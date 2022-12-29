https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html
Национальный календарь прививок-2023: когда вакцинировать детей
Национальный календарь профилактических прививок 2023 в России: таблица вакцинации
Национальный календарь прививок-2023: когда вакцинировать детей
В национальный календарь профилактических прививок включены прививки, необходимые для того чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:03
2022-12-29T18:03
2022-12-29T18:06
прививки
россия
здоровье - общество
вакцинация
сертификат о вакцинации
вакцины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В национальный календарь профилактических прививок включены прививки, необходимые для того чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний. Как будет проводиться вакцинация детей до года и старше в России в 2023 году (в том числе - по эпидемическим показаниям), подробная таблица прививок - в материале РИА Новости.Национальный календарь профилактических прививокВакцинация детей от инфекций, которые способны нанести серьезный вред здоровью (а также привести к летальному исходу даже при использовании соответствующих лекарств) на сегодняшний день является наиболее эффективным способом защиты от многих опасных недугов.Полный перечень необходимых прививок, а также возрастные рамки, в которые рекомендуется провести тот или иной вид вакцинации, прописаны в национальном календаре профилактических прививок. Именно на этот документ ориентируются врачи по всей стране. При этом вакцинацию от основных инфекционных заболеваний должны регулярно проходить не только дети, но и взрослые.К числу обязательных прививок, которые при отсутствии веских противопоказаний необходимо сделать каждому жителю нашей страны, относятся прививки против:Как правило, вакцинация не требует специальной подготовки, однако перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть доктор, чтобы убедиться, что малыш здоров. В случае, если в данный момент есть причина для отказа от вакцинации, прививка будет сделана позже. Существует ряд прививок, которые допускается делать в один день.Все прививки можно разделить на две большие группы. В ряде случаев вакцинация предполагает однократное введение препарата, в других ребенку необходимо введение двух или даже трех доз вакцины через определенные промежутки времени.ТаблицаОсновное расписание национального календаря профилактических прививок на 2023 год включают в себя:“Отсутствие рубчика после вакцинации БЦЖ не говорит об отсутствии иммунитета против туберкулеза, однако появление инфильтрата более 12 мл в месте инфекции или увеличение подмышечного лимфатического узла – повод обратиться к педиатру или иммунологу. А до проведения вакцинации ККП следует проводить пробу манту”, - говорит педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.Календарь прививок по эпидемическим показаниямПомимо основного перечня существует еще один график вакцинации россиян - по эпидемическим показаниям. В него включены прививки, которые необходимо сделать жителям той или иной территории, на которой существует угроза заражения опасным инфекционным заболеванием (например, клещевым вирусным энцефалитом, холерой и другими серьезными недугами), а также гражданам, которые приехали в данный регион, к примеру, по работе.Основанием для проведения вакцинации по данному календарю также может стать неблагоприятная эпидситуация либо контакт человека с источником инфекции, который потенциально вполне мог привести к заражению.ТаблицаКалендарь прививок по эпидемическим показаниям включает в себя следующие пункты:“В календарь по эпидемическим показаниям также входит вакцинация против ротавирусной инфекции, проводимая в 2, 3 и 4,5 месяцев до 32-х недельного возраста, - дополняет Айшат Идармачева. - В календарь вакцинации некоторых регионов РФ входит вакцинация против вируса папилломы человека с 12-летнего возраста. Данная вакцина защищает и девочек, и мальчиков от высокоонкогенных штаммов ВПЧ. Еще одна важная вакцина - против ветряной оспы. Она сокращает риск нередко встречающихся тяжелых осложнений от ветряной оспы и снижает риск развития опоясывающего герпеса во взрослом возрасте”.Полный перечень прививок, которые входят в национальный календарь по эпидемическим показаниям, можно найти в соответствующем Приказе отечественного Минздрава.Порядок проведения прививокЛюбые виды профилактических прививок как юным, так и взрослым пациентам могут осуществляться только в тех медучреждениях, которые обладают соответствующей лицензией. То же требование действует и в отношении медработников, которые непосредственно выполняют вакцинацию. Такие сотрудники должны пройти необходимое обучение, владеть техникой выполнения прививок, а при необходимости обладать знаниями для оказания экстренной либо неотложной помощи пациентам.Для проведения вакцинации и ревакцинации могут использоваться только те лекарственные препараты, которые зарегистрированы в соответствии с действующим российским законодательством.“Вакцинация защищает от тяжелых, смертельных и инвалидизирующих заболеваний, позволяет сократить частоту распространенных в детском возрасте отитов и пневмоний, а значит снижает вероятность использования антибиотиков и развития резистентности к ним, - говорит эксперт. - Родителям не следует бояться сочетания нескольких вакцин в один день, так как это не создает нагрузки на иммунитет, ребенок отлично переносит вакцинацию комбинированными вакцинами, а количество инъекций может достигать 4-6 уколов за раз. Сочетание вакцин в один день сокращает время пребываний в медицинских учреждениях, особенно в период эпидемий, а также эпизодов лихорадки – возможного нежелательного явления вакцинации”.Важно отметить, что человеку должны не только правильно сделать прививку. Ему также необходимо разъяснить всю важность своевременной вакцинации, рассказать про возможные осложнения и поствакцинальные реакции, а также оформить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (либо отказ от такового).Приказ о проведении прививокПолный перечень прививок в рамках обязательной вакцинации, а также вакцинации по эпидемическим показаниям, прописан в тексте Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".
