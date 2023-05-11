https://ria.ru/20230511/difteriya-1871121906.html

Дифтерия у взрослых и детей: симптомы болезни, лечение и профилактика

Дифтерия: что это такое, возбудитель, профилактика, симптомы, лечение и формы

Дифтерия у взрослых и детей: симптомы болезни, лечение и профилактика

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого выступает коринебактерия. Болезнь чаще всего передается воздушно-капельным путем, а... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:06

2023-05-11T18:06

2023-05-11T18:06

здоровье - общество

россия

инфекции

вакцинация

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого выступает коринебактерия. Болезнь чаще всего передается воздушно-капельным путем, а летальность в период вспышек может достигать 10%. О том, какие формы инфекции бывают, о мерах профилактики и особенностях болезни у взрослого и ребенка — в материале РИА Новости.Дифтерия у взрослых и детейВпервые возбудитель дифтерии обнаружили в 1883 году на срезах пленок, полученных из ротоглотки больных. Наибольшую опасность представляет сильнодействующий токсин бактерии Corynebacterium diphtheriae (коринебактерии), который оказывает негативное влияние почти на все органы и системы организма. Особенно на сердце, почки, надпочечники и нервную систему.“Уровень заразности дифтерии может доходить до 20%. Чаще всего, заболевание регистрируется в осенне-зимний период. При этом каждый год в мире наблюдают до 9 000 случаев болезни. Инкубационный период составляет от 2 до 12 суток. Заболеванию особенно подвержены дети 3-7 лет, но нередки случаи и среди взрослых. Наиболее тяжело дифтерию переносят непривитые дети, как правило, в возрасте до 4 лет, а также пожилые”, — рассказала РИА Новости врач-педиатр детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга, автор блога о педиатрии Алена Южакова.В группу риска дифтерии входят:“У взрослых риск более тяжелого течения болезни выше, потому что они чаще, чем дети, оказываются непривитыми. Сама клиническая картина в целом такая же, но у детей при поражении гортани все-таки быстрее может развиться дыхательная недостаточность”, — добавила Марина Балян, преподаватель дисциплины “Инфекционные болезни” в ОГБПОУ “Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой”.В начале апреля 2023 года стало известно, что штаммы дифтерии выявлены в Новосибирской области. Они пока не опасны, но начинают циркулировать, заявила тогда главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Позже сообщения о вспышках болезни стали появляться в других регионах России. При этом в Роспотребнадзоре опровергли возвращение инфекции.ПричиныДифтерию вызывает бактерия Corynebacterium diphtheriae. Опасность микроорганизма заключается в выделении сильнодействующего экзотоксина, по токсичности уступающего только ботулиническому и столбнячному. Возбудитель может оставаться в дифтеритической пленке на протяжении 3 — 5 месяцев, в пыли — до 2 месяцев, на еде до 12 — 18 дней и до 15 дней в каплях слюны.Как передается возбудительИсточником возбудителя дифтерии могут быть только люди — больные или носители инфекции.“Передается заболевание воздушно-капельным путем, через кашель, чихание, слюну, возможен контактно-бытовой путь. Например, через предметы, которые трогал больной дифтерией человек. Редко, но возможно заразиться через инфицированное молоко”, — отметила Алена Южакова.Формы и симптомыРазличают локализованную, распространенную и токсическую формы дифтерии. Локализованная форма отличается тем, что характерный пленчатый налет присутствует только на миндалинах. При распространенной форме налет есть и на других слизистых ротоглотки. Токсическая форма считается одной из наиболее тяжелых, при ней налет толстого слоя и полностью покрывает миндалины, дужки, язычок, мягкое и твердое небо.Также выделяют гипертоксическую форму болезни, при которой летальный исход наступает уже на 2-3 день из-за развития сердечной недостаточности.Дифтерия может локализоваться не только в ротоглотке, но и поражать слизистые оболочки носа, глаз, половых органов, а также раны.По ее словам, при тяжелой форме дифтерии у больного, помимо вышеперечисленных симптомов, увеличиваются лимфоузлы и появляется отечность подкожной клетчатки шеи. Также могут возникать сильные головные боли, сонливость, тошнота и рвота.Дифтерийный крупЕсли во время дифтерии при возникновении воспаления дыхательных путей сужается просвет гортани, то развивается дифтерийный круп, иначе истинный круп. Плотная пленка в горле может перекрывать дыхательные пути, а это приводит к сильному лающему кашлю, осиплости, вплоть до потери голоса. Ложный круп обычно наблюдается при других заболеваниях, например, остром обструктивном ларингите.