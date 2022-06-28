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Температура воды в море в Геленджике 2022 сегодня и сейчас: прогноз на июнь, июль и август
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Туризм
https://ria.ru/20220628/gelendzhik-1798864383.html
Температура воды в Геленджике летом 2022 года: текущая ситуация и прогноз
Температура воды в море в Геленджике 2022 сегодня и сейчас: прогноз на июнь, июль и август
Температура воды в Геленджике летом 2022 года: текущая ситуация и прогноз
Вода в Геленджике в летний период теплая и комфортная для купания. О том, какая средняя температура Черного моря в регионе сегодня и сейчас, от чего она зависит РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:56
2022-06-28T21:02
туризм
геленджик
черное море
краснодарский край
туризм
новости - туризм
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вода в Геленджике в летний период теплая и комфортная для купания. О том, какая средняя температура Черного моря в регионе сегодня и сейчас, от чего она зависит и как меняется в течение сезона, прогноз на июнь, июль и август 2022 года - в материале РИА Новости.Температура воды в ГеленджикеГеленджик – один из самых популярных городов-курортов Краснодарского края, который располагается на побережье Черного моря. Для региона характерен субтропический засушливый климат, летом осадков выпадает мало и солнечно, а средняя температура воздуха составляет +28.2°C. Температура воды в Геленджике может достигать +25-26°C. В целом в течение года она никогда не опускается ниже +7°С.СейчасПо информации на 28 июня 2022 года, температура воды в Геленджике составляет приблизительно +23°C, при этом воздух прогрелся до +24°C. Сейчас вода в Черном море немного прохладная, но вполне комфортная для купания.Средняя температура по месяцамСреднегодовая температура воды в Геленджике составляет 16.9°C. Сильнее всего она прогревается в июле (24.3°C) и августе (25.2°C). Статистика по временам года:МайВ мае в Геленджике средняя температура воздуха составляет +21.0°C, снижаясь ночью до +13.8°C. При этом море прогревается приблизительно до +17.5°C, однако такая температура воды еще слишком холодная для купания.ИюньВ июне вода в море прогревается достаточно для купания и колеблется от +20°C до +21.5°C. Средняя температура воздуха в этом месяце в 2022 году составила 25.2°C.ИюльВ июле в Геленджике наблюдается пик туристической активности. Погода обычно жаркая, засушливая, осадков выпадает очень мало. Средняя температура воздуха в июле: +26+27°С днем, +18+20°С ночью, температура воды - в пределах +25.1°C+25.8°C.АвгустАвгуст, как и июль, в Геленджике считается одним из самых жарких месяцем в году, так как средняя температура воздуха днем составляет от +27°C до +29°C (максимум +32°C), ночью она опускается до 18°C. Вода в море теплая и обычно прогревается до +25-26°С. Осадков выпадает мало, но дожди могут быть достаточно сильными.СентябрьВ сентябре в Геленджике начинается бархатный сезон - чрезмерный зной спадает, но погода все еще теплая и комфортная для отдыха. В начале осени средняя температура воздуха составляет +24°С. При этом средняя температура воды в начале месяца примерно +26°C, а в конце равна +23°C.ОктябрьВ октябре температура воздуха падает до +18.4°C и в ночные часы опускается до +12°C. Температуры воды в море к концу месяца снижается до +18.4°C, что слишком прохладно для купания.Когда в Геленджике самое теплое мореПик туристической активности в Геленджике приходится на июль и август, хотя купаться можно уже с начала июня. Вода в Черном море максимально прогревается во втором и третьем месяце лета и считается наиболее теплой из морей, омывающих Россию. Приблизительные показатели:В целом июль и август в Геленджике отличаются стойкой жаркой и солнечной погодой, при этом осадков выпадает мало и дожди бывают редко. Для региона характерны норд-осты - сильные и прохладные порывы ветра, но летом они случаются нечасто.Что влияет на температуру водыМаксимально сильно вода прогревается летом, за счет температуры воздуха и солнечного света. При этом тепло от Солнца захватывается лишь тонким поверхностным слоем воды и не проникает глубоко. На температуру воды в море оказывают влияние и другие факторы, например, режим ветров. Так, в зависимости от направления ветра температура может повышаться или понижаться.
https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html
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геленджик, черное море, краснодарский край, туризм, новости - туризм, общество
20:56 28.06.2022 (обновлено: 21:02 28.06.2022)
 

Температура воды в Геленджике летом 2022 года: текущая ситуация и прогноз

© Depositphotos / Grigoriy PisockiyТемпература воды в Геленджике
Температура воды в Геленджике - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / Grigoriy Pisockiy
Температура воды в Геленджике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вода в Геленджике в летний период теплая и комфортная для купания. О том, какая средняя температура Черного моря в регионе сегодня и сейчас, от чего она зависит и как меняется в течение сезона, прогноз на июнь, июль и август 2022 года - в материале РИА Новости.

