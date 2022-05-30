Отдых в Калининграде: куда сходить и что посмотреть
Калининград. Достопримечательности.. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Калининград - город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть все, что хочется. Можно побывать с экскурсией в замке, сделать фото на подводной лодке или начать свой отдых с прогулки в парке. Описание основных достопримечательностей Калининграда – в материале РИА Новости.
Калининград
Первые поселения на территории современного Калининграда возникли много веков назад.
“Согласно легенде, крепость Твангсте была основана прусским князем Замо в середине VI века”, - рассказывает директор ТИЦ Калининградской области Галина Офицерова. Датой основания замка Кенигсберг (который переводится с немецкого как “королевская гора”) является 1 сентября 1255 года. Эту же дату и принято считать днем основания города.
25 сентября 2021, 08:00ТуризмДостопримечательности Калининграда, о которых многие не знают
Долгое время Калининград (тогда еще Кенигсберг) был частью Восточной Пруссии, чем и объясняется уникальное сочетание памятников разных культур и других достопримечательностей на его территории. Также город известен как родина знаменитого философа Иммануила Канта, который утверждал, что “смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность”.
Что посмотреть
На осмотр всех достопримечательностей Калининграда можно потратить не одну неделю. Так что первым делом стоит определиться, какие именно локации хотелось бы посетить в первую очередь.
Соборы
Крестовоздвиженский собор в Калининграде
- —Кафедральный собор. Одна из главных культурных достопримечательностей Калининграда расположена на острове Кнайпхоф. Здесь можно послушать мини-концерт с участием уникального органного комплекса и посетить могилу Канта.
- —Крестовоздвиженский собор. Прежде всего запоминается его необычный внешний вид. Здесь есть колокольня, состоящая из двух башен, глухая ниша на фасаде украшена изображением креста, а одна из самых главных достопримечательностей собора - янтарный иконостас.
- —Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы располагается в здании кирхи, которая была возведена в первой половине XX века. Стены украшает роспись, а резной иконостас выполнен из ясеня.
“Три двери из белого песчаника на портале храма символизируют Святую Троицу. А красный цвет, преобладающий во внешней цветовой гамме здания в сочетании с зелёным, это цвета любви и надежды”, - рассказывает Галина Офицерова.
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
- —Храм Христа Спасителя. Возведен на площади Победы относительно недавно: строительство началось в конце 1990-х годов. За основу был взят стиль владимиро-суздальского храмового зодчества, с которым соединились элементы современной архитектуры. Высота храма до креста составляет чуть более 70 метров.
- —Церковь Андрея Первозванного. Это самый западный храм в России, который посвящен апостолу Андрею Первозванному. За основу был взят стиль северорусского церковного зодчества XVII века. Церковь также относится к числу новых храмов Калининграда, так как построена и освящена в начале 2000-х.
- —Церковь Герасима Болдинского. Возведена в 2006 году, привлекает туристов ярким желтым цветом фасада.
- —Кирха Святого Семейства. Католическая кирха из красного кирпича возведена в начале двадцатого века, проект для нее разработал один из самых известных архитекторов Восточной Пруссии Фридрих Хайтманн. Свое творение он создал в неоготическом стиле и таким образом, чтобы внутри была хорошая акустика. В этой кирхе никогда не проводились панихиды, здесь крестили и венчали граждан.
CC BY-SA 4.0 / Minikhan Safin / Кирха: улица Богдана Хмельницкого, 63-а, Калининград, Калининградская областьКирха Святого Семейства в Калининграде
CC BY-SA 4.0 / Minikhan Safin / Кирха: улица Богдана Хмельницкого, 63-а, Калининград, Калининградская область
Кирха Святого Семейства в Калининграде
Во время Второй мировой войны кирха практически не пострадала, а после реставрации в ней разместился концертный зал Калининградской областной филармонии.
- —Кирха Святого Адальберта. Еще одна католическая часовня, выполненная в готическом стиле и построенная в начале прошлого века. К сожалению, здание сильно пострадало во время войны, а некоторые постройки разобраны на кирпич.
- —Кирха памяти королевы Луизы. Постройка начала двадцатого века, выполненная по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время Второй мировой войны кирха, подобно многим другим строениям, была сильно повреждена, а теперь в ее стенах расположился Калининградский областной театр кукол.
- —Юдиттен-кирха. Считается одной из самых древних построек в Калининграде, сохранившихся до наших дней. Была возведена силами Тевтонского ордена и представляла собой храм, совмещенный с крепостью. На это указывают, к примеру, крепкие стены с окнами-бойницами. Теперь здесь размещается Свято-Никольский собор.
Замки
Еще одна группа достопримечательностей Калининграда - это замки. К сожалению, далеко не все они сохранились в первозданном виде.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНедостроенное здание Дома Советов на месте Кёнигсбергского замка в Калининграде
Недостроенное здание Дома Советов на месте Кёнигсбергского замка в Калининграде
- —Кёнигсбергский замок. На самом деле Кёнигсбергского замка (который также называют Королевским замком) уже давно не существует. Все, что могут увидеть туристы - это его руины. Существует теория, что в нем была спрятана вывезенная из Санкт-Петербурга янтарная комната, однако в ходе раскопок она так и не была обнаружена.