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прививки, россия, здоровье - общество, вакцинация, сертификат о вакцинации, вакцины
Прививки, Россия, Здоровье - Общество, Вакцинация, Сертификат о вакцинации, Вакцины
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В национальный календарь профилактических прививок включены прививки, необходимые для того чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний. Как будет проводиться вакцинация детей до года и старше в России в 2023 году (в том числе - по эпидемическим показаниям), подробная таблица прививок - в материале РИА Новости.
Национальный календарь профилактических прививок
Вакцинация детей от инфекций, которые способны нанести серьезный вред здоровью (а также привести к летальному исходу даже при использовании соответствующих лекарств) на сегодняшний день является наиболее эффективным способом защиты от многих опасных недугов.
Полный перечень необходимых прививок, а также возрастные рамки, в которые рекомендуется провести тот или иной вид вакцинации, прописаны в национальном календаре профилактических прививок. Именно на этот документ ориентируются врачи по всей стране. При этом вакцинацию от основных инфекционных заболеваний должны регулярно проходить не только дети, но и взрослые.
К числу обязательных прививок, которые при отсутствии веских противопоказаний необходимо сделать каждому жителю нашей страны, относятся прививки против:
—туберкулеза,
—пневмококковой инфекции,
—гемофильной инфекции,
—дифтерии,
—коклюша,
—полиомиелита,
—вирусного гепатита В,
—столбняка,
—кори,
—краснухи,
—паротита.
Как правило, вакцинация не требует специальной подготовки, однако перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть доктор, чтобы убедиться, что малыш здоров. В случае, если в данный момент есть причина для отказа от вакцинации, прививка будет сделана позже. Существует ряд прививок, которые допускается делать в один день.
Все прививки можно разделить на две большие группы. В ряде случаев вакцинация предполагает однократное введение препарата, в других ребенку необходимо введение двух или даже трех доз вакцины через определенные промежутки времени.
Основное расписание национального календаря профилактических прививок на 2023 год включают в себя:
Возраст
Прививки
Примечания
Новорожденные в первые 24 часа жизни
против вирусного гепатита B (первая вакцинация)
новорожденные в период с 3 по 7 дни жизни
против туберкулеза
1 месяц
против гепатита В (вторая вакцинация)
2 месяца
против гепатита В (третья вакцинация)
только для детей из групп риска
2 месяца
против пневмококковой инфекции (первая вакцинация)
3 месяца
против дифтерии, коклюша, столбняка (первая вакцинация)
3 месяца
против полиомиелита (первая вакцинация)
3 месяца
против гемофильной инфекции (первая вакцинация)
4,5 месяца
против дифтерии, коклюша, столбняка (вторая вакцинация)
4,5 месяца
против полиомиелита (вторая вакцинация)
4,5 месяца
против гемофильной инфекции (вторая вакцинация)
4,5 месяца
против пневмококковой инфекции (вторая вакцинация)
6 месяцев
против гепатита В (третья вакцинация)
6 месяцев
против дифтерии, коклюша, столбняка (третья вакцинация)
6 месяцев
против полиомиелита (третья вакцинация)
6 месяцев
против гемофильной инфекции (третья вакцинация)
12 месяцев
против кори, краснухи, эпидемического паротита
12 месяцев
против гепатита В (четвертая вакцинация)
группы риска
15 месяцев
ревакцинация против пневмококковой инфекции
18 месяцев
ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
18 месяцев
ревакцинация против полиомиелита
18 месяцев
ревакцинация против гемофильной инфекции
20 месяцев
вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет
ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
6 лет
ревакцинация против полиомиелита
6-7 лет
ревакцинация против дифтерии и столбняка
6-7 лет
ревакцинация против туберкулеза
14 лет
ревакцинация против дифтерии и столбняка
дети с 6 месяцев, а также учащиеся 1-11 классов
против гриппа.
