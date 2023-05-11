Дифтерия у взрослых и детей: симптомы болезни, лечение и профилактика
© iStock.com / AndreyPopovВрач осматривает миндалины ребенку
© iStock.com / AndreyPopov
Врач осматривает миндалины ребенку
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого выступает коринебактерия. Болезнь чаще всего передается воздушно-капельным путем, а летальность в период вспышек может достигать 10%. О том, какие формы инфекции бывают, о мерах профилактики и особенностях болезни у взрослого и ребенка — в материале РИА Новости.
Дифтерия у взрослых и детей
Впервые возбудитель дифтерии обнаружили в 1883 году на срезах пленок, полученных из ротоглотки больных. Наибольшую опасность представляет сильнодействующий токсин бактерии Corynebacterium diphtheriae (коринебактерии), который оказывает негативное влияние почти на все органы и системы организма. Особенно на сердце, почки, надпочечники и нервную систему.
“Уровень заразности дифтерии может доходить до 20%. Чаще всего, заболевание регистрируется в осенне-зимний период. При этом каждый год в мире наблюдают до 9 000 случаев болезни. Инкубационный период составляет от 2 до 12 суток. Заболеванию особенно подвержены дети 3-7 лет, но нередки случаи и среди взрослых. Наиболее тяжело дифтерию переносят непривитые дети, как правило, в возрасте до 4 лет, а также пожилые”, — рассказала РИА Новости врач-педиатр детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга, автор блога о педиатрии Алена Южакова.
В группу риска дифтерии входят:
- люди, отказавшиеся от вакцинации;
- жители стран с плохими санитарными условиями и высокой плотностью населения;
- путешественники, приехавшие из регионов, где распространена дифтерия.
“У взрослых риск более тяжелого течения болезни выше, потому что они чаще, чем дети, оказываются непривитыми. Сама клиническая картина в целом такая же, но у детей при поражении гортани все-таки быстрее может развиться дыхательная недостаточность”, — добавила Марина Балян, преподаватель дисциплины “Инфекционные болезни” в ОГБПОУ “Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой”.
В начале апреля 2023 года стало известно, что штаммы дифтерии выявлены в Новосибирской области. Они пока не опасны, но начинают циркулировать, заявила тогда главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Позже сообщения о вспышках болезни стали появляться в других регионах России. При этом в Роспотребнадзоре опровергли возвращение инфекции.
Причины
© iStock.com / Md Saiful Islam KhanБактерия Corynebacterium diphtheriae
© iStock.com / Md Saiful Islam Khan
Бактерия Corynebacterium diphtheriae
Дифтерию вызывает бактерия Corynebacterium diphtheriae. Опасность микроорганизма заключается в выделении сильнодействующего экзотоксина, по токсичности уступающего только ботулиническому и столбнячному. Возбудитель может оставаться в дифтеритической пленке на протяжении 3 — 5 месяцев, в пыли — до 2 месяцев, на еде до 12 — 18 дней и до 15 дней в каплях слюны.
Как передается возбудитель
Источником возбудителя дифтерии могут быть только люди — больные или носители инфекции.
“Передается заболевание воздушно-капельным путем, через кашель, чихание, слюну, возможен контактно-бытовой путь. Например, через предметы, которые трогал больной дифтерией человек. Редко, но возможно заразиться через инфицированное молоко”, — отметила Алена Южакова.
Формы и симптомы
Различают локализованную, распространенную и токсическую формы дифтерии. Локализованная форма отличается тем, что характерный пленчатый налет присутствует только на миндалинах. При распространенной форме налет есть и на других слизистых ротоглотки. Токсическая форма считается одной из наиболее тяжелых, при ней налет толстого слоя и полностью покрывает миндалины, дужки, язычок, мягкое и твердое небо.
Также выделяют гипертоксическую форму болезни, при которой летальный исход наступает уже на 2-3 день из-за развития сердечной недостаточности.
Дифтерия может локализоваться не только в ротоглотке, но и поражать слизистые оболочки носа, глаз, половых органов, а также раны.
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“Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, в это же время появляется вялость, боль в горле при глотании, головная боль, ребенок внешне становится бледным. Если через некоторое время (1-2 дня) проверить горло, то можно увидеть пленки с гладкой поверхностью беловато-серого цвета с перламутровым блеском”, — объяснила Алена Южакова.
По ее словам, при тяжелой форме дифтерии у больного, помимо вышеперечисленных симптомов, увеличиваются лимфоузлы и появляется отечность подкожной клетчатки шеи. Также могут возникать сильные головные боли, сонливость, тошнота и рвота.
Дифтерийный круп
Если во время дифтерии при возникновении воспаления дыхательных путей сужается просвет гортани, то развивается дифтерийный круп, иначе истинный круп. Плотная пленка в горле может перекрывать дыхательные пути, а это приводит к сильному лающему кашлю, осиплости, вплоть до потери голоса. Ложный круп обычно наблюдается при других заболеваниях, например, остром обструктивном ларингите.
Дифтерия носа
При дифтерии носа у больного нет интоксикации, но температура может быть слегка повышена. При этом в носовых проходах наблюдается серозно-гнойное или гнойное воспаление. На крыльях носа возникают корочки, которые в некоторых случаях встречаются на лбу, щеках и подбородочной области.
