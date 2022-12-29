https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

Национальный календарь прививок-2023: когда вакцинировать детей

Национальный календарь профилактических прививок 2023 в России: таблица вакцинации

Национальный календарь прививок-2023: когда вакцинировать детей

В национальный календарь профилактических прививок включены прививки, необходимые для того чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:03

2022-12-29T18:03

2022-12-29T18:06

прививки

россия

здоровье - общество

вакцинация

сертификат о вакцинации

вакцины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В национальный календарь профилактических прививок включены прививки, необходимые для того чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний. Как будет проводиться вакцинация детей до года и старше в России в 2023 году (в том числе - по эпидемическим показаниям), подробная таблица прививок - в материале РИА Новости.Национальный календарь профилактических прививокВакцинация детей от инфекций, которые способны нанести серьезный вред здоровью (а также привести к летальному исходу даже при использовании соответствующих лекарств) на сегодняшний день является наиболее эффективным способом защиты от многих опасных недугов.Полный перечень необходимых прививок, а также возрастные рамки, в которые рекомендуется провести тот или иной вид вакцинации, прописаны в национальном календаре профилактических прививок. Именно на этот документ ориентируются врачи по всей стране. При этом вакцинацию от основных инфекционных заболеваний должны регулярно проходить не только дети, но и взрослые.К числу обязательных прививок, которые при отсутствии веских противопоказаний необходимо сделать каждому жителю нашей страны, относятся прививки против:Как правило, вакцинация не требует специальной подготовки, однако перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть доктор, чтобы убедиться, что малыш здоров. В случае, если в данный момент есть причина для отказа от вакцинации, прививка будет сделана позже. Существует ряд прививок, которые допускается делать в один день.Все прививки можно разделить на две большие группы. В ряде случаев вакцинация предполагает однократное введение препарата, в других ребенку необходимо введение двух или даже трех доз вакцины через определенные промежутки времени.ТаблицаОсновное расписание национального календаря профилактических прививок на 2023 год включают в себя:“Отсутствие рубчика после вакцинации БЦЖ не говорит об отсутствии иммунитета против туберкулеза, однако появление инфильтрата более 12 мл в месте инфекции или увеличение подмышечного лимфатического узла – повод обратиться к педиатру или иммунологу. А до проведения вакцинации ККП следует проводить пробу манту”, - говорит педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.Календарь прививок по эпидемическим показаниямПомимо основного перечня существует еще один график вакцинации россиян - по эпидемическим показаниям. В него включены прививки, которые необходимо сделать жителям той или иной территории, на которой существует угроза заражения опасным инфекционным заболеванием (например, клещевым вирусным энцефалитом, холерой и другими серьезными недугами), а также гражданам, которые приехали в данный регион, к примеру, по работе.Основанием для проведения вакцинации по данному календарю также может стать неблагоприятная эпидситуация либо контакт человека с источником инфекции, который потенциально вполне мог привести к заражению.ТаблицаКалендарь прививок по эпидемическим показаниям включает в себя следующие пункты:“В календарь по эпидемическим показаниям также входит вакцинация против ротавирусной инфекции, проводимая в 2, 3 и 4,5 месяцев до 32-х недельного возраста, - дополняет Айшат Идармачева. - В календарь вакцинации некоторых регионов РФ входит вакцинация против вируса папилломы человека с 12-летнего возраста. Данная вакцина защищает и девочек, и мальчиков от высокоонкогенных штаммов ВПЧ. Еще одна важная вакцина - против ветряной оспы. Она сокращает риск нередко встречающихся тяжелых осложнений от ветряной оспы и снижает риск развития опоясывающего герпеса во взрослом возрасте”.Полный перечень прививок, которые входят в национальный календарь по эпидемическим показаниям, можно найти в соответствующем Приказе отечественного Минздрава.Порядок проведения прививокЛюбые виды профилактических прививок как юным, так и взрослым пациентам могут осуществляться только в тех медучреждениях, которые обладают соответствующей лицензией. То же требование действует и в отношении медработников, которые непосредственно выполняют вакцинацию. Такие сотрудники должны пройти необходимое обучение, владеть техникой выполнения прививок, а при необходимости обладать знаниями для оказания экстренной либо неотложной помощи пациентам.Для проведения вакцинации и ревакцинации могут использоваться только те лекарственные препараты, которые зарегистрированы в соответствии с действующим российским законодательством.“Вакцинация защищает от тяжелых, смертельных и инвалидизирующих заболеваний, позволяет сократить частоту распространенных в детском возрасте отитов и пневмоний, а значит снижает вероятность использования антибиотиков и развития резистентности к ним, - говорит эксперт. - Родителям не следует бояться сочетания нескольких вакцин в один день, так как это не создает нагрузки на иммунитет, ребенок отлично переносит вакцинацию комбинированными вакцинами, а количество инъекций может достигать 4-6 уколов за раз. Сочетание вакцин в один день сокращает время пребываний в медицинских учреждениях, особенно в период эпидемий, а также эпизодов лихорадки – возможного нежелательного явления вакцинации”.Важно отметить, что человеку должны не только правильно сделать прививку. Ему также необходимо разъяснить всю важность своевременной вакцинации, рассказать про возможные осложнения и поствакцинальные реакции, а также оформить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (либо отказ от такового).Приказ о проведении прививокПолный перечень прививок в рамках обязательной вакцинации, а также вакцинации по эпидемическим показаниям, прописан в тексте Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".

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https://ria.ru/20220121/rotavirus-1768957099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

прививки, россия, здоровье - общество, вакцинация, сертификат о вакцинации, вакцины