининграде
Башня Врангеля в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : A.Savin
Башня Врангеля в Калининграде
  • Башня Врангеля. Высота башни составляет 12 метров, а стены укрепления настолько толстые и прочные, что во время Второй мировой войны они получили повреждения, однако так и не были пробиты. Сейчас полюбоваться башней можно только снаружи, она находится на реконструкции.
  • Форт №3 "Король Фридрих I". Один из самых крупных и хорошо сохранившихся фортов Калининграда, куда открыт доступ для туристов в сопровождении экскурсовода (хотя никаких экспозиций в его стенах нет). Форт окружен сухим рвом.
  • Форт № 5 "Король Фридрих-Вильгельм III". Выполнен в форме шестиугольника и окружен рвом. В настоящее время в нем располагается музей, проходят тематические выставки (например, боевой техники) и военные реконструкции.
  • Форт № 11 "Дёнхофф". Еще один из дюжины фортов, образующих "Ночную перину Кенигсберга", в свое время служил для защиты железной дороги. После того, как утратил свое основное предназначение, долгое время выполнял функцию склада боеприпасов. По форту можно погулять с экскурсией, посетить расположенный здесь музей фортификации, в нем проводят различные мастер-классы, квесты и другие мероприятия.
  • Башня Дона. Фортификационная башня находится на берегу озера Верхнее, по соседству с башней Врангеля, причем по своим характеристикам эти башни практически близнецы. Прочные стены башни Дона почти не пострадали в период войны, сейчас в них размещается Музей янтаря.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБранденбургские ворота в Калининграде
Бранденбургские ворота в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Бранденбургские ворота в Калининграде
    © РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКоролевские ворота в Калининграде
    Королевские ворота в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
    © РИА Новости / Игорь Зарембо
    Перейти в фотобанк
    Королевские ворота в Калининграде
      © РИА Новости / Ольга КабановаХомлин на Медовом мосту, Калининград
      Хомлин на Медовом мосту, Калининград - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
      © РИА Новости / Ольга Кабанова
      Хомлин на Медовом мосту, Калининград

        Музеи

        На территории Калининграда расположено очень много самых разных музеев, как исторических или военных, так и философских, гастрономических, художественных и так далее.
        • Музей янтаря. Здесь можно узнать историю солнечного камня, увидеть самый крупный самоцвет (весом более 4 кг) и разнообразные изделия из него, принадлежащие разным эпохам. Здесь же читают лекции и проводят мастер-классы.
        • Музей Мирового океана. Это не один музей, а целый комплекс павильонов, заполненных тематическими экспозициями. В его состав также входит уникальная набережная исторического флота, где можно посетить музей в подводной лодке, побывать на судне космической связи и так далее.
        © РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВид на набережную Музея мирового океана в Калининграде
        Вид на набережную Музея мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
        © РИА Новости / Михаил Голенков
        Перейти в фотобанк
        Вид на набережную Музея мирового океана в Калининграде
          © РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде
          Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
          © РИА Новости / Алексей Филиппов
          Перейти в фотобанк
          Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде
            К слову, в Кёнигсберге был разработан уникальный рецепт этой сладости.
            “Для приготовления кёнигсбергского марципана вам понадобится: 500 г сладкого миндаля, 8-10 горьких миндалин, 375 г сахарной пудры и розовая вода, - рассказывает Галина Офицерова. - Миндаль обдают кипятком, затем заливают холодной водой и тщательно промывают. После этого его нужно выложить на белую ткань для просушки. Затем перемешать с сахарной пудрой и дважды перемолоть. Тесто из этой массы замешивается на розовой воде и делается густым, но не влажным. Масло миндаля при этом выступает и связывает массу. Затем тесто выкладывается в фарфоровую чашу, его нужно оставить на сутки в прохладном месте.
            Вечером следующего дня тесто раскатывают в сахарной пудре (чтобы не прилипало), нарезают и раскладывают в формы (например, в виде сердечка). Выпекать в духовом шкафу до готовности”.
            Танцующий лес на Куршской косе в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
            13 января 2020, 13:54
            Путин поручил построить велодорожку в нацпарке "Куршская коса"
            • Музей Куршской косы и русских суеверий. Музейный комплекс Куршской косы расположен на берегу одноименного залива и включает в себя не только два основных здания, но и музей под открытым небом. На территории последнего можно найти деревню викингов, интерактивный комплекс и дендрарий, а также коллекцию деревянных скульптур и другие интересные объекты.
            Музей русских суеверий - это один из самых необычных музеев Калининграда, посвященный отечественному фольклору, сказочным героям и так далее. Все экспонаты выполнены из дерева и керамики калининградским самодеятельным художником Михаилом Семёновым и его женой. Здесь можно встретить ведьму, василиска, обменыша и прочих персонажей.

            Парки и сады

            Даже самого энергичного туриста могут утомить многочасовые экскурсии по музеям и достопримечательностям. Как нельзя кстати придется прогулка по живописным паркам и садам, на территории Калининградской области таких немало.
            © РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
            Туристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке Куршская коса в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
            © РИА Новости / Алексей Даничев
            Перейти в фотобанк
            Туристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
            • Национальный парк "Куршская коса". Располагается на узком полуострове, с одной стороны омываемом солеными водами Балтийского моря, с другой - водами Куршского залива. Здесь можно любоваться дюнами самой протяженной песчаной пересыпи мира, а также следами древних поселений.
            • Парк "Юность". Благоустроенный парк для любителей полюбоваться городскими видами с колеса обозрения и покататься на аттракционах, а зимой - провести время на катке. Располагается рядом с Верхним прудом.
            • Центральный парк культуры и отдыха. Территория этого парка богата не только различными аттракционами и кафе, но и своим набором достопримечательностей. Например, здесь располагаются памятники Владимиру Высоцкому и барону Мюнхгаузену.
            • Ботанический сад БФУ имени И. Канта. Еще одна достопримечательность Калининграда, носящая имя его знаменитого уроженца. Любоваться растениями (в том числе - очень редкими) тут можно как в оранжереях, так и на открытом воздухе. Разделен на несколько отделений и включает более 2500 таксонов растений.
            • Южный парк. Благоустроенная зона для прогулок, отдыха на природе и семейного времяпрепровождения. Отличительная черта - парк миниатюр, где представлены макеты узнаваемых достопримечательностей не только Калининграда, но и других российских городов.
            Кафедральный собор Калининграда - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
            16 октября 2020, 08:00Туризм
            Европа по-русски: выходные в Калининградской области

