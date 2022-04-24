https://ria.ru/20220424/immunizatsiya-1784967132.html

Всемирная неделя иммунизации

Всемирная неделя иммунизации - РИА Новости, 24.04.2022

Всемирная неделя иммунизации

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week), отмечаемая в последнюю неделю апреля, направлена на поощрение использования вакцин для защиты людей от... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T04:36

2022-04-24T04:36

2022-04-24T04:37

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ухань

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Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week), отмечаемая в последнюю неделю апреля, направлена на поощрение использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте. В 2021 году Всемирная неделя иммунизации была посвящена теме "Вакцины сближают нас". Кампания была направлена на укрепление доверия к вакцинации как к общественному благу, которое является важным инструментом в борьбе с COVID-19 и поможет победить пандемию. Тема Всемирной недели иммунизации 2022 года – "Долгая жизнь для всех". Основные идеи и тезисы кампании: значимость вакцин измеряется не дозами, а жизнями; все люди, где бы они не находились, должны иметь свободный доступ к вакцинам; вакцины – одно из самых эффективных научных изобретений всех времен и др. Иммунизация (лат. immunis свободный, избавленный от чего-либо) – специфическая профилактика инфекционных болезней у людей и животных. Ее проводят путем введения в организм антигенов (живых или убитых вакцин, анатоксинов), антител (иммунных сывороток или гамма-глобулинов), иммунной сыворотки или гамма-глобулина и вслед за тем антигена (однократно или повторно). Начало научному подходу к активной иммунизации в 1796 году положил английский врач Эдвард Дженнер, он стал вакцинировать людей коровьей оспой для защиты от натуральной. В 1885 году французским ученым Луи Пастером была произведена первая успешная вакцинация человека против бешенства. В честь открытия Дженнера Пастер предложил применять термин "вакцины" (лат. vaccinus коровий) ко всем препаратам из микробов и продуктов их жизнедеятельности, используемых для активной иммунизации (вакцинации) людей и животных. В дальнейшем большой вклад в создание методов иммунизации внесли российский ученый Владимир Хавкин, создавший эффективные вакцины против холеры (1892) и чумы (1896), французские исследователи Альбер Кальмет и Жан-Мари Камиль Герен, создавшие вакцину против туберкулеза (БЦЖ, 1921), французский иммунолог Гастон Рамон, разработавший способ получения анатоксинов (обезвреженных токсинов бактерий), что позволило создать прививки против дифтерии, столбняка и других заболеваний. Россия внесла значительный вклад в развитие иммунопрофилактики. Здесь в 1880-1888 годах были организованы первые в мире антирабические станции, где проводилась профилактика бешенства. В 1880-х годах ученый Лев Ценковский создал первую отечественную вакцину против сибирской язвы. В XX веке Николай Гамалея разработал систему мер по борьбе с оспой, сделавшую возможной ее искоренение, Лев Тарасевич организовал введение прививки БЦЖ и создал первую лабораторию контроля качества вакцин, Степан Коршун создал вакцины против дифтерии и скарлатины, Павел Здродовский организовал первые массовые прививки, Михаил Чумаков создал вакцину против полиомиелита, Анатолий Смородинцев – вакцины против ряда вирусных заболеваний. Выделяют разные разновидности вакцин. Живые вакцины производят из живых микроорганизмов с пониженной вирулентностью. Это вакцины от гриппа, кори, эпидемического паротита, желтой лихорадки и др. Инактивированные (убитые) вакцины получают путем полного обезвреживания бактерий и вирусов с сохранением их иммуногенных свойств. Цельноклеточные вакцины готовят путем высушивания (при низкой температуре и вакууме), нагревания или обработки (формалином или формальдегидом). В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Сплит-вакцины готовят из разрушенных вирусов. Рекомбинантные вакцины – новое поколение иммунных препаратов, произведенных путем встраивания антигена вируса в геном дрожжевых клеток. Представитель этой группы – вакцина против вирусного гепатита В. Также существуют вирусные векторные вакцины, вакцины на основе генетического материала (нуклеиновых кислот) и пр. Вакцины вводят орально (закапывают в рот), интраназально (впрыскивают в нос), накожно (наносят на наружную поверхность плеча, затем делают насечки через каплю), внутрикожно (вводят в область наружной поверхности плеча), подкожно (в подлопаточную область или область наружной поверхности плеча), внутримышечно.