Дифтерия носаПри дифтерии носа у больного нет интоксикации, но температура может быть слегка повышена. При этом в носовых проходах наблюдается серозно-гнойное или гнойное воспаление. На крыльях носа возникают корочки, которые в некоторых случаях встречаются на лбу, щеках и подбородочной области.Дифтерия глазВо время дифтерии глаз у больного присутствует отечность век, покраснение конъюнктивы и выделение сероватой гнойной жидкости. Если на конъюнктиве есть пленки, то они удаляются с трудом, а отек значительно сильнее.Дифтерия уха и кожиДифтерия уха встречается крайне редко и сопровождается отитом, болью со стороны поражения, снижением слуха и незначительными кровянисто-гнойными выделениями. Дифтерия кожи поражает кожные складки на шее, в паху, в подмышечных впадинах и за ушной раковиной. Чаще всего встречается у детей до года.ОсложненияБез своевременного лечения дифтерия может перейти в тяжелую форму и давать серьезные осложнения. Чаще всего негативному воздействию подвергается сердечно-сосудистая система.Болезнь может приводить и к неприятным последствиям для нервной системы. Так, в ряде случаев у пациентов возникали парезы конечностей, косоглазие и даже паралич дыхательных мышц и мускулатуры диафрагмы.Другие осложнения:Диагностика и анализыПри появлении характерного фиброзного налета на миндалинах больному назначаются лабораторные анализы. Прежде всего врач берет мазок из ротоглотки и носа. За 3-4 часа перед процедурой нельзя есть, пить, полоскать горло, курить, а также закапывать в полость носа капли. При подозрении на дифтерию редких локализаций (глаз, ухо и т.д.) материал берут с пораженных участков, затем исследуют под микроскопом после помещения его в питательную среду. Предварительный результат будет готов уже в течение 48 часов, но для точной постановки диагноза нередко требуется и больше времени.Также врач назначает клинический и биохимический анализы крови, анализ мочи. Анализы на антитела к дифтерии, такие как РПГА или ИФА, позволяют оценить уровень защиты иммунитета от болезни. Если титры дифтерийных антител сильно выросли, это может быть дополнительным подтверждением диагноза.Лечение инфекцииЛечение дифтерии проводится только в стационаре, при этом госпитализация положена даже для тех, у кого есть только подозрения на дифтерию.Во время лечения для пациента важен постельный режим, а также правильное питание — в острый период болезни показана диета №2 по Певзнеру (механически и химически щадящая, полноценного состава), далее диета №15 (общий стол).Эффективность вакцинацииНаиболее важный и эффективный способ предупреждения дифтерии — вакцинация. Ее проводят адсорбированным коклюшно-дифтерийно-столбнячный препаратом (АКДС-вакцина). Детей начинают прививать в раннем возрасте согласно календарю прививок — в 3 месяца, затем в 4 и 6 месяцев, в 18 месяцев выполняется ревакцинация. В 7 и 14 лет также проводят ревакцинацию, после этого прививку нужно делать каждые 10 лет.“На сегодняшний день, дифтерия встречается редко, так как проводится массовая иммунизация детей дифтерийным анатоксином. Это привело к резкому снижению заболеваемости и бактерионосительства. По данным Роспотребнадзора в 2023 году и 2022 годах в России не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 2021 году имели место четыре случая, в 2020 – только один. Рекорд заболеваемости за последние годы был зафиксирован в 2019 году, когда болезнь выявили у пяти человек”, — прокомментировала врач-педиатр.По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние несколько десятилетий заболеваемость дифтерией во всем мире снизилась на 90% благодаря массовой иммунизации населения.Профилактика дифтерииЕдинственная эффективная профилактика дифтерии на сегодняшний день — это вакцинация. При этом ее не проводят, если у человека регистрировалась сильная анафилактическая реакция на предыдущую прививку.Взрослым рекомендуют предварительно сдать анализ на антитела к дифтерии. Если их достаточно, то прививку можно не делать. Но если их мало или нет совсем — вакцинация обязательна.Также большую роль играет ранняя постановка диагноза, которая помогает исключить дальнейшее распространение инфекции. Для этого необходимы бактериологические исследования пациентов с ангиной, паратонзиллярным абсцессом и острым паратонзиллярным абсцессом.

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https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

https://ria.ru/20220115/privivki-1767949922.html

https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html

https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html

https://ria.ru/20230222/beremennost-1853844501.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, инфекции, вакцинация