Температура воды в Геленджике

Геленджик – один из самых популярных городов-курортов Краснодарского края, который располагается на побережье Черного моря. Для региона характерен субтропический засушливый климат, летом осадков выпадает мало и солнечно, а средняя температура воздуха составляет +28.2°C. Температура воды в Геленджике может достигать +25-26°C. В целом в течение года она никогда не опускается ниже +7°С.

Сейчас

По информации на 28 июня 2022 года, температура воды в Геленджике составляет приблизительно +23°C, при этом воздух прогрелся до +24°C. Сейчас вода в Черном море немного прохладная, но вполне комфортная для купания.

Средняя температура по месяцам

Среднегодовая температура воды в Геленджике составляет 16.9°C. Сильнее всего она прогревается в июле (24.3°C) и августе (25.2°C). Статистика по временам года:
  • зима - 10.5°C;
  • весна - 12.2°C;
  • лето - 24.8-25.2°C;
  • осень - 20.1°C.
© РИА Новости / Евгений БиятовНабережная Геленджика
Набережная Геленджика - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Набережная Геленджика

Май

В мае в Геленджике средняя температура воздуха составляет +21.0°C, снижаясь ночью до +13.8°C. При этом море прогревается приблизительно до +17.5°C, однако такая температура воды еще слишком холодная для купания.

Июнь

В июне вода в море прогревается достаточно для купания и колеблется от +20°C до +21.5°C. Средняя температура воздуха в этом месяце в 2022 году составила 25.2°C.

Июль

В июле в Геленджике наблюдается пик туристической активности. Погода обычно жаркая, засушливая, осадков выпадает очень мало. Средняя температура воздуха в июле: +26+27°С днем, +18+20°С ночью, температура воды - в пределах +25.1°C+25.8°C.
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Август

Август, как и июль, в Геленджике считается одним из самых жарких месяцем в году, так как средняя температура воздуха днем составляет от +27°C до +29°C (максимум +32°C), ночью она опускается до 18°C. Вода в море теплая и обычно прогревается до +25-26°С. Осадков выпадает мало, но дожди могут быть достаточно сильными.

Сентябрь

В сентябре в Геленджике начинается бархатный сезон - чрезмерный зной спадает, но погода все еще теплая и комфортная для отдыха. В начале осени средняя температура воздуха составляет +24°С. При этом средняя температура воды в начале месяца примерно +26°C, а в конце равна +23°C.
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Октябрь

В октябре температура воздуха падает до +18.4°C и в ночные часы опускается до +12°C. Температуры воды в море к концу месяца снижается до +18.4°C, что слишком прохладно для купания.

Когда в Геленджике самое теплое море

Пик туристической активности в Геленджике приходится на июль и август, хотя купаться можно уже с начала июня. Вода в Черном море максимально прогревается во втором и третьем месяце лета и считается наиболее теплой из морей, омывающих Россию. Приблизительные показатели:
  • июль: +25+25.8°C;
  • август: +25+26°С.
В целом июль и август в Геленджике отличаются стойкой жаркой и солнечной погодой, при этом осадков выпадает мало и дожди бывают редко. Для региона характерны норд-осты - сильные и прохладные порывы ветра, но летом они случаются нечасто.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются на набережной в Геленджике
Девушки фотографируются на набережной в Геленджике - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушки фотографируются на набережной в Геленджике

Что влияет на температуру воды

Максимально сильно вода прогревается летом, за счет температуры воздуха и солнечного света. При этом тепло от Солнца захватывается лишь тонким поверхностным слоем воды и не проникает глубоко. На температуру воды в море оказывают влияние и другие факторы, например, режим ветров. Так, в зависимости от направления ветра температура может повышаться или понижаться.
 
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