Иммунизация охватывает больше людей, чем любая другая медицинская или социальная услуга, это важнейший компонент системы первичной медико-санитарной помощи.Вакцинопрофилактика сегодня позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире, или до трех миллионов в год. За последние 30 лет детская смертность снизилась более чем на 50% во многом благодаря вакцинам. Благодаря вакцинации многие болезни были побеждены или перестали быть смертельными. В мировом масштабе удается держать под контролем распространение гемофильной инфекции типа b (Hib), гепатита В, вируса папилломы человека (ВПЧ), менингита А, кори, пневмококковых болезней (пневмония, менингит, средний отит, бронхит и пр.), полиомиелита, ротавирусов, краснухи, столбняка, желтой лихорадки и др. При этом ни одна вакцина не обеспечивает 100% защиты, а коллективный иммунитет не обеспечивает полной защиты тем, кто не может быть безопасно вакцинирован. В истории человечества неоднократно случались масштабные пандемии.31 декабря 2019 года ВОЗ получила уведомление о выявлении в городе Ухань (Китай) кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19". 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию для разработки вакцин от COVID-19, стали беспрецедентными в истории здравоохранения. Как правило для выпуска новых вакцин на рынок требуется 10-15 лет, сейчас срок был сокращен до года-полутора.По данным ВОЗ на 22 апреля 2022 года, 153 вакцины-кандидата допущены к клиническим испытаниям, 196 вакцин находятся на стадии доклинических испытаний.Список вакцин, одобренных ВОЗ или находящихся в процессе оценки, включает 34 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи, Кубы и др.Всего в мире введено свыше 11 миллиардов доз вакцин (на 17 апреля 2022 года). Пандемия COVID-19 вызвала сбои в системах здравоохранения по всему миру.Глобальный охват иммунизацией в мире упал с 86% в 2019 году до 83% в 2020 году.В 2020 году 23 миллиона детей пропустили вакцинацию, что на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году, это самый высокий показатель с 2009 года. В том же году число абсолютно не привитых детей увеличилось на 3,4 миллиона, еще 5,6 миллиона человек были частично вакцинированы.В России вакцинация проводится согласно национальному календарю профилактических прививок, утвержденному Министерством здравоохранения РФ. Сегодня по документу обязательна вакцинопрофилактика 12 инфекций: вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа. При этом согласно статье 11 Закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, вакцинация в России является добровольной.Россия – одна из немногих стран, самостоятельно разрабатывающая эффективные вакцины от различных заболеваний.В 2015 году Центр имени Н.Ф. Гамалеи успешно разработал и зарегистрировал две векторные вакцины против лихорадки Эбола (третья зарегистрирована в 2020 году).11 августа 2020 года Россия объявила о регистрации вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной по профилактике COVID-19. Эта вакцина на основе платформы вектора аденовируса человека была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По данным разработчиков, эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%. Вакцина одобрена в 71 стране с общим населением в четыре миллиарда человек. В России также одобрены однокомпонентный вариант вакцины "Спутник V" "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", а также "КовиВак" Центра Чумакова. 1 апреля 2022 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19. В России от COVID-19 полностью вакцинировано свыше 86 миллионов человек (58,9% населения) (на 11 апреля 2022 года) Коллективный иммунитет достиг 45,2%. 18 сентября 2020 года правительство РФ утвердило "Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года", согласно которой к 2025 году на базе российских предприятий должен быть обеспечен полный цикл производства вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показателям. 26-29 апреля 2022 года в России пройдет ХI Всероссийская неделя науки с международным участием – Week of Russian science (WeRuS-2022), посвященная Всемирной неделе иммунизации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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китай

ухань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, китай, ухань, воз