Дифтерия глаз
Во время дифтерии глаз у больного присутствует отечность век, покраснение конъюнктивы и выделение сероватой гнойной жидкости. Если на конъюнктиве есть пленки, то они удаляются с трудом, а отек значительно сильнее.
Дифтерия уха и кожи
Дифтерия уха встречается крайне редко и сопровождается отитом, болью со стороны поражения, снижением слуха и незначительными кровянисто-гнойными выделениями. Дифтерия кожи поражает кожные складки на шее, в паху, в подмышечных впадинах и за ушной раковиной. Чаще всего встречается у детей до года.
Осложнения
© iStock.com / Suzi Media ProductionВысокая температура у ребенка
© iStock.com / Suzi Media Production
Высокая температура у ребенка
Без своевременного лечения дифтерия может перейти в тяжелую форму и давать серьезные осложнения. Чаще всего негативному воздействию подвергается сердечно-сосудистая система.
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“Дифтерия оставляет за собой частые осложнения в виде крупа, миокардита, полинейропатии, нефроза, пневмонии, недостаточности надпочечников и отека головного мозга”, — сообщила Алена Южакова.
Болезнь может приводить и к неприятным последствиям для нервной системы. Так, в ряде случаев у пациентов возникали парезы конечностей, косоглазие и даже паралич дыхательных мышц и мускулатуры диафрагмы.
Другие осложнения:
- нарушения мозгового кровообращения (тромбозы, эмболия);
- метаболическая энцефалопатия;
- токсические поражения почек;
- дифтерийный гепатит.
Диагностика и анализы
© iStock.com / KerkezВрач берет мазок из ротоглотки
© iStock.com / Kerkez
Врач берет мазок из ротоглотки
При появлении характерного фиброзного налета на миндалинах больному назначаются лабораторные анализы. Прежде всего врач берет мазок из ротоглотки и носа. За 3-4 часа перед процедурой нельзя есть, пить, полоскать горло, курить, а также закапывать в полость носа капли. При подозрении на дифтерию редких локализаций (глаз, ухо и т.д.) материал берут с пораженных участков, затем исследуют под микроскопом после помещения его в питательную среду. Предварительный результат будет готов уже в течение 48 часов, но для точной постановки диагноза нередко требуется и больше времени.
Также врач назначает клинический и биохимический анализы крови, анализ мочи. Анализы на антитела к дифтерии, такие как РПГА или ИФА, позволяют оценить уровень защиты иммунитета от болезни. Если титры дифтерийных антител сильно выросли, это может быть дополнительным подтверждением диагноза.
Лечение инфекции
Лечение дифтерии проводится только в стационаре, при этом госпитализация положена даже для тех, у кого есть только подозрения на дифтерию.
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“Основное средство лечения болезни — антитоксическая противодифтерийная сыворотка, которая подавляет токсин дифтерии. Этот препарат вводят по особой методике, он может вызывать тяжелые реакции организма, поэтому его используют только в больнице. Также применяются антибиотики и симптоматическая терапия, жаропонижающие, препараты для дезинтоксикации, но главное — это сыворотка, без нее человек может погибнуть”, — рассказала преподаватель Марина Балян.
Во время лечения для пациента важен постельный режим, а также правильное питание — в острый период болезни показана диета №2 по Певзнеру (механически и химически щадящая, полноценного состава), далее диета №15 (общий стол).
Эффективность вакцинации
© iStock.com / FotoDuetsМедсестра заклеивает предплечье ребенку после инъекции вакцины от дифтерии
© iStock.com / FotoDuets
Медсестра заклеивает предплечье ребенку после инъекции вакцины от дифтерии
Наиболее важный и эффективный способ предупреждения дифтерии — вакцинация. Ее проводят адсорбированным коклюшно-дифтерийно-столбнячный препаратом (АКДС-вакцина). Детей начинают прививать в раннем возрасте согласно календарю прививок — в 3 месяца, затем в 4 и 6 месяцев, в 18 месяцев выполняется ревакцинация. В 7 и 14 лет также проводят ревакцинацию, после этого прививку нужно делать каждые 10 лет.
“На сегодняшний день, дифтерия встречается редко, так как проводится массовая иммунизация детей дифтерийным анатоксином. Это привело к резкому снижению заболеваемости и бактерионосительства. По данным Роспотребнадзора в 2023 году и 2022 годах в России не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 2021 году имели место четыре случая, в 2020 – только один. Рекорд заболеваемости за последние годы был зафиксирован в 2019 году, когда болезнь выявили у пяти человек”, — прокомментировала врач-педиатр.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние несколько десятилетий заболеваемость дифтерией во всем мире снизилась на 90% благодаря массовой иммунизации населения.
Профилактика дифтерии
Единственная эффективная профилактика дифтерии на сегодняшний день — это вакцинация. При этом ее не проводят, если у человека регистрировалась сильная анафилактическая реакция на предыдущую прививку.
Взрослым рекомендуют предварительно сдать анализ на антитела к дифтерии. Если их достаточно, то прививку можно не делать. Но если их мало или нет совсем — вакцинация обязательна.
© iStock.com / suravikinПрививка от дифтерии
© iStock.com / suravikin
Прививка от дифтерии
Также большую роль играет ранняя постановка диагноза, которая помогает исключить дальнейшее распространение инфекции. Для этого необходимы бактериологические исследования пациентов с ангиной, паратонзиллярным абсцессом и острым паратонзиллярным абсцессом.