- —Замок Шаакен. Один из замков Тевтонского ордена. Находится в поселке Некрасово. В настоящее время на его территории расположены несколько музеев. Так, в подвале разместился Музей инквизиции, где можно ощутить дух мрачного Средневековья. Во дворе замка проводят стилизованные рыцарские турниры, а гостям Оружейной комнаты разрешают примерить доспехи и подержать в руках меч.
- —Замок Вальдау. Еще один из замков Тевтонского ордена, который находится на территории поселка Низовье. Известно, что он появился на месте возведенной ранее крепости, одно время он служил резиденцией для одного из Великих магистров ордена. Сейчас здесь функционирует музей.
Форты и бастионы
В разных частях города можно увидеть сохранившиеся оборонительные сооружения и ворота. Они привлекают внимание интересующихся историей туристов.
- —Башня Врангеля. Высота башни составляет 12 метров, а стены укрепления настолько толстые и прочные, что во время Второй мировой войны они получили повреждения, однако так и не были пробиты. Сейчас полюбоваться башней можно только снаружи, она находится на реконструкции.
- —Форт №3 "Король Фридрих I". Один из самых крупных и хорошо сохранившихся фортов Калининграда, куда открыт доступ для туристов в сопровождении экскурсовода (хотя никаких экспозиций в его стенах нет). Форт окружен сухим рвом.
- —Форт № 5 "Король Фридрих-Вильгельм III". Выполнен в форме шестиугольника и окружен рвом. В настоящее время в нем располагается музей, проходят тематические выставки (например, боевой техники) и военные реконструкции.
- —Форт № 11 "Дёнхофф". Еще один из дюжины фортов, образующих "Ночную перину Кенигсберга", в свое время служил для защиты железной дороги. После того, как утратил свое основное предназначение, долгое время выполнял функцию склада боеприпасов. По форту можно погулять с экскурсией, посетить расположенный здесь музей фортификации, в нем проводят различные мастер-классы, квесты и другие мероприятия.
- —Башня Дона. Фортификационная башня находится на берегу озера Верхнее, по соседству с башней Врангеля, причем по своим характеристикам эти башни практически близнецы. Прочные стены башни Дона почти не пострадали в период войны, сейчас в них размещается Музей янтаря.
Бранденбургские ворота в Калининграде
Королевские ворота в Калининграде
Хомлин на Медовом мосту, Калининград
Музеи
На территории Калининграда расположено очень много самых разных музеев, как исторических или военных, так и философских, гастрономических, художественных и так далее.
- —Музей янтаря. Здесь можно узнать историю солнечного камня, увидеть самый крупный самоцвет (весом более 4 кг) и разнообразные изделия из него, принадлежащие разным эпохам. Здесь же читают лекции и проводят мастер-классы.
- —Музей Мирового океана. Это не один музей, а целый комплекс павильонов, заполненных тематическими экспозициями. В его состав также входит уникальная набережная исторического флота, где можно посетить музей в подводной лодке, побывать на судне космической связи и так далее.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВид на набережную Музея мирового океана в Калининграде
Вид на набережную Музея мирового океана в Калининграде
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кенигсбергского собора в Калининграде
К слову, в Кёнигсберге был разработан уникальный рецепт этой сладости.
“Для приготовления кёнигсбергского марципана вам понадобится: 500 г сладкого миндаля, 8-10 горьких миндалин, 375 г сахарной пудры и розовая вода, - рассказывает Галина Офицерова. - Миндаль обдают кипятком, затем заливают холодной водой и тщательно промывают. После этого его нужно выложить на белую ткань для просушки. Затем перемешать с сахарной пудрой и дважды перемолоть. Тесто из этой массы замешивается на розовой воде и делается густым, но не влажным. Масло миндаля при этом выступает и связывает массу. Затем тесто выкладывается в фарфоровую чашу, его нужно оставить на сутки в прохладном месте.
Вечером следующего дня тесто раскатывают в сахарной пудре (чтобы не прилипало), нарезают и раскладывают в формы (например, в виде сердечка). Выпекать в духовом шкафу до готовности”.
13 января 2020, 13:54Путин поручил построить велодорожку в нацпарке "Куршская коса"
- —Музей Куршской косы и русских суеверий. Музейный комплекс Куршской косы расположен на берегу одноименного залива и включает в себя не только два основных здания, но и музей под открытым небом. На территории последнего можно найти деревню викингов, интерактивный комплекс и дендрарий, а также коллекцию деревянных скульптур и другие интересные объекты.
Музей русских суеверий - это один из самых необычных музеев Калининграда, посвященный отечественному фольклору, сказочным героям и так далее. Все экспонаты выполнены из дерева и керамики калининградским самодеятельным художником Михаилом Семёновым и его женой. Здесь можно встретить ведьму, василиска, обменыша и прочих персонажей.
