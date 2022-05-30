https://ria.ru/20220530/kaliningrad-1791733785.html

Отдых в Калининграде: куда сходить и что посмотреть

Достопримечательности Калининграда: куда сходить в городе, интересные места для отдыха

Отдых в Калининграде: куда сходить и что посмотреть

Калининград - город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:12

2022-05-30T15:12

2022-05-30T15:12

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Калининград - город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть все, что хочется. Можно побывать с экскурсией в замке, сделать фото на подводной лодке или начать свой отдых с прогулки в парке. Описание основных достопримечательностей Калининграда – в материале РИА Новости.КалининградПервые поселения на территории современного Калининграда возникли много веков назад.“Согласно легенде, крепость Твангсте была основана прусским князем Замо в середине VI века”, - рассказывает директор ТИЦ Калининградской области Галина Офицерова. Датой основания замка Кенигсберг (который переводится с немецкого как “королевская гора”) является 1 сентября 1255 года. Эту же дату и принято считать днем основания города.Из Кенигсберга в Калининград город превратился в 1946 году, когда был переименован соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР. Входя в состав РСФСР, после распада Советского Союза Калининград оказался отделен от территории остальной России.Долгое время Калининград (тогда еще Кенигсберг) был частью Восточной Пруссии, чем и объясняется уникальное сочетание памятников разных культур и других достопримечательностей на его территории. Также город известен как родина знаменитого философа Иммануила Канта, который утверждал, что “смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность”.Что посмотретьНа осмотр всех достопримечательностей Калининграда можно потратить не одну неделю. Так что первым делом стоит определиться, какие именно локации хотелось бы посетить в первую очередь.Соборы“Три двери из белого песчаника на портале храма символизируют Святую Троицу. А красный цвет, преобладающий во внешней цветовой гамме здания в сочетании с зелёным, это цвета любви и надежды”, - рассказывает Галина Офицерова.Во время Второй мировой войны кирха практически не пострадала, а после реставрации в ней разместился концертный зал Калининградской областной филармонии.ЗамкиЕще одна группа достопримечательностей Калининграда - это замки. К сожалению, далеко не все они сохранились в первозданном виде.Форты и бастионыВ разных частях города можно увидеть сохранившиеся оборонительные сооружения и ворота. Они привлекают внимание интересующихся историей туристов.МузеиНа территории Калининграда расположено очень много самых разных музеев, как исторических или военных, так и философских, гастрономических, художественных и так далее.К слову, в Кёнигсберге был разработан уникальный рецепт этой сладости.“Для приготовления кёнигсбергского марципана вам понадобится: 500 г сладкого миндаля, 8-10 горьких миндалин, 375 г сахарной пудры и розовая вода, - рассказывает Галина Офицерова. - Миндаль обдают кипятком, затем заливают холодной водой и тщательно промывают. После этого его нужно выложить на белую ткань для просушки. Затем перемешать с сахарной пудрой и дважды перемолоть. Тесто из этой массы замешивается на розовой воде и делается густым, но не влажным. Масло миндаля при этом выступает и связывает массу. Затем тесто выкладывается в фарфоровую чашу, его нужно оставить на сутки в прохладном месте.Вечером следующего дня тесто раскатывают в сахарной пудре (чтобы не прилипало), нарезают и раскладывают в формы (например, в виде сердечка). Выпекать в духовом шкафу до готовности”.Музей русских суеверий - это один из самых необычных музеев Калининграда, посвященный отечественному фольклору, сказочным героям и так далее. Все экспонаты выполнены из дерева и керамики калининградским самодеятельным художником Михаилом Семёновым и его женой. Здесь можно встретить ведьму, василиска, обменыша и прочих персонажей.Парки и садыДаже самого энергичного туриста могут утомить многочасовые экскурсии по музеям и достопримечательностям. Как нельзя кстати придется прогулка по живописным паркам и садам, на территории Калининградской области таких немало.Интересные местаЕще несколько интересных мест, которые стоит посетить во время визита в Калининград:РазвлеченияПеречень доступных туристам развлечений в Калининграде не ограничивается музейными экскурсиями, знакомством с местной историей или отдыхом на природе. Также можно посетить:ЭкскурсииСегодня информацию практически о любом объекте можно найти в Интернете, и все же никто не расскажет гостям о городе так, как хороший гид. Экскурсии бывают не только обзорные, с обязательным посещением всех ключевых достопримечательностей, но и тематические. Например, гастрономические, с различными дегустациями, спортивные (на велосипедах и так далее), исторические (знакомство с местными замками и прочее) и другие.Где вкусно поестьКафе и ресторанов в этом городе более чем достаточно, прежде всего стоит обратить внимание на рыбное меню (например, попробовать местную строганину, слабосоленую сельдь или копченого угря) или что-то из прусской, немецкой или другой не менее популярной здесь зарубежной кухни. Также можно продегустировать сыры местных производителей.Где остановитьсяКак и в других популярных среди туристов городах, в Калининграде можно остановиться в гостинице или снять жилье у местных жителей. Лучше всего выбирать для проживания объекты рядом с теми локациями, которые запланировано посетить (это поможет сэкономить время и расходы на дорогу).Дальнейший выбор ограничивается индивидуальными предпочтениями туриста и его финансовыми возможностями. В любом случае лучше забронировать место проживания заранее.

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Алёна Пава

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