            Интересные места

            Еще несколько интересных мест, которые стоит посетить во время визита в Калининград:
            • Площадь Победы. Центральная площадь Калининграда, рядом с которой находится храм Христа Спасителя. Здесь установлена Триумфальная колонна (или колонна Победы);
            • Дом Советов. Высотка необычного дизайна, которую называют главным долгостроем Калининграда: к ее возведению приступили еще в 1970 году. В последние годы ходят разговоры о сносе здания, так что желающим его увидеть на всякий случай стоит поторопиться;
            • Здание кёнигсбергской биржи. Парадную лестницу этого строения, в котором ныне располагается музей изобразительных искусств, охраняют каменные скульптуры львов.
            • Амалиенау. Исторический район Калининграда, на территории которого можно увидеть необычные и очень красивые дома и окунуться в атмосферу старого города.
            • Калининградский порт. Размещается на берегу Калининградского залива, который, в свою очередь, расположен в южной части Балтийского моря. Отсюда до многих европейских стран буквально рукой подать.
            Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
            18 апреля, 08:00Туризм
            От Дербента до Камчатки. Памятники ЮНЕСКО в России, о которых мало знают
              Девушка среди цветов на Тюльпановых островах на озере Маныч-Гудило в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
              19 апреля, 08:00Туризм
              Лавандовые поля и тюльпановые моря: где в России найти самые красивые цветы

                Развлечения

                Перечень доступных туристам развлечений в Калининграде не ограничивается музейными экскурсиями, знакомством с местной историей или отдыхом на природе. Также можно посетить:
                • Калининградский областной драматический театр. Ведет свою историю с середины прошлого века, с послевоенных лет. Здесь проходит фестиваль "Балтийские сезоны".
                • Театр кукол. Идея театра появилась в 1960 году, а свою сцену артисты обрели почти два десятилетия спустя, обосновавшись в кирхе памяти королевы Луизы. Он превратился в детский культурный центр, фойе которого украшают рисунки юных художников.
                • Футбольный стадион "Калининград". Был построен несколько лет назад, в 2018 году, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Одновременно здесь могут посмотреть матч более 30 000 человек.
                Башня Ивановских ворот Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
                12 апреля, 08:00Туризм
                Третья музейная столица России. Как провести насыщенные выходные в Туле

                Экскурсии

                Сегодня информацию практически о любом объекте можно найти в Интернете, и все же никто не расскажет гостям о городе так, как хороший гид. Экскурсии бывают не только обзорные, с обязательным посещением всех ключевых достопримечательностей, но и тематические. Например, гастрономические, с различными дегустациями, спортивные (на велосипедах и так далее), исторические (знакомство с местными замками и прочее) и другие.
                “Забронировать экскурсию, отель, получить рекомендации по ресторанам, музеям, взять бесплатную карту города и маршруты можно в Туристском информационном центре Калининградской области, расположенном на площади Победы”, - напоминает будущим гостям Калининграда Галина Офицерова.

                Где вкусно поесть

                Кафе и ресторанов в этом городе более чем достаточно, прежде всего стоит обратить внимание на рыбное меню (например, попробовать местную строганину, слабосоленую сельдь или копченого угря) или что-то из прусской, немецкой или другой не менее популярной здесь зарубежной кухни. Также можно продегустировать сыры местных производителей.
                Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
                12 апреля, 10:57Туризм
                Названы самые популярные в 2022 году страны для путешествий

                Где остановиться

                Как и в других популярных среди туристов городах, в Калининграде можно остановиться в гостинице или снять жилье у местных жителей. Лучше всего выбирать для проживания объекты рядом с теми локациями, которые запланировано посетить (это поможет сэкономить время и расходы на дорогу).
                Дальнейший выбор ограничивается индивидуальными предпочтениями туриста и его финансовыми возможностями. В любом случае лучше забронировать место проживания заранее.
                 
                ТуризмКалининградКалининградская областьКенигсбергБалтийский федеральный университетТуризмНовости - Туризм
                 
                 
                Политика
                Общество
                Экономика
                В мире
                Происшествия
                Спорт
                Наука
                Культура
                Недвижимость
                Религия
                Туризм
                Радио
                Подкасты
                Теги
                Спецпроекты
                Реклама
                Продукты и сервисы
                Пресс-центр
                Ria.ru в AppStore
                Ria.ru в Google Play
                Ria.ru APK
                RSS
                Архив
                Версия 2018.1 Beta 
                © 2022 МИА «Россия сегодня» 
                Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
                Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
                Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
                Правила использования материалов
                Политика конфиденциальности
                Главный редактор: Гаврилова А.В.
                Адрес электронной почты Редакции:
                По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
                Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
                Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
                18+
                Лента новостей
                0
                Сначала новыеСначала старые
                loader
                Онлайн
                Заголовок открываемого материала
                Чтобы участвовать в дискуссии
                авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
                loader
                Чаты
                Заголовок открываемого материала