Взрослые от 18 лет
ревакцинация против дифтерии, столбняка
проводится каждые 10 лет с момента последней ревакцинации
“Отсутствие рубчика после вакцинации БЦЖ не говорит об отсутствии иммунитета против туберкулеза, однако появление инфильтрата более 12 мл в месте инфекции или увеличение подмышечного лимфатического узла – повод обратиться к педиатру или иммунологу. А до проведения вакцинации ККП следует проводить пробу манту”, - говорит педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия
" и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.
Календарь прививок по эпидемическим показаниям
Помимо основного перечня существует еще один график вакцинации россиян - по эпидемическим показаниям. В него включены прививки, которые необходимо сделать жителям той или иной территории, на которой существует угроза заражения опасным инфекционным заболеванием (например, клещевым вирусным энцефалитом, холерой и другими серьезными недугами), а также гражданам, которые приехали в данный регион, к примеру, по работе.
Основанием для проведения вакцинации по данному календарю также может стать неблагоприятная эпидситуация либо контакт человека с источником инфекции, который потенциально вполне мог привести к заражению.
Календарь прививок по эпидемическим показаниям включает в себя следующие пункты:
Название прививки
Категории граждан, подлежащих вакцинации
Против чумы
Лица, проживающие на энзоотичных по чуме территориях.
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы.
“В календарь по эпидемическим показаниям также входит вакцинация против ротавирусной инфекции, проводимая в 2, 3 и 4,5 месяцев до 32-х недельного возраста, - дополняет Айшат Идармачева. - В календарь вакцинации некоторых регионов РФ
входит вакцинация против вируса папилломы человека с 12-летнего возраста. Данная вакцина защищает и девочек, и мальчиков от высокоонкогенных штаммов ВПЧ. Еще одна важная вакцина - против ветряной оспы. Она сокращает риск нередко встречающихся тяжелых осложнений от ветряной оспы и снижает риск развития опоясывающего герпеса во взрослом возрасте”.
Полный перечень прививок, которые входят в национальный календарь по эпидемическим показаниям, можно найти в соответствующем Приказе
отечественного Минздрава.
Порядок проведения прививок
Любые виды профилактических прививок как юным, так и взрослым пациентам могут осуществляться только в тех медучреждениях, которые обладают соответствующей лицензией. То же требование действует и в отношении медработников, которые непосредственно выполняют вакцинацию. Такие сотрудники должны пройти необходимое обучение, владеть техникой выполнения прививок, а при необходимости обладать знаниями для оказания экстренной либо неотложной помощи пациентам.
Для проведения вакцинации и ревакцинации могут использоваться только те лекарственные препараты, которые зарегистрированы в соответствии с действующим российским законодательством.
“Вакцинация защищает от тяжелых, смертельных и инвалидизирующих заболеваний, позволяет сократить частоту распространенных в детском возрасте отитов и пневмоний, а значит снижает вероятность использования антибиотиков и развития резистентности к ним, - говорит эксперт. - Родителям не следует бояться сочетания нескольких вакцин в один день, так как это не создает нагрузки на иммунитет, ребенок отлично переносит вакцинацию комбинированными вакцинами, а количество инъекций может достигать 4-6 уколов за раз. Сочетание вакцин в один день сокращает время пребываний в медицинских учреждениях, особенно в период эпидемий, а также эпизодов лихорадки – возможного нежелательного явления вакцинации”.
Важно отметить, что человеку должны не только правильно сделать прививку. Ему также необходимо разъяснить всю важность своевременной вакцинации, рассказать про возможные осложнения и поствакцинальные реакции, а также оформить информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство (либо отказ от такового).
Приказ о проведении прививок
Полный перечень прививок в рамках обязательной вакцинации, а также вакцинации по эпидемическим показаниям, прописан в тексте Приказа
Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".