Парки и сады
Даже самого энергичного туриста могут утомить многочасовые экскурсии по музеям и достопримечательностям. Как нельзя кстати придется прогулка по живописным паркам и садам, на территории Калининградской области таких немало.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
Туристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
- —Национальный парк "Куршская коса". Располагается на узком полуострове, с одной стороны омываемом солеными водами Балтийского моря, с другой - водами Куршского залива. Здесь можно любоваться дюнами самой протяженной песчаной пересыпи мира, а также следами древних поселений.
- —Парк "Юность". Благоустроенный парк для любителей полюбоваться городскими видами с колеса обозрения и покататься на аттракционах, а зимой - провести время на катке. Располагается рядом с Верхним прудом.
- —Центральный парк культуры и отдыха. Территория этого парка богата не только различными аттракционами и кафе, но и своим набором достопримечательностей. Например, здесь располагаются памятники Владимиру Высоцкому и барону Мюнхгаузену.
- —Ботанический сад БФУ имени И. Канта. Еще одна достопримечательность Калининграда, носящая имя его знаменитого уроженца. Любоваться растениями (в том числе - очень редкими) тут можно как в оранжереях, так и на открытом воздухе. Разделен на несколько отделений и включает более 2500 таксонов растений.
- —Южный парк. Благоустроенная зона для прогулок, отдыха на природе и семейного времяпрепровождения. Отличительная черта - парк миниатюр, где представлены макеты узнаваемых достопримечательностей не только Калининграда, но и других российских городов.
16 октября 2020, 08:00ТуризмЕвропа по-русски: выходные в Калининградской области
Интересные места
Еще несколько интересных мест, которые стоит посетить во время визита в Калининград:
- —Площадь Победы. Центральная площадь Калининграда, рядом с которой находится храм Христа Спасителя. Здесь установлена Триумфальная колонна (или колонна Победы);
- —Дом Советов. Высотка необычного дизайна, которую называют главным долгостроем Калининграда: к ее возведению приступили еще в 1970 году. В последние годы ходят разговоры о сносе здания, так что желающим его увидеть на всякий случай стоит поторопиться;
- —Здание кёнигсбергской биржи. Парадную лестницу этого строения, в котором ныне располагается музей изобразительных искусств, охраняют каменные скульптуры львов.
- —Амалиенау. Исторический район Калининграда, на территории которого можно увидеть необычные и очень красивые дома и окунуться в атмосферу старого города.
- —Калининградский порт. Размещается на берегу Калининградского залива, который, в свою очередь, расположен в южной части Балтийского моря. Отсюда до многих европейских стран буквально рукой подать.
Развлечения
Перечень доступных туристам развлечений в Калининграде не ограничивается музейными экскурсиями, знакомством с местной историей или отдыхом на природе. Также можно посетить:
- —Калининградский областной драматический театр. Ведет свою историю с середины прошлого века, с послевоенных лет. Здесь проходит фестиваль "Балтийские сезоны".
- —Театр кукол. Идея театра появилась в 1960 году, а свою сцену артисты обрели почти два десятилетия спустя, обосновавшись в кирхе памяти королевы Луизы. Он превратился в детский культурный центр, фойе которого украшают рисунки юных художников.
- —Футбольный стадион "Калининград". Был построен несколько лет назад, в 2018 году, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Одновременно здесь могут посмотреть матч более 30 000 человек.
Экскурсии
Сегодня информацию практически о любом объекте можно найти в Интернете, и все же никто не расскажет гостям о городе так, как хороший гид. Экскурсии бывают не только обзорные, с обязательным посещением всех ключевых достопримечательностей, но и тематические. Например, гастрономические, с различными дегустациями, спортивные (на велосипедах и так далее), исторические (знакомство с местными замками и прочее) и другие.
“Забронировать экскурсию, отель, получить рекомендации по ресторанам, музеям, взять бесплатную карту города и маршруты можно в Туристском информационном центре Калининградской области, расположенном на площади Победы”, - напоминает будущим гостям Калининграда Галина Офицерова.
Где вкусно поесть
Кафе и ресторанов в этом городе более чем достаточно, прежде всего стоит обратить внимание на рыбное меню (например, попробовать местную строганину, слабосоленую сельдь или копченого угря) или что-то из прусской, немецкой или другой не менее популярной здесь зарубежной кухни. Также можно продегустировать сыры местных производителей.
Где остановиться
Как и в других популярных среди туристов городах, в Калининграде можно остановиться в гостинице или снять жилье у местных жителей. Лучше всего выбирать для проживания объекты рядом с теми локациями, которые запланировано посетить (это поможет сэкономить время и расходы на дорогу).
Дальнейший выбор ограничивается индивидуальными предпочтениями туриста и его финансовыми возможностями. В любом случае лучше забронировать место проживания заранее.